Capita spesso di ritrovarsi stesi comodamente davanti al PC con nessuna voglia di alzarsi per cambiare pagina oppure per andare al prossimo episodio della serie TV. In questo caso la soluzione è una sola. Con la nuova tastiera wireless Logitech K400 Plus potrai infatti navigare comodamente all’interno del tuo PC senza dover fare alcuno sforzo.

Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 49%, la puoi acquistare a soli 23.59€. Approfitta subito dell’offerta!

Le spedizioni non sono un problema, ricorda che con un semplice abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account sono sia gratuite che veloci.

Logitech K400 Plus: la tastiera wireless che include anche il mouse

Come avrai potuto notare, la Logitech K400 Plus è una tastiera wireless compatta ed estremamente leggera che si collega facilmente al tuo PC attraverso il dongle USB presente in confezione.

A differenza dei suoi competitor, ti garantisce un raggio di azione più ampio, fino a 10 metri ed è dotata anche di touchpad integrato. In questo modo puoi controllare il tuo computer o dispositivo anche se sei seduto sul divano. Il layout, infine, è il classico QWERTY Italiano che utilizzi tutti i giorni che non ti può dare fastidio.

Trattandosi di una tastiera Wireless potrai finalmente godere della fantastica sensazione di non avere più cavi in giro, i quali spesso risultano essere estremamente fastidiosi. Inoltre, grazie ai suoi requisiti minimi, potrai tranquillamente collegarla al tuo PC senza alcun problema.

Infine posso dirti che i tasti sono estremamente comodi e garantiscono una digitazione semplice e veloce.

Se sei interessato, ti consiglio di approfittare quanto prima di questo sconto di metà prezzo. Oggi infatti puoi acquistare la tastiera wireless Logitech K400 Plus direttamente su Amazon a soli 23.59€. Ordinandola ora la riceverai a casa tua in appena un giorno lavorativo grazie alle spedizioni targate Prime.