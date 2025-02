Next Summer di Damiano David: testo e significato

Il frontman dei Måneskin torna con un brano intenso che racconta il dolore di un amore finito e la speranza di un ritorno.

Dopo il grande successo riscosso con “Born With a Broken Heart” e l’interpretazione di “Felicità” di Lucio Dalla al Festival di Sanremo, Damiano David prosegue il suo percorso da solista con il singolo “Next Summer”, in uscita il 28 febbraio. Il brano si inserisce nel progetto artistico che ha già visto la pubblicazione di canzoni come “Silverlines” e la reinterpretazione di “Nothing Breaks Like A Heart” di Mark Ronson e Miley Cyrus, realizzata in esclusiva per Spotify in occasione di San Valentino.

“Next Summer” si presenta come un pezzo carico di emozione, in cui il cantante affronta il tema della perdita e del rimpianto. La voce graffiante di Damiano si fa portavoce di sentimenti contrastanti: il dolore per un amore finito e la speranza di un ritorno, nonostante tutto.

Il testo di “Next Summer” di Damiano David

I thought that we had something good in our hands

In a minute, it just slipped away

So many things I didn’t say

Before you threw it all away

I pretend I’m okay, but I’m lost and afraid

And nobody really understands

But now I’m dancing to a band

With all the demons in my head

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

If you love letting go, it’s the same that I’ve heard

But I don’t know if it works for me

So if I see you on a street

I know that it was meant to be

Do you still think of me

When you’re under the sheets

Or does he give you everything? Yeah

And I can see it on your face

That you were happier with me

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing’s as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

So everything we had last time

Every year and every day

It’s never gonna be enough

‘Cause you’re the one

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I’ll be waiting here

Call me when you’re all fucked up, my lover

I’ll be there to lick your tears

You had to throw away our love

—nothing’s as good as us

I really hope he breaks your heart next summer

Next Summer di Damiano David, la traduzione in italiano

Pensavo che avessimo qualcosa di bello tra le mani

In un attimo, è semplicemente svanito

Tante cose che non ho detto

Prima che tu buttassi via tutto

Fingo di stare bene, ma sono perso e impaurito

E nessuno capisce davvero

Ma ora ballo con una band

E tutti i demoni nella mia testa

Traduzione in italiano di Next Summer di Damiano David

Chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Baby, io sarò qui ad aspettarti

Chiamami quando sarai completamente a pezzi, amore mio

Sarò lì a leccarti le lacrime

Dovevi buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è bello quanto noi

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Se per te amare significa lasciar andare, è quello che ho già sentito dire

Ma non so se per me funzioni

Quindi se ti vedo per strada

So che era destino

Pensi ancora a me

Quando sei sotto le coperte

O lui ti dà tutto quello di cui hai bisogno?

E lo vedo sulla tua faccia

Eri più felice con me

Chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Baby, io sarò qui ad aspettarti

Chiamami quando sarai completamente a pezzi, amore mio

Sarò lì a leccarti le lacrime

Dovevi buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è bello quanto noi

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tutto quello che avevamo l’ultima volta

Ogni anno e ogni giorno

Non sarà mai abbastanza

Perché tu sei l’unica

Quindi chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate

Baby, io sarò qui ad aspettarti

Chiamami quando sarai completamente a pezzi, amore mio

Sarò lì a leccarti le lacrime

Dovevi buttare via il nostro amore

—niente è bello quanto noi

Spero davvero che lui ti spezzi il cuore la prossima estate

Il significato di Next Summer di Damiano David

Nel brano, il protagonista racconta il proprio tormento interiore dopo la fine di una relazione importante. L’illusione di avere tra le mani qualcosa di speciale svanisce all’improvviso, lasciandolo perso e incompreso. Malgrado finga di stare bene, il testo rivela il dolore e la difficoltà di accettare la separazione.

Il ritornello sottolinea l’aspettativa di un futuro ritorno: “Chiamami quando lui ti spezzerà il cuore la prossima estate”. Queste parole esprimono sia il desiderio di riavere l’ex partner, sia una sorta di rivalsa emotiva. Il protagonista è convinto che nessuno potrà amarla come lui e che prima o poi lei capirà di aver commesso un errore.

La canzone oscilla tra malinconia e speranza, mentre emergono insicurezza e nostalgia. Il finale del testo, con la frase “Spero davvero che lui ti spezzi il cuore la prossima estate”, lascia intravedere un senso di vendetta. Non si tratta solo di un auspicio per un ritorno, ma anche di un desiderio di vedere l’ex soffrire, così da rendersi conto di ciò che ha perso.

Il testo alterna momenti di introspezione a un messaggio di attesa. La musica di Damiano David conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare emozioni profonde attraverso sonorità coinvolgenti, offrendo ai fan un’altra intensa esperienza musicale.