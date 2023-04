Un gruppo di studenti di un liceo in provincia di Frosinone ha rinunciato alla tanto attesa gita di fine anno per partecipare alla festa di compleanno di una compagna di classe diversamente abile. A causa di un problema organizzativo, infatti, la data della partenza era stata spostata, sovrapponendosi al giorno in cui la compagna avrebbe festeggiato il compimento della maggiore età. Senza esitazione, gli studenti della IV C del liceo scientifico Michelangelo Buonarrotti di Pontecorvo hanno scelto di partecipare alla festa e rinunciare al viaggio di istruzione.

Rinunciano alla gita per la festa dalla loro compagna disabile

Quello della gita scolastica è probabilmente il momento dell’anno più atteso da chi frequenti una scuola. E pensiamo non sia diverso per questi studenti. Ma questo non ha impedito loro di schierarsi a favore della loro compagna di classe.

Non vogliamo lasciare sola la nostra compagna, lei è una di noi, non è giusto che festeggi il compleanno senza i suoi amici. Sono quattro anni che la conosciamo e le vogliamo bene.

Hanno espresso all’unanimità alla preside Lucia Cipriano che preferivano andare al compleanno e che se non potevano partire tutti insieme, nessuno avrebbe partecipato alla gita. Questa decisione ha causato un problema organizzativo per l’istituto scolastico, ma i ragazzi sono stati irremovibili nella loro scelta.

L’elogio della ministra alle disabilità Locatelli

Il gesto, che dimostra una grande solidarietà, non è passato inosservato. Oltre ad essere stato lodato dalla scuola e dai genitori, è stato elogiato anche dalla ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli, che ha definito il comportamento tenuto da questi studenti un esempio di grande sensibilità per i giovani e per gli adulti. La Locatelli si è inoltre complimentata con la scuola e le famiglie per aver educato i ragazzi a mostrare empatia e solidarietà verso gli altri.

Sono stati i professori, profondamente colpiti dal gesto, ad aver reso nota la storia. Non potevano non farlo: in un mondo com’è quello di oggi, nel quale la disabilità è costantemente bersaglio di prepotenze, ciò che questi alunni hanno fatto è stato un’eccezione degna di nota. Il sindaco di Pontecorvo premierà la classe con una pergamena e una targa, sottolineando la lealtà, l’amicizia e l’altruismo della loro decisione. Ma non finisce qui perché, quanto accaduto, sarà segnalato anche al presidente Sergio Mattarella. Chissà che non “frutti” ai ragazzi l’ambito riconoscimento di alfieri della Repubblica…

