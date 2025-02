Laurea Online in Culture, linguaggi e strategie per la comunicazione nell'era digitale LM-92 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Culture, linguaggi e strategie per la comunicazione nell’era digitale Uninettuno è progettato per offrire una formazione interdisciplinare nel campo della comunicazione. L’obiettivo è fornire agli studenti competenze avanzate che integrano aspetti strategici, sociali, linguistico-semiotici e tecnologici, preparando professionisti capaci di gestire la comunicazione in contesti pubblici e privati. Il programma accademico combina discipline umanistiche, sociologiche e massmediologiche per sviluppare una visione completa e analitica dei fenomeni comunicativi contemporanei.

Il percorso formativo mira a creare una connessione tra diversi settori disciplinari per rispondere alle sfide della comunicazione digitale moderna. Gli studenti acquisiranno conoscenze approfondite sui linguaggi e i sistemi semiotici più rilevanti per il mondo della comunicazione, con particolare attenzione alla customer e user experience e all’evoluzione dei processi comunicativi nell’industria culturale.

Piano di studi

Il corso prevede un percorso formativo articolato in moduli che spaziano dalla teoria della comunicazione alle strategie di marketing digitale, dalla semiotica ai nuovi media. Gli studenti saranno coinvolti in un approccio didattico che combina teoria e pratica, con analisi approfondite sui fenomeni comunicativi legati ad aziende, brand, istituzioni e organizzazioni.

L’offerta formativa include discipline sociologiche, linguistiche e tecnologiche, oltre a corsi specifici sulla comunicazione multimediale, il digital storytelling e la gestione delle piattaforme digitali. L’obiettivo è fornire una preparazione completa che permetta di comprendere e interpretare le trasformazioni in atto nel settore della comunicazione.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea magistrale in Culture, linguaggi e strategie per la comunicazione nell’era digitale Uninettuno, è necessario essere in possesso di una laurea triennale o di un titolo equivalente riconosciuto idoneo. Sono ammessi studenti provenienti da corsi di laurea nelle seguenti classi: Beni Culturali, Discipline delle arti figurative, Filosofia, Ingegneria dell’Informazione, Lettere, Lingue e Culture Moderne, Mediazione Linguistica, Scienze del Turismo, Scienze della Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e Tecnologie Informatiche, Scienze Economiche e Sociologia.

Coloro che provengono da altre classi di laurea possono essere ammessi se hanno maturato almeno 48 CFU in settori disciplinari specifici, tra cui Informatica, Psicologia, Sociologia, Estetica, Filosofia del linguaggio, Museologia e Lingue. Inoltre, è richiesta una competenza linguistica pari almeno al livello B1 in inglese.

La preparazione personale sarà valutata da una commissione attraverso l’analisi del curriculum accademico ed eventuali colloqui orali. Sono esonerati dalla valutazione i candidati con una laurea conseguita negli ultimi dieci anni con un voto pari o superiore a 80/110.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea fornisce una preparazione specialistica che consente ai laureati di accedere a ruoli professionali di responsabilità nel settore della comunicazione. Tra le figure professionali più richieste troviamo:

Progettista nei settori della cultura umanistica : un esperto nella comunicazione multimediale capace di sviluppare progetti crossmediali per il settore culturale e creativo.

: un esperto nella comunicazione multimediale capace di sviluppare progetti crossmediali per il settore culturale e creativo. Digital Communication Specialist : un professionista che gestisce la comunicazione integrata di aziende e istituzioni, coordinando strategie online e offline.

: un professionista che gestisce la comunicazione integrata di aziende e istituzioni, coordinando strategie online e offline. Specialista in comunicazione strategica e di marca : un esperto nella gestione dell’identità e del posizionamento dei brand, capace di analizzare i mercati e sviluppare strategie comunicative efficaci.

: un esperto nella gestione dell’identità e del posizionamento dei brand, capace di analizzare i mercati e sviluppare strategie comunicative efficaci. Social Media Manager/Digital Content Manager: un professionista specializzato nella gestione delle piattaforme digitali e social, con competenze nella creazione di contenuti audiovisivi e testuali.

Il corso prepara i laureati a inserirsi in un mercato del lavoro dinamico, offrendo loro le competenze necessarie per affrontare le sfide della comunicazione digitale moderna.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Uninettuno offre un modello di apprendimento innovativo che combina flessibilità e qualità didattica. Grazie alla piattaforma di e-learning avanzata, gli studenti possono seguire le lezioni in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, accedendo a materiali didattici interattivi e contenuti multimediali. Questo approccio permette di conciliare lo studio con altri impegni lavorativi e personali, rendendo il percorso formativo accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Inoltre, Uninettuno vanta una rete di docenti e tutor altamente qualificati, sempre disponibili a supportare gli studenti nel loro percorso accademico. La struttura dei corsi è progettata per favorire un apprendimento attivo e interattivo, con esercitazioni pratiche e case study che preparano gli studenti alle reali dinamiche del mondo della comunicazione digitale.