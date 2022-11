Medion è una moderna azienda tedesca con un orientamento internazionale e una missione chiara: offrire a tutti prodotti e servizi all’avanguardia. La loro competenza principale è lo sviluppo e la distribuzione di prodotti IT e multimediali come notebook, sistemi PC, tablet e periferiche. Oggi vi presentiamo un’offerta di uno dei loro laptop, molto interessante con uno sconto del 27% e un prezzo di soli 248,67 €. Per chi non lo sapesse, Medion fa parte del conglomerato Lenovo, quindi il dispositivo è affidabile e di alta qualità, ma meno costoso della concorrenza. L’intero telaio è realizzato in alluminio, quindi oltre a sembrare moderno, è anche abbastanza robusto da stare nello zaino del college.

Notebook Medion: non ti aspettavi un PC così performante ad un prezzo così basso

Il display di questo Notebook Medion ha una risoluzione FHD e 14 pollici di diagonale con tecnologia IPS, insomma è uno schermo con ottimo contrasto e colori decisi per guardare al meglio i tuoi film e serie TV preferiti e goderteli durante la pausa pranzo, insieme anche a qualche minigioco.

Con questo laptop, puoi ridurre notevolmente i tempi di attesa durante la ricarica. Infatti, la tecnologia di ricarica rapida può caricare la batteria del Medion dallo 0 all’80% circa, in soli 60 minuti. Così puoi essere sempre produttivo velocemente, proprio quello che ti serve per una giornata di lezioni all’università.

Se stai cercando un nuovo portatile per l’università, il Notebook Medion potrebbe essere la scelta giusta per te. Lui è in vendita con un fortissimo sconto del 27% su Amazon, infatti lo puoi a soli 248,67 €, pagandolo a rate a tasse zero. Si avete capito bene, grazie al servizio Cofidis si Amazon potete avere un finanziamento a tasso zero. In questo modo potete acquistare questo fantastico portatile, senza andare a gravare sulle vostre finanze.