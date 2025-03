Lauree STEM: significato e sbocchi lavorativi

L’interesse verso le lauree STEM è in continuo aumento grazie alle eccellenti prospettive di carriera che offrono, con tassi di occupazione superiori alla media e retribuzioni più vantaggiose rispetto ad altri ambiti disciplinari. Ma qual è esattamente il significato di STEM? Scopriamolo insieme nella nostra guida.

Sommario:

Le discipline STEM: definizione e ambiti

L’acronimo STEM comprende quattro aree disciplinari fondamentali: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Nato negli Stati Uniti nel 2001, oggi identifica un gruppo specifico di lauree che include diverse specializzazioni come ingegneria civile, elettronica, informatica e meccanica, biotecnologie, scienze biologiche, matematica, chimica e fisica.

Per la precisione, il significato dell’acronimo STEM, nato negli Stati Uniti nel 2001, è Science, Technology, Engineering and Mathematics (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), e identifica percorsi di studio che costituiscono il fondamento dell’economia contemporanea.

In Italia, il termine abbraccia corsi di laurea dai gruppi di architettura e ingegneria, chimico-farmaceutico, geo-biologico, scientifico, oltre a specifici corsi come statistica, nutrizione umana e conservazione dei beni culturali.

Nel tempo sono emerse varianti come STREM, dove la ‘R’ rappresenta la robotica, e STEAM, dove la ‘A’ indica le arti, ampliando ulteriormente l’orizzonte disciplinare di questo settore formativo in continua evoluzione.

L’approccio didattico nelle lauree STEM

Ora che abbiamo chiarito il significato di STEM, vediamone le peculiarità. L’insegnamento STEM si distingue innanzitutto per la sua natura esperienziale e collaborativa: gli studenti vengono coinvolti in progetti pratici, laboratori scientifici e sperimentazioni sul campo che favoriscono l’applicazione immediata delle conoscenze acquisite. Questo metodo prevede attività come la costruzione di modelli funzionanti, la programmazione di software e la realizzazione di esperimenti in ambienti controllati.

L’interdisciplinarità costituisce un altro elemento fondamentale: gli studenti imparano a collegare concetti provenienti da ambiti diversi, sviluppando una visione sistemica dei problemi. La tecnologia gioca un ruolo centrale nella didattica STEM, con l’utilizzo di strumenti digitali avanzati, simulazioni virtuali e piattaforme collaborative.

Questo approccio metodologico prepara gli studenti ad affrontare sfide reali, insegnando loro non solo i contenuti teorici, ma soprattutto come applicarli in contesti concreti attraverso un apprendimento basato sulla risoluzione di problemi autentici.

Lauree STEM: tutti i corsi di laurea nelle Università Statali e Private

Ecco, nello specifico, l’elenco dei corsi di laurea STEM, sia triennali che magistrali, attivi nelle Università Statali e nelle Università Private: