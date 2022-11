Ormai i giochi da tavolo hanno preso molto piede e si sono evoluti molto nel tempo, riuscendo a sfornare dei capolavori sia estetici che strategici. Ne esistono però alcuni che resistono sempre bene alla prova del tempo, e che non invecchiano mai. Tra questi c’è Taboo, una pietra miliare dei giochi in scatola, che ora potrete acquistare a 19,14€, invece di 27,99€.

Per quei pochi che ancora non hanno idea di cosa sia, Taboo è un gioco da tavolo da 4 o più giocatori, in cui dovrete dividervi a squadre. A turno uno dei giocatori dovrà pescare una carta con sopra scritte delle parole, e dovrà far capire agli altri compagni quali vocaboli sono scritti all’interno di essa. Il tutto senza poter pronunciare alcuna parola che abbia le stesse radici della parola stessa.

Inoltre, non avendo regole particolarmente difficili, o parole troppo complesse, può essere giocato da chiunque, sia i più adulti che i più giovani. Taboo è un gioco che non passa mai di moda, e che può essere tirato fuori in qualunque momento per ravvivare un po’ la serata.

Sicuramente questa è un’offerta da non farsi scappare se siete alla ricerca di un gioco in scatola adatto a tutti e da poter giocare in compagnia di tanti amici.