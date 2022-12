Se per caso siete arrivati a questo punto di dicembre e siete un po’ nel panico perché vi mancano ancora dei regali da fare, nessuna paura perché oggi vi proponiamo un’offerta speciale. Amazon infatti ha messo in sconto tramite le sue offerte la Polaroid Now+, una macchina fotografica istantanea, che ora potrete acquistare a 127,49€, risparmiando ben il 15% sul prezzo iniziale.

Ormai negli ultimi anni la moda delle fotocamere istantanee è spopolata, e con il passare del tempo le varie tecnologie sono migliorate in maniera esponenziale. Polaroid in questo campo è sicuramente l’azienda di riferimento, creando dei prodotti non solo eccellenti sul piano tecnico, ma anche con un design sempre originale e fresco.

Questa nuova Polaroid Now+ è dotata di tante feature interessanti, a partire dal nuovo e migliorato autofocus, così sarà semplice catturare immediatamente i momenti come li vedete. Oppure la doppia esposizione, che vi permette di inquadrare due momenti in uno.

Inoltre con l’acquisto riceverete anche 5 filtri per l’obiettivo, da poter intercambiare a vostro piacimento per creare sempre il mood adatto a qualsiasi tipo di foto vorrete scattare. L’unico limite che avrete sarà la vostra fantasia e creatività