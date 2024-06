L’Università Telematica UniMarconi ha annunciato nuovi percorsi di 30 CFU per insegnanti o aspiranti tali. Di fatto, i corsi sono destinati sia a chi ha esperienza pregressa nell’insegnamento sia a laureati che mirano ad abilitarsi in classi di concorso specifiche. I percorsi prevedono lezioni a distanza e in presenza, con la necessità di frequentare almeno il 70% delle attività. Le iscrizioni per questi corsi sono aperte fino al 19 giugno 2024.

Inoltre, Unimarconi ha anche aperto le iscrizioni per la nuova edizione dei corsi da 30 CFU per i cosiddetti “docenti ingabbiati”. Si tratta di insegnanti di ruolo già abilitati in una classe di concorso o specializzati sul sostegno che vogliono abilitarsi su un’altra classe. Hai tempo per iscriverti a questi percorsi fino al 27 giugno!

Andiamo a vedere meglio come funzionano tutti i corsi da 30 CFU Unimarconi per l’insegnamento, esaminando le tipologie, le modalità e i costi.

In questa guida:

30 CFU Unimarconi: corsi Allegati 2 e 3

I percorsi abilitanti 30 CFU Unimarconi (All. 2 e 3) sono disponibili per queste classi di concorso:

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Area: Tutte Costo: Tutti 30 CFU All.2 e All.3 (A12 - Discipline letterarie) Classe di Concorso A12 €1.850 richiedi info

30 CFU All.2 e All.3 (A18 - Filosofia e Scienze umane) Classe di Concorso A18 €1.850 richiedi info

30 CFU All.2 e All.3 (A19 - Filosofia e Storia) Classe di Concorso A19 €1.850 richiedi info

30 CFU All.2 e All.3 (A22 - Italiano Storia e Geografia) Classe di Concorso A22 €1.850 richiedi info

30 CFU All.2 e All.3 (A26 - Matematica) Classe di Concorso A26 €1.850 richiedi info

30 CFU All.2 e All.3 (A27 - Matematica e fisica) Classe di Concorso A27 €1.850 richiedi info

30 CFU All.2 e All.3 (A41 - Scienze e tecnologie informatiche) Classe di Concorso A41 €1.850 richiedi info

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Ti interessa uno di questi corsi? Compila il form in pagina e un nostro esperto ti ricontatterà il prima possibile per fornirti una consulenza gratuita.

30 CFU Unimarconi: corsi ex art.13

I corsi abilitanti 30 CFU Unimarconi (ex art.13) sono disponibili per le seguenti classi di concorso:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Se vuoi ricevere maggiori informazioni su questi percorsi, contatta gratuitamente i nostri orientatori compilando il form che trovi in pagina.

30 CFU Unimarconi (ex art.13): come accedere ai corsi

I corsi dell’Università Marconi da 30 CFU (ex art.13) sono progettati per abilitare i docenti già qualificati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione, nonché i docenti specializzati nel sostegno, a insegnare in nuove classi di concorso o gradi di istruzione, a condizione che possiedano i titoli di studio necessari.

È ammessa anche l’iscrizione provvisoria di coloro che hanno ottenuto tali titoli all’estero e hanno richiesto il riconoscimento in Italia. L’abilitazione viene confermata solo con l’approvazione della domanda di riconoscimento. Inoltre, la frequenza di questi corsi Unimarconi è obbligatoria e incompatibile con la partecipazione ad altri corsi universitari che richiedano anch’essi la frequenza obbligatoria.

30 CFU Unimarconi (All. 2 e 3): come accedere ai corsi

Vediamo insieme come accedere ai percorsi da 30 CFU per l’insegnamento relativi agli allegati 2 e 3 del DPCM del 4 agosto 2023: qui sotto trovi i requisiti specifici divisi per corso.

30 CFU Allegato 2

In questo caso, i candidati devono essere in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico, un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un titolo equivalente in linea con la classe di concorso per cui si candidano. Questo deve essere conforme ai requisiti specificati nel DPR 19/2016, nel D.M. 259/2017, e nei Decreti MIM del 20 novembre 2023 e del 22 dicembre 2023.

30 CFU Allegato 3

I candidati devono avere una laurea magistrale, un diploma di II livello o titoli equivalenti coerenti con la classe di concorso. È ammessa anche la partecipazione di studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea o diploma compatibili, a condizione che abbiano acquisito almeno 180 CFU.

Per accedere alla prova finale, i titoli devono essere conseguiti entro la data dell’esame. Chi possiede una certificazione di 30 CFU può partecipare al concorso di docenza nelle scuole secondarie e, in caso di successo, proseguire senza ulteriori selezioni per ottenere il titolo abilitante. È possibile concorrere per una quota riservata del 5% se si hanno contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

Leggi anche: 60 CFU per l’insegnamento

Corsi da 30 CFU Unimarconi: calendario lezioni e modalità

I percorsi abilitanti da 30 CFU Unimarconi si svolgono prevalentemente in modalità online sincrona durante il fine settimana. Le lezioni sono erogate tramite piattaforme che permettono il controllo di frequenza e accessi degli studenti. L’organizzazione dei corsi prevede cicli di lezioni appositamente distribuiti per facilitare l’accesso e la gestione del tempo da parte degli iscritti.

Per essere ammessi alla prova finale del corso, gli studenti devono partecipare ad almeno il 70% delle attività formative di ciascun modulo, come stabilito dall’art. 7, comma 7, del DPCM 4 agosto 2023.

L’esame finale da 30 CFU Unimarconi consiste in un test scritto e una lezione simulata, finalizzati a valutare le competenze acquisite nelle diverse materie previste dal curriculum. Queste includono discipline pedagogiche, tirocinio, metodologie didattiche e legislative scolastiche, oltre a formazione per l’inclusione e materie psico-socio-antropologiche.

Specifichiamo che la prova finale descritta è prevista solo per i corsi da 30 CFU Unimarconi ex art. 13 e All. 2. Per quanto riguarda il tirocinio, invece, è previsto solo per i corsi da 30 CFU relativi agli Allegati 2 e 3, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Tirocinio corsi All. 2 e 3

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 ha stabilito nuove regole per il tirocinio nel contesto educativo. Secondo l’articolo 7, ogni credito formativo universitario richiede un impegno di dodici ore di presenza fisica in classe, a meno che non vi siano direttive differenti dal Ministero. Le attività pratiche si svolgeranno nelle scuole indicate dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, seguendo gli orari stabiliti dalle istituzioni ospitanti.

Un punto particolare riguarda le studentesse in gravidanza. Durante il periodo di astensione obbligatoria, esse non possono partecipare alle attività di tirocinio presso la loro scuola assegnata. Questo impedisce loro di completare il percorso formativo in quell’anno accademico. Tuttavia, hanno l’opzione di sospendere il loro percorso e iscriversi all’edizione dell’anno successivo, anche se questa decisione non comporta un rimborso delle tasse già versate.

Le studentesse in questa situazione devono comunicare tempestivamente la loro condizione alla segreteria del Centro Multidisciplinare di Formazione per Insegnanti, affinché si possano prendere le dovute disposizioni.

30 CFU Unimarconi: costo dei corsi ex art. 13

Il costo totale per questi corsi da 30 CFU Unimarconi è di 1.600 €, inclusi 150 € destinati alla prova finale, come specificato dall’articolo 12, comma 3 del DPCM del 4 agosto 2023. A questo si aggiunge un costo di 16 € per la marca da bollo.

Il pagamento può essere suddiviso in tre rate: la prima di 516 € (500 € più 16 € per il bollo) al momento dell’iscrizione, la seconda di 500 € entro il 31 luglio 2024, e la terza di 600 € entro il 30 settembre 2024. È possibile utilizzare la Carta Docente per il pagamento della seconda rata.

30 CFU Unimarconi: costo dei corsi All. 2 e 3

I costi di questi percorsi sono:

Contributo per la selezione: € 100,00 per ogni domanda;

Prima rata: € 516,00 (€ 500,00 + € 16,00 di bollo) all’iscrizione;

Seconda rata: € 500,00, da pagare entro il 31 luglio 2024;

Terza rata: € 600,00, da pagare entro il 30 settembre 2024;

Contributo per la prova finale: € 150,00 (solo per il percorso All.2);

Contributo assicurativo per il tirocinio: € 150,00 (solo per il percorso All.3).

Se hai bisogno di maggiori informazioni o di assistenza gratuita con l’iscrizione ai corsi da 30 CFU Unimarconi, compila il form in pagina: in questo modo i nostri esperti ti ricontatteranno al più presto.