Se siete alla ricerca di un modo per poter guardare tutti i canali televisivi disponibili, senza però dover per forza comprare una smart tv di ultima generazione, oggi potremmo aver trovato l’offerta che fa per voi. Amazon infatti ha messo in sconto il Thomson THT808, un decoder digitale terrestre, che ora potrete acquistare a 19,90€, risparmiando ben il 40% sul prezzo iniziale di listino.

Con questo decoder potrete accedere alla visione dei canali del digitale terrestre in modo semplice e rapido, per una visione straordinaria di tutti i vostri programmi preferiti. In questo modo non vi perderete più nessuna puntata della vostra serie preferita.

Il modello Thomson THT808 inoltre è estremamente facile da installare e pronto all’uso, e con i tasti sul fronte del dispositivo potrete cambiare comodamente canale, gestire il volume e per lo spegnimento. In questo modo potrete gestire tutte le funzioni anche quando non avrete a disposizione il telecomando sotto mano.

Infine il decoder per il digitale terrestre passa automaticamente in modalità stand-by dopo un periodo di tempo preimpostato. Questo vi permetterà di risparmiare sul consumo energetico, e Strong (il distributore ufficiale dei decoder Thomson) vi supporterà per qualsiasi esigenza o problema.