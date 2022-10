Le Vans modello slip-on sono un grande classico e non passano mai di moda. Sono anni che sono in commercio e il loro successo non accenna ad arrestarsi, ecco perché poterle acquistare a soli 28,80 euro è davvero un affare (considera che il prezzo di listino è vicinissimo ai 70 euro). Prima di aggiungere le scarpe con l’iconica fantasia a scacchiera devi selezionare la taglia. Alcune purtroppo sono in esaurimento, quindi meglio sbrigarsi.

Le Vans Slip-On le vedi (in vetrina o indossate da altri) e te ne innamori. È così, ci passano un po’ tutti e per alcuni l’amore per queste scarpe è sempre ai massimi livelli.

Sono scarpe al 100% in tela, pratiche e dal profilo basso, sono di tipo “slip-on” quindi non sono dotati di lacci e si infilano in un lampo. Questo però non significa che sfuggono dal piede mentre si cammina, meglio precisarlo. Ai lati del collo imbottito ci sono infatti due elastici laterali, che insieme garantiscono il massimo del comfort.

Gli elementi caratteristici delle Vans Slip-On sono principalmente tre, ovvero: il logo rosso dell’azienda sul “tacco”, la già citata fantasia a scacchiera (che avrai visto in chissà quanti video musicali) e l’originale suola Waffle, che garantisce comodità e aderenza. Inoltre, la pianta non è stretta (come quella delle Converse, per dire), quindi non arrecano fastidio, anche in caso di utilizzo prolungato.

Ti ricordo che prima di aggiungere il prodotto al carrello devi selezionare la taglia. Ti consiglio di fare in fretta, perché uno sconto del 59% sulle mitiche Vans slip-on non si è mai visto.

