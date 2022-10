Dopo ore tra i banchi di scuola o dopo aver seguito chissà quanti corsi nelle aule dell’università, quello che ci vuole è un po’ di meritato relax. Tra le soluzioni più gettonate c’è la combo “divano + streaming” e su Amazon ci sono alcuni Smart TV che con piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+ hanno uno splendido rapporto. Nei due pazzi giorni delle Offerte Esclusive Prime (riservate a chi ha un abbonamento attivo a Prime, appunto), ci sono sconti davvero incredibili, ma attenzione, gli articoli stanno andando a ruba. Meglio dunque affrettarsi per non restare delusi.

Samsung QLED 4K 55″ (-42%)

Il televisore smart QLED 4K da 55 pollici (modello QE55Q95TDTXZT) è uno spettacolo grazie alla tecnologia Direct Full Array+ con Quantum HDR 2000, che garantisce profondità e dettagli in ogni zona dello schermo, e il refresh rate a 120Hz. Il processore è il Quantum 4K ed è alla base dell’esperienza immersiva in 4K, a prescindere dalla risoluzione del contenuto della sorgente.

Le cornici sono sottilissime e il cablaggio è praticamente invisibile. In termini di connettività, hai tutto quello che ti serve: Bluetooth, Wi-Fi, USB-A, HDMI, Ethernet.

Solo nei due giorni delle Offerte Esclusive Prime, il TV smart di Samsung passa da 1.199 euro a 698,99 euro. Se non è un’offerta pazzesca questa…

Metz 42″ Full HD (-33%)

Da oltre 80 anni nel settore, Metz è un marchio affidabile che propone televisori con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In occasione dell’iniziativa di Amazon, in offerta a 199,99 euro troviamo lo Smart TV da 42″ con tecnologia LED e risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Android 9 TV, in grado di gestire senza intoppi tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e così via. E poi c’è il supporto all’Assistente Google, che non guasta mai.

LG 4K 50″ con Google Assistant e Alexa (-36%)

Prezzo incredibile per il televisore smart da 50 pollici di LG della serie UQ75 2022. A soli 349 euro ci si porta infatti a casa un TV con risoluzione 4K, processore a5 di quinta generazione, supporto nativo al cloud gaming (GeForce Now, ad esempio), sistema operativo webOS 22, supporto a Google Assistant e Amazon Alexa e – ovviamente – il meglio dello streaming con Netflix, Prime Video e via dicendo.

Hisense 65″ QLED 4K (-28%)

Televisore smart del 2022 con risoluzione 4K e una scheda tecnica piena zeppa di tecnologie all’avanguardia come HDR Dolby Vision, supporto ad Alexa e Google Assistant, tecnologia QLED e sistema audio 20W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Insomma, l’Hisense 65E78HQ è uno Smart TV straordinario e ora lo puoi acquistare investendo solo 649 euro. Considera che il prezzo di listino è 900 euro, giusto per dire.

LG 4K 50″ (-44%)

Chiudiamo questa Top 5 con uno smart del 2022 ancora una volta di LG. Si tratta del 50QNED81QA da 50 pollici con risoluzione 4K. Con una spesa di 529 euro (irrisoria, vista la qualità dell’articolo), puoi aggiungere al tuo arsenale per l’intrattenimento un televisore smart con processore a7 di quinta generazione, tecnologia Picture & Sound Pro basata sull’intelligenza artificiale, webOS 22, supporto ad Alexa e Google Assistant e tanto altro ancora. Una goduria per gli occhi.