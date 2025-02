LM-92: Classe di Laurea Magistrale in Teorie della Comunicazione

La classe di laurea LM-92, dedicata alle Teorie della Comunicazione, offre un percorso formativo articolato e multidisciplinare, mirato a sviluppare competenze avanzate nel campo della comunicazione e dell’informazione. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche di questa classe di laurea.

I laureati della LM-92 devono:

possedere competenze teoriche e metodologiche elevate per analizzare, progettare e realizzare modelli comunicativi;

essere in grado di progettare studi e attività di ricerca nell’ambito della comunicazione;

comprendere la struttura e il funzionamento dei diversi mezzi di comunicazione;

avere padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano.

Il corso ha una durata di due anni e richiede l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU). Andiamo a vedere da quali università è offerto, online e non!

In questa guida:

LM-92 nelle Università Italiane

La classe di laurea magistrale LM-92, dedicata alle Teorie della comunicazione, è presente in diverse università italiane e offre un percorso formativo che si concentra sull’analisi e la progettazione di modelli comunicativi.

L’accesso ai corsi di laurea magistrale nella classe LM-92 è generalmente libero, ma può richiedere il possesso di specifici requisiti curriculari. Le lauree triennali adatte per l’accesso diretto includono quelle in ambito letterario, filosofico, linguistico, economico e sociale

Nel caso delle università statali, troviamo diverse strutture che erogano il corso di Teorie della comunicazione. Tra queste citiamo:

I curricula dei corsi LM-92 possono variare notevolmente tra le università, ma tendono a includere materie fondamentali come Semiotica, Psicolinguistica, Psicologia applicata alla comunicazione, Filosofia del linguaggio, Nuove tecnologie e media.

Inoltre, gli studenti possono partecipare a laboratori pratici che riguardano la fotografia, il cinema, il giornalismo e l’organizzazione di eventi23. È comune che i corsi richiedano anche una conoscenza della lingua inglese a livello B2.

Teorie della comunicazione nelle Università Telematiche

Iscriversi a un corso di laurea online della classe LM92 in Teorie della comunicazione è possibile, anche se fra tutte e 11 le università telematiche quest’opzione è presente, al momento, solo presso l’Università Telematica Uninettuno:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo da parte di U Lead srl relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Seleziona la tua Provincia Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo da parte di U Lead srl relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Il corso di laurea magistrale in Culture, linguaggi e strategie per la comunicazione nell’era digitale dell’Università Telematica Uninettuno è progettato per formare esperti altamente qualificati nella gestione della comunicazione in ambito pubblico e privato. Grazie a un approccio interdisciplinare che integra teoria sociale, linguistica, media e marketing digitale, il programma fornisce strumenti avanzati per comprendere e gestire i processi comunicativi contemporanei, con particolare attenzione alle sfide poste dall’era digitale.

Per l’accesso al corso è richiesta una laurea triennale in specifiche classi di laurea, oppure il possesso di almeno 48 CFU in settori disciplinari pertinenti. È inoltre necessaria una conoscenza della lingua inglese di livello B1, attestata da crediti formativi o certificazioni equivalenti. La valutazione della preparazione personale avviene tramite analisi del curriculum e, se necessario, un colloquio orale, con esonero per i candidati con laurea recente e voto pari o superiore a 80/110.

Teorie della comunicazione: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati in Teorie della Comunicazione (LM 92) hanno accesso a numerose opportunità lavorative, grazie alla loro formazione multidisciplinare e alle competenze acquisite durante il percorso di studi. Ecco un riepilogo degli sbocchi professionali più rilevanti.

Settori professionali

I laureati possono trovare impiego in diversi ambiti, tra cui:

Marketing e Pubbliche Relazioni: Ruoli come responsabile comunicazione, media planner e specialisti in marketing digitale.

Editoria e Giornalismo: Posizioni come redattori, autori per radio e televisione, e editor.

Organizzazione di Eventi: Pianificazione e gestione di eventi culturali e comunicativi.

Formazione e Ricerca: Attività in istituti di ricerca o come formatori in contesti educativi.

Nuovi Media: Professioni come social media manager, copywriter e content manager.

Profili professionali specifici

Alcuni dei profili professionali che i laureati possono ricoprire includono:

Art Director: Responsabile della direzione artistica in progetti pubblicitari o editoriali.

Copywriter: Creatore di contenuti testuali per campagne pubblicitarie e comunicazioni aziendali.

Responsabile della Comunicazione: Gestione della comunicazione interna ed esterna di un’organizzazione.

Event Manager: Pianificazione e coordinazione di eventi pubblici e privati.

Divulgatore Scientifico: Creazione di contenuti informativi per media cartacei e digitali.

Le prospettive occupazionali per i laureati in Teorie della Comunicazione sono generalmente positive. Secondo recenti statistiche, circa il 78% dei laureati trova lavoro entro tre anni dal conseguimento del titolo, con retribuzioni che variano a seconda del settore specifico. Ad esempio, i laureati in Teorie della Comunicazione guadagnano mediamente 1.285 euro mensili a tre anni dalla laurea.

LM-92: cosa si può insegnare?

Con la laurea magistrale LM-92 in Teorie della Comunicazione, è possibile accedere a una sola classe di concorso per l’insegnamento, ovvero la A-65 in Teoria e tecnica della comunicazione. Per l’accesso a questa classe di concorso, è necessario avere almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare SPS/0814. La disciplina può essere insegnata negli Istituti tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Grafica e Comunicazione.

Se la nostra guida vi ha lasciato ancora qualche dubbio, non vi dovete affatto preoccupare: in qualsiasi momento potete compilare il form qui sotto e chiedere aiuto agli esperti di AteneiOnline che vi ricontatteranno il prima possibile.