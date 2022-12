Amazon ha messo in sconto con le sue offerte un prodotto davvero molto interessante e che potrebbe movimentare le vostre uscite con gli amici. Stiamo parlando del Sony SRS-XB13, uno speaker bluetooth portatile che ora potrete acquistare a 29,99€, invece di 60,00€, godendo di un ottimo sconto del 50% sul prezzo iniziale di listino.

Grazie alle sue dimensioni ristrette (7.4 x 7.4 x 10 cm), e al fatto che pesa unicamente 350 g, questa piccola cassa bluetooth è perfetta per poter essere portata con voi in qualunque viaggio farete. Inoltre non dovrete avere paura di tirarla fuori dallo zaino vista la sua incredibile resistenza agli urti, e al cinturino che vi permetterà di non dimenticarvela mai in nessun luogo.

Questo speaker bluetooth portatile di Sony è dotato della tecnologia Extra Bass che ci garantiscono bassi profondi e una vocalità chiara. Inoltre, grazie al Sound Diffusion Processor vi potrete godere un suono surround potente ovunque voi siate.

La batteria, infine, ha un’autonomia di ben 16 ore con una singola ricarica (fatta tramite cavo USB Type-C). Inoltre il Sony SRS-XB13 è dotato della funzione Stereo Pairing, che vi permetterà di collegare più speaker insieme tramite la connessione bluetooth per ottenere un suono ancora più potente e avvolgente.