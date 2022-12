Non avete idea da quanto tempo cercavamo offerte allettanti sui flagship Oppo di quest’anno. Lo stavamo adocchiando da mesi e finalmente proprio in questi giorni, l’Oppo Find X5 Pro è disponibile su Amazon a soli 859,00 €, grazie ad uno sconto pazzesco di oltre 400 euro. Il top di gamma è uno dei prodotti più apprezzati nel panorama Android 2022, motivo per cui trovarlo è una vera impresa. Se anche tu lo cercavi da un po’ di tempo, non perdere questa occasione e acquistalo subito. Ti ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi pagarlo in comode rate a interessi zero.

Oppo Find X5 Pro: uno dei migliori camera phone di questo anno

L’Oppo Find X5 Pro ha un bel design, alte prestazioni e tutte le migliori caratteristiche che sappiamo essere al top della sua classe. In questo articolo vogliamo soffermarci su quelli che riteniamo essere gli aspetti più importanti dell’oppo Find X5 Pro, ovvero il comparto fotografico. Questo flagship store è dotato di eccellenti fotocamere del famoso marchio fotografico Hasselblad. Fidati di noi quando ti diciamo che il dispositivo cattura immagini folli in qualsiasi condizione di illuminazione. Le tue foto saranno l’invidia di tutti al college e i tuoi selfie saranno perfetti per la pubblicazione sui tuoi canali di social media.

Ma non si tratta solo di foto, Oppo Find X5 Pro è anche in grado di registrare video straordinari con una risoluzione massima fino a 8K. Ma la vera chicca di questo smartphone è il suo secondo processore, dedicato alla fotografia. Fidati di noi, nessun altro smartphone al mondo è in grado di registrare video notturni così nitidi e dettagliati senza alcuna traccia di rumore. Approfitta subito di questa incredibile occasione e acquista il nuovo Oppo Find X5 Pro a soli 859,00 €, pagandolo in comode rate a tasso zero.