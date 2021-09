Riapertura Scuole: come tornare in classe

Stiamo per tornare a scuola!!! Vista la delicata situazione che abbiamo vissuto, e che stiamo ancora vivendo seppur in maniera diversa e meno preoccupante, vogliamo darvi qualche consiglio su come rientrare a scuola senza troppo stress. Noi vi daremo qualche dritta su come rientrare e poi vi daremo una panoramica sulle linee guida del Ministero.

Rientrare a scuola: come farlo senza stress

In questi ultimi mesi di stress ne abbiamo vissuto abbastanza, ma oggi vogliamo darvi qualche consiglio su come rientrare a scuola senza stress. Innanzitutto iniziate ad acquistare tutto quello di cui avete bisogno, quindi zaini, quaderni, penne, diari e libri. Poi ripassate tutto quello che avete fatto, in particolare nel periodo di lockdown, se avete bisogno confrontatevi con i vostri compagni. Infine, seguite bene le linee guida del ministero che stiamo per condividere con voi.

Rientrare a scuola: le linee guida del Ministero