Le offerte del Black Friday di quest’anno su Amazon sono davvero tante, e con sconti spesso anche molto interessanti. Come per esempio quello sul Razer Pro Click, un mouse wireless professionale pensato per chi lavora molto al computer. Adesso lo potrete acquistare a 64,99€, invece di 119,99€, andando a risparmiare un bel 46% sul prezzo di listino.

Questo mouse Razer è stato progettato per essere il più ergonomico possibile per qualsiasi tipo di impugnatura. Il suo supporto palmare infatti impedisce al polso di bloccarsi sulle superfici di lavoro, alleviando lo stress e migliorando la postura del braccio. Il che lo rende estremamente comodo da usare anche dopo ore e ore di lavoro davanti al pc.

Il Razer Pro Click è dotato di 8 tasti programmabili, utili magari per crearvi delle macro e funzioni secondarie personalizzate, e 16.000 dpi. Questi ultimi vi permetteranno un tracciamento molto preciso di qualunque spostamento del mouse sulla superficie.

Infine la grande capacità della batteria vi garantirà una durata fino a 400 ore utilizzando la connessione bluetooth, oppure fino a 200 se preferite utilizzare quella Wi-FI. In ogni caso vi permetterà sempre di poter lavorare senza interruzioni anche nelle sessioni più lunghe.