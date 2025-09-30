Ora solare: impatto sui ritmi circadiani e sul rendimento scolastico

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024, le lancette dell’orologio torneranno indietro di un’ora, segnando il passaggio dall’ora legale a quella solare. Alle 3:00 del mattino, gli orologi si sposteranno automaticamente alle 2:00, regalando un’ora di sonno aggiuntiva e modificando significativamente la distribuzione della luce durante la giornata.

Il cambiamento comporterà più luminosità nelle ore mattutine, ma anche un anticipo del buio serale, creando nuove dinamiche nei ritmi quotidiani di studenti e personale scolastico.

I ritmi circadiani e le performance cognitive

Il cambio d’orario provoca significative alterazioni nei ritmi circadiani, compromettendo le performance cognitive e comportamentali. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha documentato un aumento del 4% degli attacchi cardiaci nei sette giorni successivi al passaggio all’ora solare, evidenziando l’impatto fisiologico del fenomeno.

Bambini e adolescenti risultano particolarmente vulnerabili, manifestando disturbi del sonno, variazioni dell’umore e difficoltà di concentrazione. Questi effetti rischiano di compromettere l’efficienza didattica non solo degli studenti, ma anche del personale docente e ATA, creando un circolo vizioso che può prolungarsi per settimane.

Le strategie di adattamento per studenti e personale scolastico

L’immunologo Mauro Minelli raccomanda alcune strategie pratiche per minimizzare gli effetti del cambio d’orario. La prima misura consiste nell’anticipare gradualmente l’orario del sonno di 15-30 minuti al giorno nei giorni precedenti al 26 ottobre, permettendo al corpo di adattarsi progressivamente.

L’esposizione alla luce naturale durante le ore diurne rappresenta un elemento fondamentale per ricalibrare il ritmo biologico. Le uscite all’aperto aiutano l’organismo a sincronizzarsi con i nuovi orari. È inoltre essenziale limitare l’uso di schermi nelle ore serali, poiché la luce artificiale interferisce con la produzione di melatonina.

L’attività fisica programmata al mattino o nel primo pomeriggio, piuttosto che in orario serale, favorisce un adattamento più rapido dell’orologio interno. Mantenere routine fisse costituisce un ulteriore supporto per studenti e docenti durante questa fase di transizione.

Le implicazioni temporanee sul rendimento scolastico

L’adattamento all’ora solare richiede settimane durante le quali l’organismo si sincronizza sui nuovi ritmi. Questo periodo di transizione può comportare difficoltà di concentrazione prolungate e cali nel rendimento sia per studenti che per docenti.

La fase critica iniziale, caratterizzata da sonnolenza mattutina e alterazioni dell’attenzione, necessita di una gestione attenta delle routine quotidiane. L’adozione di orari fissi per il sonno e lo studio, insieme a una maggiore attenzione all’igiene del sonno, rappresenta la chiave per minimizzare l’impatto negativo sulle performance scolastiche durante questo delicato periodo di adattamento biologico.