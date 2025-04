Oltre le quinte: il progetto che avvicina gli studenti al mondo delle STEM

Il progetto “Oltre le quinte” è stato presentato recentemente nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, proponendosi come iniziativa innovativa nel panorama educativo italiano. L’obiettivo principale è supportare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell’affrontare le sfide dell’era digitale e delle nuove tecnologie, avvicinandoli al mondo delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) attraverso percorsi formativi mirati e laboratori interattivi.

L’Istituto degli Innocenti, che ospita questa iniziativa, rappresenta una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all’accoglienza e tutela dei bambini, operando per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sin dal 1445.

Panoramica del progetto

Il progetto “Oltre le quinte” mira principalmente a colmare il divario di competenze digitali e tecnologiche richieste dal mondo del lavoro, guidando gli studenti verso le professioni future. L’iniziativa coinvolge centinaia di studenti di tre importanti istituti fiorentini: l’I.I.S. Giuseppe Peano, l’Istituto Salesiano e il liceo scientifico Castelnuovo.

Questa preziosa opportunità educativa è stata selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale nell’ambito del bando Polaris, che evidenzia l’importanza nazionale attribuita all’avvicinamento dei giovani alle discipline STEM, elemento cruciale per il futuro professionale delle nuove generazioni.

Dettagli del progetto

Il progetto coinvolgerà gli studenti delle classi terze, quarte e quinte per un periodo di 18 mesi, durante i quali parteciperanno ad attività di orientamento, formazione avanzata e laboratori esperienziali. Gli studenti potranno sperimentare metodologie innovative di apprendimento, utilizzando tecnologie all’avanguardia come software di simulazione, strumenti di intelligenza artificiale e sistemi di realtà aumentata.

Parallelamente, anche gli insegnanti beneficeranno di percorsi formativi specifici incentrati sui processi cognitivi nell’apprendimento delle discipline STEM, sull’applicazione di metodologie didattiche innovative e sull’utilizzo delle tecnologie in ambito educativo.

Un elemento distintivo del progetto è la creazione, in ciascuna delle tre scuole coinvolte, di un laboratorio STEM permanente: un ambiente interattivo e tecnologicamente avanzato, dotato di strumenti digitali, elettronici e robotici che permetterà agli studenti di sviluppare competenze pratiche essenziali per le professioni del futuro.

Impatti e prospettive

“Un’opportunità straordinaria per accompagnare i giovani verso le professioni del futuro, valorizzando il talento e le inclinazioni personali”, ha dichiarato la presidente della Fondazione Istituto degli Innocenti. Il progetto si propone di offrire agli studenti strumenti concreti per orientarsi in un panorama lavorativo in continua evoluzione, permettendo loro di sviluppare competenze che li rendano protagonisti attivi del cambiamento tecnologico.

“Oltre le quinte” rappresenta un ponte solido tra scuola e mondo del lavoro, promuovendo una cultura dell’innovazione e della crescita condivisa. L’iniziativa, coinvolgendo anche famiglie e comunità educante, mira a creare un ecosistema di apprendimento che accompagni i ragazzi verso scelte consapevoli nel campo delle discipline STEM, preparandoli alle sfide professionali dei prossimi decenni.