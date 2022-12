Il Black Friday è finito, ma Amazon continua a far uscire ogni giorno nuove offerte su un sacco di prodotti, e come sempre noi siamo qui per cercare e selezionare le migliori. Oggi vi vogliamo consigliare la Logitech MX Keys, una tastiera wireless retroilluminata, che ora potrete acquistare a 96,99€, invece di 134,99€, grazie a un ottimo sconto del 28%.

Questa incredibile tastiera è stata realizzata pensando a qualunque tipo di persona e interessi. Infatti, grazie alla conformazione concava dei suoi tasti, si adatterà a qualunque tipo di utilizzo, lasciando sempre un ottimo feedback tattile. Inoltre la digitazione risulta estremamente precisa, ogni tocco sarà sempre percepito in maniera perfetta dal vostro PC.

La tastiera wireless Logitech MX Keys è dotata di illuminazione intelligente. I tasti infatti si illuminano nel momento in ‎cui le mani si avvicinano e la retroilluminazione si regola in automatico adattandosi alle ‎condizioni di luce della vostra stanza.

Inoltre questa tastiera è compatibile con qualunque tipo di dispositivo, che sia Windows, MacOS, Linux, o anche iOS o Android, senza mai darvi problemi di alcuna sorta con i vari software. Potrete collegarvi sia via Bluetooth, che tramite Unifying USB 3, e switchare da l’una all’altra con il semplice utilizzo di un tasto.