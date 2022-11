Siete alla ricerca di uno smartwatch e vorreste prenderne uno di alta qualità? Probabilmente allora l’offerta per il Black Friday di Amazon che vogliamo mostrarvi oggi fa al caso vostro. Stiamo infatti parlando dello smartwatch Gen 6 di Fossil, che adesso potrete acquistare a 164,50€, invece di 329,00€, andando a risparmiare ben il 50% sul prezzo di listino iniziale.

Una delle prime qualità che saltano all’occhio di questo orologio sono sicuramente le prestazioni. Infatti questo smartwatch Fossil Gen 6 monta la piattaforma Snapdragon Wear 4100+, che permette un caricamento delle app più rapido, un processore nettamente più potente e un consumo energetico ridotto.

Con l’aiuto dei comandi vocali e del Google Assistant, questo smartwatch ti permette di organizzare e sfruttare al meglio il vostro tempo. Potrete infatti gestire le vostre attività quotidiane, pianificare le vostre giornate e ricevere risposte a qualunque vostra domanda. Tutta la vostra organizzazione al vostro polso.

Inoltre questo prodotto è dotato anche di ricarica rapida, permettendovi di ricaricare l’80% della batteria in appena 30 minuti. Il tutto, come ormai è consuetudine con i dispositivi più moderni, wireless, non sarete infatti più costretti a dover usare un filo per dover dare energia al vostro smartwatch.