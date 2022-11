Il Black Friday quest’anno sta regalando davvero tante offerte interessantissime anche su prodotti davvero ottimi. Per esempio oggi vi vogliamo mostrare lo sconto incredibile fatto sul Realme GT Neo 3. Uno smartphone che sicuramente ha qualcosa da dire, che ora potrete acquistare a 449,99€, invece di 599,99€, andando a risparmiare ben 150€ sul prezzo iniziale.

Grazie al suo chipset (Dimensity 8100 5G) a 5nm è dotato di una CPU a otto core e di una GPU Mali-G610 a sei core, per prestazioni davvero ultra rapide durante qualsiasi tipo di utilizzo. Grazie alla memoria UFS 3.1 e alla RAM LPDDR5 da 6.400 MHz, potrete archiviare rapidamente file di grandi dimensioni e lanciare app pesanti in un istante.

Inoltre questo Realme GT Neo 3 è dotato di ricarica ultra rapida a 80 W, che vi permetteranno di ricaricare il 50% della batteria dello smartphone in appena 12 minuti. Con un refresh rate a 120 fps avrete la totale fluidità in qualsiasi gioco vorrete, utile, come ben saprete, soprattutto negli sparatutto.

L’esperienza di gioco verrà migliorata anche e soprattutto grazie tramite il rendering e l’interpolazione tramite GPU. Questi due fattori migliorano oltretutto l’efficienza energetica complessiva, garantendo l’autonomia di utilizzo anche fuori casa.