Non tutti conoscono ancora l’azienda Realme, eppure questo marchio vende nel nostro paese già da anni. I suoi dispositivi sono abbastanza apprezzati dal pubblico italiano, soprattutto per il loro ottimo rapporto qualità – prezzo. Il Realme 9 oggi è in offerta su Amazon a soli 234,99 €, grazie a uno sconto del 22%. Se state cercando un medio gamma dalle giuste prestazioni, senza dover spendere troppo, ma avendo pur sempre un dispositivo affidabile. Non fatevi scappare questa occasione.

Realme 9: non troverete di meglio a questo prezzo

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Realme 9:

Ispirato dall’atmosfera mistica del deserto, R ealme 9 evoca la bellezza degli ampi paesaggi aperti. Ognuno dei colori disponibili crea la sensazione di essere immersi in una vasta distesa naturale;

evoca la bellezza degli ampi paesaggi aperti. Ognuno dei colori disponibili crea la sensazione di essere immersi in una vasta distesa naturale; Presenta una trama 3D ondulata e dinamica creata attraverso un processo di rivestimento atomico al plasma e di nanostampa UV;

Con un peso piuma di soli 178 g e un profilo lineare dello spessore di 7,99 mm, uno degli aspetti più sorprendenti di Realme 9 è quanto sia comodo da tenere in mano;

è quanto sia comodo da tenere in mano; Questo device è dotato di uno scanner di impronte digitali in-display che permette di sbloccare il telefono in modo più rapido e naturale rispetto a un pulsante tradizionale. Grazie al monitoraggio integrato della frequenza cardiaca, inoltre, potete controllare il vostro numero di battiti al minuto in qualsiasi momento e luogo;

Con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, potete conservare più foto, video e file direttamente sul dispositivo. Realme 9 può inoltre contare sulla tecnologia di Espansione dinamica della RAM, con 5 GB extra di RAM virtuale. Ciò vi consente di passare da un’app all’altra in un solo istante;

Non perdete questa occasione di acquistare Realme 9 a soli 234,99 €. Inoltre, ci teniamo a ricordarvi che con il servizio Cofidis di Amazon, potete comprarlo oggi, ma iniziate a pagare dal prossimo mese in comode rate a tasso zero.