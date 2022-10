Il tablet è un dispositivo molto utile oggigiorno, soprattutto per la vita universitaria. Non è ingombrante come un PC ed è più grande di uno smartphone, ma vi consente di fare le operazioni che potreste fare con entrambi. Samsung è da sempre leader nel settore dei dispositivi tech e i suoi prodotti sono affidabili e prestanti. Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet davvero leggero ed economico e oggi è in offerta su Amazon a soli 233,27 €, uno sconto strepitoso del 25 euro.

Samsung Galaxy Tab A8: l’alleato affidabile a poco prezzo

Se state cercando un tablet che vi possa aiutare nella vostra vita quotidiana, ma non volete spendere molto e volete un prodotto affidabile, la scelta vostra non può che ricadere sul Samsung Galaxy Tab A8.

Questo tablet è dotato di un processore octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quindi anche se è economico vi offre le prestazioni necessarie per poter prendere appunti, condividere documenti con prof o amici e organizzare i lavori dei vostri progetti.

Lo schermo è da 10.5 pollici con risoluzione FHD, quindi 1920 x 1200 Pixel e un peso di soli 508 g. Un tablet davvero compatto e leggero da tenere sempre nel vostro zaino o tracolla, con un display grande abbastanza per semplificare tutte le vostre operazioni.

Se necessitate di scattare delle foto agli appunti di un compagno o alla lavagna del professore, nessun problema. Il Samsung Galaxy Tab A8 è dotato di una fotocamera principale da 8 MP e una selfie camera da 5MP per le vostre video chiamate, che svolgono perfettamente il loro compito.

Non perdete altro tempo e comprate subito il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 a soli 233,27 €, grazie a questo fantastico sconto del 25 % su Amazon. Ricordatevi che stiamo parlando di un prodotto di casa Samsung, quindi la qualità e l’affidabilità qui sono garantite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.