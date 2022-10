Samsung ha il maggior numero di vendite di smartphone al mondo, questo la dice lunga sulla qualità di questa azienda, infatti i suoi medio gamma sono molto ricercati. Oggi su Amazon è in super offerta il Galaxy A53, il medio gamma del 2022 che tutti vogliono. Questo è uno sconto di oltre 100 euro per uno smartphone nuovo e di qualità. Samsung è sinonimo anche di affidabilità, la loro assistenza clienti non vi lascerà mai nei guai, quindi oggi potete comprare il vostro nuovo medio gamma a soli 325,73 €, per affrontare le giornate universitarie senza più lo stress di aver un dispositivo che si blocca spesso.

Samsung Galaxy A53: il medio gamma più richiesto del 2022

L’anno scorso il Galaxy A52 s è stato campione di incassi fino a pochi messi fa, oggi il suo erede il Galaxy A53 mantiene alto il titolo di casa Samsung. Questo medio gamma è tra i più potenti sul mercato considerando il rapporto qualità – prezzo. Qui di seguito vi elenchiamo velocemente quelle che sono le sue caratteristiche principali:

Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5″, con 800 nits di luminosità che vi consentono di godere di una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto grazie ad Eye Comfort Shield;

Potete ottenere scatti incredibilmente nitidi grazie alla fotocamera OIS da 64MP;

Processore Octa-core da 5nm, per la potenza di cui avete bisogno per il multitasking. Inoltre RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del vostro dispositivo fornendovi RAM virtuale aggiuntiva;

La batteria da 5.000 mAh per un’autonomia fino a fine serata senza problemi e ricarica Ultra-rapida fino a 25W;

Certificato IP67 per resistenza all’acqua e alla polvere;

Tutte caratteristiche di alta qualità ad un prezzo di soli 325,73 €, approfittate subito di questa offerta e comprate il nuovo Samsung Galaxy A53, prima che le ultime scorte si esauriscano.