Sei un amante delle escape room? Ti piace risolvere misteri ed enigmi?

Uno dei più bei giochi thriller di sempre si trasforma in escape room per un divertimento mozzafiato. Risolvi intriganti misteri ed enigmi per andare avanti nelle varie stanze. Unisciti ai tuoi amici per avere più menti che collaborano e risolvere il tradimento a Villa Tudor. Un gioco che fa spremere le meningi e ti regala ogni minuto che passa un’emozione nuova e incredibile.

Approfitta di questo sconto spaziale del 43%

Cluedo Escape: mettiti in gioco come un vero detective

Questo è un gioco cooperativo che potrai farlo con gli amici, fino a 6 giocatori. La particolarità è che potrai risolverlo una volta sola, proprio come una vera escape room. Raccogli gli indizi che troverai nelle stanze e cerca di comprendere gli intrighi che si collegano ai vari personaggi della villa.

Durante la partita il tabellone si espande rivelando stanze e indizi diversi che creano suspense e rendono questo un gioco veramente dinamico e unico. Nella confezione troverai 6 pedine di plastica, due buste segrete, che potranno essere aperte soltanto alla fine e 124 carte che ti permetteranno di andare avanti nel gioco e risolvere il mistero.

Se vuoi passare una serata diversa e divertente, mettendo alla prova le tue abilità, questo è sicuramente il gioco perfetto.