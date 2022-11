Mancano pochissime ore al termine delle offerte dedicate ai Black Friday Days su Amazon e se state cercando da tempo un monopattino elettrico per muovervi in maniera smart e green, non potete perdere questa incredibile occasione. Il monopattino Nilox X-Drive M1 è in super sconto a soli 327,00 €. Se non potete pagare questa cifra tutta in una sola volta, non temete. Grazie al servizio Cofidis di Amazon potete pagarlo in comode rate a tasso zero.

Nilox X-Drive M1: approfittate di questa incredibile offerta, disponibile a questo prezzo ancora per poche ore

Nilox X-Drive M1 è dotato di impugnature morbide antimicrobiche e fluorescenti, adesivi riflettenti, luci ad alta visibilità e indicatori di direzione integrati nei LED posteriori per renderla il più sicura possibile su strada. Lo scooter ha tre livelli di velocità da 6-20-25 km/h, più il cruise control, utile su strade lunghe. Inoltre è dotato di una chiave NFC che può essere copiata sullo smartphone e, se qualcosa va storto, il segnale di allarme è facilmente distinguibile sul display.

Se stai cercando uno scooter elettrico per il tuo tragitto mattutino verso il college senza i vincoli di un orario di autobus o metropolitana, Nilox X-Drive M1 potrebbe essere la scelta più intelligente. Oggi è disponibile su Amazon a soli 327,00 €, un prezzo molto allettante per un monopattino elettrico di buona qualità, funzionalità e discreta autonomia. La sicurezza stradale non viene dimenticata grazie agli indicatori di direzione integrati nelle luci a LED.

Non perdete ulteriore tempo, oggi 25 novembre a mezzanotte, scadranno le offerte dedicate ai Black Friday Days su Amazon. Inoltre vi ricordiamo che grazie alla politica di Amazon avete 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per poter effettuare il reso. Questo e-commerce continua a dimostrarsi il numero per affidabilità e qualità di servizi.