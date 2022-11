Volete approfittare degli sconti di questo Black Friday per poter avere anche voi una delle nuove console di ultima generazione? Oggi allora potrebbe essere il vostro giorno fortunato, visto che Amazon ha messo in sconto con le sue offerte una Xbox Series S, che ora potrete acquistare a 248,99€, invece di 299,99€, risparmiando il 14% sul prezzo iniziale.

Questa versione della console è bianca, rendendo il suo design ancora più elegante, e only digital, permettendo in questo modo, senza il lettore di dischi, di diminuire notevolmente le dimensioni. Questa Xbox infatti misura soltanto 29 x 12.5 x 36 cm, senza però perdere alcunché in prestazioni rispetto alla sua “sorella” più grande.

Grazie alla SSD personalizzata e al software integrato, ed in generale alla nuova Velocity Architecture, potrete sperimentare velocità e prestazioni di nuova generazione. Inoltre avrete a disposizione un sacco di nuovi giochi da poter provare sulla vostra Xbox Series S.

Infatti l’Xbox Game Pass Ultimate include oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC, dispositivi mobili Android, multiplayer online, e un abbonamento EA Play ad un prezzo mensile ridotto. Avrete solo l’imbarazzo della scelta, divertitevi in tutti i modi che preferite.