Laurea Online in Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-22 - eCampus

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università eCampus si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per eccellere nel settore delle attività motorie.

Questo percorso didattico è progettato per formare professionisti capaci di promuovere la salute attraverso l’attività fisica e di realizzare programmi di recupero delle capacità motorie.

L’obiettivo principale è quello di preparare gli studenti a migliorare le prestazioni sportive e a sviluppare iniziative educative di carattere ludico e ricreativo.

Gli iscritti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze in un’ampia gamma di settori: dalle scienze biomediche alle discipline psico-socio-pedagogiche, passando per gli aspetti economico-manageriali e legali.

La formazione non si limita all’apprendimento teorico, ma incoraggia una visione integrata che unisce gli aspetti pratici e manageriali della gestione sportiva e delle attività motorie, garantendo così una preparazione completa e multifunzionale.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università eCampus è progettato per offrire una solida formazione accademica e pratica. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra due distinti percorsi: il curriculare base e l’indirizzo Sport and Football Management.

Inizialmente, entrambi i percorsi condividono un set di materie comuni, particolarmente nel primo anno di studi. Tra queste, si annoverano Metodi e didattiche delle attività sportive, essenziali per le discipline motorie e sportive, e Fisiologia e biologia applicata, che appartengono all’ambito biomedico.

A supporto della formazione psico-socio-pedagogica, il programma include anche corsi di Pedagogia generale e sociale e Psicologia generale, nonché Istituzioni di diritto pubblico nell’area giuridica ed economico-statistica.

Per conseguire il titolo, gli studenti dovranno ottenere un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) nel corso dei tre anni. Questo include:

48 CFU in attività di base,

69 CFU in materie caratterizzanti,

18 CFU in attività affini e integrative,

45 CFU in altre attività.

Quest’ultima sezione include la conoscenza di almeno una lingua straniera, abilità informatiche, e l’adempimento di tirocini formativi e di orientamento.

Prerequisiti di accesso

Per essere ammessi al corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università eCampus, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente riconosciuto ottenuto all’estero. Questo requisito è fondamentale per garantire una base solida su cui costruire competenze più avanzate nel campo delle scienze motorie.

In aggiunta ai titoli scolastici, il corso richiede conoscenze elementari in diverse discipline scientifiche. Gli aspiranti studenti devono avere una comprensione basilare dell’anatomia umana, della chimica e della fisica, così come una conoscenza di base della lingua inglese. Per gli studenti stranieri, è richiesto anche un buon livello di italiano per poter seguire efficacemente le lezioni e partecipare attivamente alle attività didattiche.

La procedura di ammissione include una prova di ingresso non selettiva, concepita per valutare le competenze di base possedute dai candidati. Questo test è una formalità per chi desidera iscriversi, dato che non è preclusivo. Tuttavia, coloro che non raggiungono un livello sufficiente avranno Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da completare entro il primo anno di corso per colmare eventuali lacune.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università eCampus apre le porte a una vasta gamma di opportunità professionali nel settore sportivo e del benessere. I laureati in questo corso sono ben preparati per intraprendere carriere come educatori professionali, istruttori di discipline sportive non agonistiche, organizzatori di eventi e gestori di strutture sportive.

Inoltre, i laureati possono diventare osservatori sportivi, allenatori e tecnici sportivi. Altre opportunità includono ruoli di consulenti per la prevenzione dei rischi per la salute, operatori nella comunicazione tecnico-sportiva e promotori delle attività del tempo libero per diverse fasce d’età. La dimensione pratica della formazione permette agli studenti di diventare educatori motori, consulenti per società sportive private e pubbliche, preparatori fisici ed esperti nella pianificazione di programmi di allenamento, nonché manager di impianti sportivi.

Il settore delle scienze motorie si distingue per la sua richiesta di personale qualificato, con un tasso di occupazione che raggiunge l’86,3%. Questo elevato livello di occupazione è dovuto in parte alla crescente attenzione che viene posta sul benessere e sull’importanza dello sport nella società attuale. Il fabbisogno annuo di laureati in scienze motorie è significativo, e la retribuzione media a cinque anni dalla laurea si attesta intorno ai 1.452 euro, segnando un interessante incentivo finanziario per coloro che scelgono questa carriera.

Perché scegliere eCampus

Se stai cercando un’esperienza accademica completa e variegata, eCampus potrebbe essere la scelta ideale per te.

Questa università telematica non solo ti consente di seguire corsi online, ma offre anche un campus fisico dove puoi partecipare a lezioni, eventi e attività pratiche. Questo approccio misto rende l’apprendimento più dinamico e coinvolgente, permettendoti di entrare in contatto con docenti e studenti.

Per i professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, eCampus rappresenta un’opzione flessibile. Puoi studiare in momenti che si adattano al tuo programma, sfruttando il modello online per non rinunciare al tuo percorso di carriera.

Inoltre, l’università offre supporto nella ricerca di stage e opportunità lavorative, facilitando il tuo ingresso nel mercato del lavoro.

Se sei alla ricerca di una formazione pratica, eCampus ti mette a disposizione laboratori e spazi attrezzati per sviluppare competenze specifiche.

Interagire con docenti esperti e professionisti del settore può ampliare le tue conoscenze e prepararti a sfide concrete del mondo lavorativo.