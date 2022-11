Se volete essere sempre informati su notifiche e salute senza utilizzare lo smartphone, ma non volete spendere una fortuna, l’unica soluzione è optare per la Xiaomi Smart Band 6. Fai i conti, questa è la smartband più venduta su Amazon e oltre, e il mondo conosce questo fantastico dispositivo. Oggi il dispositivo è in vendita a soli 34,99 € su Amazon, con uno sconto del 22% che rende più facile per tutti ottenere il suo prezzo.

Xiaomi Smart Band 6: l’unica soluzione possibile a questo prezzo

Il nuovo schermo intero da 1,56 pollici è un pannello AMOLED più grande del 49% rispetto al suo predecessore. Ciò ti consente di vedere immagini e contenuti di testo in modo più chiaro e soprattutto in qualsiasi condizione di illuminazione. Quindi puoi leggere questo display senza problemi, anche di giorno, alla luce diretta del sole.

Xiaomi Smart Band 6 ha 30 modalità di allenamento, può registrare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, inclusi Pilates e Zumba; grazie al monitoraggio SpO2 che rileva la saturazione di ossigeno nel sangue, puoi monitorare la tua forma fisica. Il monitoraggio del sonno può registrare il sonno REM, i sonnellini quotidiani e la qualità della respirazione del sonno. Puoi anche monitorare la frequenza cardiaca ogni giorno tramite le notifiche push.

Il cinturino è antibatterico, grazie al materiale TPU al suo interno, che contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi. Infine, è progettato per essere resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi puoi portarlo anche in piscina.

Ora capisci perché tutti dovrebbero avere un dispositivo come questo al polso. Il Xiaomi Smart Band 6 è comodo e ricco di caratteristiche importanti, e ad un prezzo di soli 34,99 €, può essere considerato quasi un regalo vista la sua alta qualità.