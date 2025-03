Ora legale a scuola: effetti della luce su apprendimento e benessere degli studenti

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, l’Italia tornerà all’ora legale, con le lancette che avanzeranno di un’ora. Questo cambiamento semestrale, che ci accompagna da decenni, divide l’opinione pubblica e gli esperti. Secondo recenti sondaggi, oltre la metà della popolazione abolirebbe questa pratica, ritenendola dannosa per il benessere psicofisico. Per il mondo scolastico, tuttavia, questo passaggio rappresenta un’importante occasione per riflettere su come la luce naturale influenzi l’apprendimento e il rendimento degli studenti in classe.

Luce naturale e ritmi circadiani

Il sole svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei ritmi circadiani, influenzando direttamente i cicli di sonno e veglia. La neurologa Joanna Fong-Isariyawongse, specialista in medicina del sonno, evidenzia come l’esposizione alla luce naturale mattutina aiuti a sincronizzare l’orologio biologico, mentre un’eccessiva illuminazione serale ostacoli il processo di addormentamento.

Per questo motivo, l’American Academy of Sleep Medicine si oppone all’adozione permanente dell’ora legale, considerandola potenzialmente dannosa per la salute. Il fisico José María Martín-Olalla dell’Università di Siviglia sostiene invece che i problemi legati al cambio orario siano spesso sopravvalutati, definendo gli switch stagionali una soluzione pragmatica per armonizzare gli orari fissi della società moderna con le naturali variazioni della luce solare.

Impatto sull’apprendimento

La maggiore esposizione alla luce naturale favorita dall’ora legale influisce positivamente sulle capacità cognitive degli studenti. Numerose ricerche dimostrano come l’illuminazione solare stimoli la produzione di serotonina e dopamina, neurotrasmettitori essenziali per migliorare motivazione e benessere psicologico. Questi cambiamenti biochimici si traducono in una migliore concentrazione durante le lezioni e in performance scolastiche più elevate.

La luce naturale potenzia anche le funzioni cerebrali legate alla memoria e al problem-solving, riducendo l’affaticamento mentale tipico delle lunghe giornate di studio. Gli ambienti scolastici ben illuminati creano inoltre condizioni ottimali per metodologie didattiche più dinamiche, permettendo l’organizzazione di attività all’aperto che rendono l’apprendimento più coinvolgente ed esperienziale.

Benefici organizzativi ed energetici

L’ora legale porta vantaggi concreti agli istituti scolastici attraverso un maggior utilizzo della luce naturale. Le aule e i corridoi illuminati dal sole riducono significativamente il consumo di energia elettrica, generando risparmi economici e diminuendo l’impatto ambientale con minori emissioni di CO₂. Questa transizione comporta però alcune sfide iniziali: studenti e docenti possono sperimentare un effetto simile al jet lag nei primi giorni. Per mitigare il disagio, le scuole potrebbero posticipare le verifiche più impegnative, alleggerire il carico di compiti durante il weekend del cambio orario e incoraggiare routine serali regolari limitando l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire.

Prospettive future

Diversi istituti scolastici valutano l’introduzione di orari flessibili per massimizzare il benessere studentesco. Mentre alcuni esperti propendono per l’ora solare permanente come soluzione ideale per la salute, altri sostengono l’ora legale tutto l’anno. Un approccio pedagogico consapevole potrebbe trasformare il cambio orario in opportunità didattica, adattando i ritmi scolastici alle esigenze biologiche degli studenti.