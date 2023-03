La storia di solidarietà degli studenti di un istituto palermitano dimostra ancora una volta l’importanza dell’inclusione e dell’empatia in un contesto scolastico. Nonostante il medico specialista abbia ritenuto che una studentessa con disabilità non avesse bisogno di essere accompagnata, la scuola ha stabilito che la madre dovesse essere presente per consentirle di partecipare alla gita. La studentessa non l’ha presa molto bene considerando anche come, nonostante soffra di una patologia complessa, riesca a condurre una vita piuttosto normale assumendo dei farmaci. Ma la preside ha deciso che non potesse partire se non accompagnata da un adulto.

Ragazzina con patologia rinuncia alla gita, i suoi compagni non la lasciano sola

La madre della ragazza aveva dato la propria disponibilità ad accompagnarla, a sua insaputa, e ad intervenire solo in caso di bisogno, per lasciarle la libertà che merita così come tutti gli altri suoi compagni. Ma, a seguito dell’imposizione della scuola, la ragazzina si è rifiutata di partire. Gli altri studenti hanno dimostrato grande empatia nei confronti della loro compagna, ed hanno deciso di rinunciare a loro volta alla gita scolastica per evitare di lasciarla da sola. Questa decisione ha dimostrato un alto grado di solidarietà e rispetto per la diversità all’interno del loro gruppo. E non era affatto scontato.

La necessità di una maggiore inclusività

Questa vicenda mette in luce anche la necessità di creare ambienti scolastici inclusivi, dove ogni studente possa sentirsi accettato e rispettato. È importante che gli insegnanti e il personale scolastico lavorino insieme per garantire che gli studenti con disabilità siano inclusi e abbiano accesso alle stesse opportunità degli altri studenti. Ed è proprio questo che, probabilmente, i compagni della studentessa hanno voluto provare stando dalla sua parte e rinunciando, pur di dimostrare la loro solidarietà, ad uno dei momenti più attesi dell’anno.

Questa storia dimostra che la solidarietà può fare la differenza. Anche una piccola azione di sostegno e comprensione può avere un impatto significativo sulla vita di qualcuno. I compagni della ragazzina hanno dimostrato un grande senso di empatia e rispetto verso la loro compagna con disabilità, creando un ambiente scolastico più inclusivo e rispettoso per tutti. E non c’è che da prendere esempio. Esempio di come l’inclusività a scuola, così come in qualsiasi altro contesto, sia importante per aiutare a creare un ambiente educativo che rispetta e valorizza la diversità, promuove l’apprendimento e la crescita personale degli studenti.

Leggi anche: