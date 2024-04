Master e Corsi per Docenti Riconosciuti dal Miur

Per i docenti o gli aspiranti tali è consigliabile seguire dei master e corsi di perfezionamento per diversi motivi, tra cui il miglioramento delle proprie competenze didattiche e disciplinari, ma anche per ottenere vantaggi concreti in termini di carriera, come l’incremento di punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nei concorsi per la scuola.

Queste tipologie di corsi si trovano anche nelle università online riconosciute dal Miur. Ecco quali sono i loro principali vantaggi:

Flessibilità: le piattaforme di apprendimento online offrono una maggiore flessibilità rispetto agli istituti tradizionali. Gli studenti possono accedere ai materiali didattici e partecipare alle lezioni virtuali secondo i propri orari, facilitando così la conciliazione tra vita professionale e formazione continua. Riduzione dei costi: solitamente i corsi online sono meno costosi rispetto a quelli in presenza. La mancanza di spese aggiuntive come viaggi e alloggio rende questa modalità particolarmente conveniente. Aggiornamento tecnologico: seguire corsi online costringe i docenti a familiarizzare con nuovi strumenti tecnologici e piattaforme e-learning, competenze sempre più richieste nel mondo educativo contemporaneo. Networking: anche le piattaforme online offrono opportunità di networking, permettendo ai docenti di connettersi con colleghi e professionisti di tutto il mondo, ampliando così le proprie prospettive professionali e il proprio network di contatti.

Andiamo a vedere meglio le caratteristiche dei vari corsi online per insegnanti!

Master online per insegnanti

I master online rivolti a chi intende diventare insegnante o già esercita il ruolo sono corsi post-laurea che durano solitamente un anno, richiedendo il conseguimento di 60 CFU per 1500 ore. Possono essere di I livello o II livello: nel primo caso vi si accede con una laurea triennale/magistrale, nel secondo con una laurea magistrale.

Questi corsi offrono un approfondimento in aree specifiche, come l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua o la formazione per chi intende diventare insegnante di sostegno.

Inoltre, non solo arricchiscono la formazione dei docenti ma possono essere destinati ai dirigenti scolastici che necessitano di aggiornare le proprie competenze; senza contare che ci sono diversi master progettati per consentire l’accesso a classi di concorso specifiche.

In ogni caso, si tratta di master che rilasciano titoli del tutto validi ai fini concorsuali e lavorativi, in quanto le università telematiche sono riconosciute dal Miur.

Ecco i master online dedicati ai docenti:

Corsi online per docenti

Oltre ai master per il mondo scuola, le università online offrono anche diversi corsi di perfezionamento e di formazione a distanza, anche questi del tutto riconosciuti dal Miur. Per quanto riguarda il titolo per l’accesso, questo varia in base al corso scelto: alcuni possono richiedere il solo diploma, mentre altri chiedono il possesso di una laurea triennale e/o magistrale.

Anche in questo caso si tratta di percorsi validi per migliorare il posizionamento nelle graduatorie scolastiche e nei concorsi, o semplicemente per affinare le proprie conoscenze. Le università telematiche offrono inoltre dei corsi dedicati al personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole), ideali per aumentare il punteggio nella relativa graduatoria ATA.

Ecco quali sono esattamente i corsi online del Mondo Scuola:

Specifichiamo che, per quanto riguarda l’area LIM e Tablet, esistono sia corsi che certificazioni (vedremo meglio quest’ultime nel prossimo paragrafo).

Infine, è bene ricordare che anche chi intende diventare ITP (Insegnante Tecnico Pratico) o chi desidera diventare professore di educazione fisica può seguire master, corsi o conseguire certificazioni online per migliorare il proprio punteggio nelle graduatorie scolastiche.

Certificazioni mondo scuola

Non solo master e corsi: ci sono anche diverse certificazioni online perfette per chi ha bisogno di aumentare il proprio punteggio GPS. Ecco le varie opzioni offerte dalle università telematiche e dall’ente EIPASS:

Queste certificazioni sono utili per il riconoscimento delle competenze acquisite, l’apertura di nuove opportunità professionali, lo sviluppo personale, un miglior posizionamento nel mercato del lavoro e l’aggiornamento delle conoscenze tecnologiche in ambito scolastico.

Abilitazione per insegnanti: corsi da 30 e 60 CFU

I corsi che abbiamo visto sopra sono utili a diversi scopi, ma è bene specificare che non hanno nulla a che fare con l’abilitazione all’insegnamento.

Di fatto, questa si ottiene tramite corsi appositi da 30 0 60 CFU, i quali fanno parte del nuovo sistema formativo per docenti. Tali percorsi sono destinati a varie categorie di insegnanti e aspiranti tali, e sono gestiti sia dalle università tradizionali che dalle università online.

I corsi da 30 CFU offerti al momento dalle università sono principalmente orientati verso chi possiede già un’abilitazione in una certa classe di concorso o ha una specializzazione, come il sostegno, e desidera acquisire ulteriori competenze in metodologie e tecnologie didattiche specifiche.

I corsi da 60 CFU sostituiscono i vecchi corsi da 24 CFU e sono destinati a chi è già in possesso di una laurea magistrale e intende ottenere una prima abilitazione all’insegnamento, coprendo un’ampia gamma di discipline e garantendo una preparazione completa che include tirocinio diretto e indiretto. La prova finale del percorso, se superata, consente di accedere al concorso per l’insegnamento. Al momento, però, questi corsi non sono ancora stati attivati.

Ma è possibile insegnare senza abilitazione? Sì, si può fare inviando la cosiddetta MAD (Messa a Disposizione), procedura attraverso la quale una persona può proporsi per lavorare come insegnante supplente nelle scuole italiane, quando non ci sono abbastanza docenti disponibili dalle graduatorie ufficiali. Si può inviare la MAD anche con il solo diploma o la laurea triennale.

