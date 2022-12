OnePlus 10T è l’ultimo top di gamma del noto marchio cinese, uscito quest’anno e dotato dell’ultimo processore di casa Qualcomm. Non è stato facile trovare un’offerta su di lui, tuttavia, oggi è finalmente in sconto del 20%, quindi lo potete acquistare a soli 653,09 €. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

OnePlus 10T: il flagship che pensa a tutto

Vi elenchiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali del top di gamma OnePlus 10T, in modo tale che possiate farvi velocemente un’idea delle sue potenzialità:

150W SUPERVOOC Endurance Edition, che vi consente un’energia per tutta la giornata con 10 minuti di carica e vita utile della batteria raddoppiata. La velocità di ricarica viene ottimizzata grazie a un algoritmo IA che apprende intelligentemente le vostre abitudini di ricarica;

La piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1 più veloce di sempre vi mette nelle mani il top in termini di velocità e fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA x4 più veloce;

Sistema con tripla fotocamera da 50MP – Sensore premium IMX766 con OIS per caratteristiche di nitidezza e stabilità ineguagliabili + next-generation Nightscape 2.0 e velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura;

Display da 6.7″ 120Hz FHD+ Fluid Display – La frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz più l’HDR10+ sempre attivo e il colore a 10 bit vi dà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore;

16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive per un multitasking senza compromessi. Esegue fino a 30 app scorrevolmente nel background. Scoprite il gaming più estremo e irresistibile di sempre con GPA Frame Stabilizer e GLC (Controllo carico GPU) del motore gaming HyperBoost;

Dalle foto, al gaming, al multitasking, OnePlus 10T è eccezionale sotto tutti i punti di vista. Approfittate subito di questa offerta e acquistatelo ad un prezzo di soli 653,09 €.