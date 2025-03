Open Week Unimarconi 2025: scopri le facoltà e i vantaggi

L’Open Week Unimarconi 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli studenti e neolaureati che desiderano esplorare l’offerta formativa dell’università telematica. Durante questa settimana dedicata all’orientamento, i partecipanti potranno conoscere nel dettaglio le diverse facoltà, interagire con tutor qualificati e ricevere informazioni personalizzate sul percorso di studi più adatto alle proprie aspirazioni.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma richiede una registrazione preventiva per garantire un’esperienza ottimale. Un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo universitario e scoprire i numerosi vantaggi che Unimarconi offre ai suoi iscritti.

Agevolazioni e iscrizione

L’Open Week Unimarconi offre un’esclusiva opportunità economica attraverso il voucher “Prima(vera) formazione”, che permette agli studenti di iscriversi con una retta agevolata di soli 200 euro mensili per tutte le iscrizioni completate entro il 17 aprile 2025. È importante notare che questa promozione non è applicabile al corso di Scienze Motorie e Sportive (L-22) e non può essere cumulata con altre offerte.

Modalità di partecipazione

Partecipare all’Open Week Unimarconi 2025 è semplice e completamente gratuito. Per assicurarti un posto all’evento, è necessario effettuare la registrazione compilando l’apposito form online disponibile sul sito ufficiale. Una volta completata la procedura, riceverai una conferma via email con tutti i dettagli per accedere alle giornate informative di tuo interesse.

Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva sull’evento e sulle facoltà, puoi contattare direttamente gli orientatori attraverso i canali indicati nel form. Gli esperti saranno a tua disposizione per rispondere a ogni domanda e guidarti nella scelta del percorso formativo più adatto alle tue esigenze e aspirazioni.