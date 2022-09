Siamo a settembre. Sebbene sia il nono mese dell’anno, settembre è il mese di gran lunga più associato al concetto di inizio. A settembre si rientra dalle vacanze estive e si riparte con la routine che ci accompagnerà grossomodo per tutto l’anno a venire. Così per il lavoro, così per la scuola.

Oggi, 12 settembre, più di 7 milioni di studenti hanno affrontato il fatidico rientro a scuola. Un argomento, quello appunto del rientro a scuola, che spesso accende diverse tipologie di discussioni, come quella dell’obbligatorietà delle mascherine. Questa volta però non si tratta né di pandemia, né di mascherine.

Da un recente sondaggio condotto tra i genitori italiani con figli in età scolare, emergono dati interessanti, che fanno riflettere. Il sondaggio, condotto dalla piattaforma di apprendimento online GoStudent, in collaborazione con Younite, organizzazione che si occupa della formazione per le famiglie e gli adolescenti, parla chiaro: gli studenti vivono il rientro a scuola come un evento stressante. Ma non solo. Una grande fetta dei genitori dei ragazzi si dichiara del tutto impreparata per gestire il problema. I dati di tale sondaggio sono stati riportati da «Il Sole 24 Ore». Vediamoli più nel dettaglio.

Il sondaggio

Innanzitutto: il 50% dei genitori italiani sembra non sapere come comportarsi per aiutare i propri figli a gestire lo stress che deriva dal rientro a scuola.

L’11% afferma di non sapere assolutamente come affrontare il problema. Il 39%, invece, dice di non essere sicuro di avere le conoscenze e gli strumenti adatti per offrire un supporto adeguato. Proprio per questo vorrebbe ricevere un aiuto extra, di tipo psicologico, per far fronte al problema.

Altro dato interessante riguarda il passaggio degli studenti da una scuola all’altra, per esempio quello dalla scuola elementare alla scuola media. In questo caso meno del 40% dei genitori intervistati si sente pronto a offrire un supporto efficace per i propri figli. Di riflesso, più del 60% non si sente pronto a intervenire efficacemente in questo senso. Di questo 60%, il 19% si sente del tutto impreparato.

In ultimo, solo 4 genitori su 10 affermano di essere pienamente consapevoli delle principali difficoltà psicologiche degli adolescenti.

Insomma, la salute psichica dei ragazzi sembra ancora un universo poco esplorato, che spesso spaventa e mette in allarme i genitori. Di sicuro bisognerà lavorare molto per offrire dei supporti psicologici che possano far fronte a questa esigenza. I genitori ne avvertono il bisogno.

