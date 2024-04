I master e i corsi BES e DSA online (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono percorsi formativi offerti dalle università telematiche e destinati a insegnanti, educatori e aspiranti tali, con l’obiettivo di fornire loro competenze specializzate per rispondere efficacemente alle esigenze di studenti con specifiche necessità educative.

Questi programmi di studio offrono una preparazione avanzata su come identificare, gestire e supportare gli studenti con BES e DSA, promuovendo l’inclusione scolastica e permettendo a tutti gli alunni di accedere all’apprendimento in modo equo e personalizzato. Si tratta inoltre di corsi utili a coloro che intendono diventare insegnanti di sostegno.

Sono un’opportunità importante di aggiornamento professionale per gli insegnanti, in linea con i requisiti normativi e le linee guida che richiedono alle scuole di fornire supporto adeguato a questi studenti. Partecipare a questi corsi permette anche di acquisire punteggi utili per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche. Andiamo a vedere in cosa consistono esattamente i master BES e DSA riconosciuti dal Miur!

Master online DSA e BES: offerta formativa

Ecco i master BES e DSA online delle università telematiche:

Se hai bisogno di aiuto per scegliere il master online DSA o BES più adatto a te, compila pure il form presente in pagina: in questo modo riceverai al più presto una consulenza gratuita da parte di uno dei nostri orientatori.

Corsi online DSA e BES: offerta formativa

Ecco i corsi DSA e BES delle università telematiche:

Caratteristiche master e corsi BES e DSA

I master BES e DSA online, così come i corsi di formazione, sono progettati per fornire una formazione specialistica a insegnanti, educatori, psicologi, e altri professionisti che lavorano nel campo dell’educazione e del sostegno. Ecco una panoramica dei contenuti e degli obiettivi generalmente associati a questi programmi di studio:

Contenuti dei corsi

Fondamenti teorici: introduzione ai concetti di BES e DSA, comprendendo le basi legislative, teoriche e i modelli di riferimento.

Strategie didattiche specifiche: tecniche e metodologie didattiche adatte a rispondere ai bisogni di studenti con BES e DSA, inclusi approcci multisensoriali, l’uso della tecnologia assistiva e strategie di compensazione.

Valutazione e diagnosi: metodi per la valutazione e l’identificazione dei BES e DSA, comprese le procedure per l’elaborazione di piani educativi individualizzati (PEI) o piani didattici personalizzati (PDP).

Interventi e supporto: nei corsi per DSA riconosciuti dal Miur troviamo anche tecniche e pratiche per l’intervento precoce, il sostegno psico-pedagogico e la gestione delle difficoltà comportamentali e di apprendimento.

Inclusione scolastica e sociale: strategie per promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli studenti, lavorando sul clima di classe, sulla collaborazione con le famiglie e sulla sensibilizzazione della comunità educativa.

Obiettivi dei corsi

Sviluppare competenze specialistiche: formare professionisti capaci di intervenire efficacemente nel sostegno di studenti con BES e DSA, attraverso un approccio inclusivo e personalizzato.

Promuovere l’inclusione: fornire gli strumenti per realizzare un ambiente scolastico accogliente e stimolante per tutti gli studenti, promuovendo l’equità e l’accesso all’apprendimento.

Innovazione didattica: introdurre e promuovere l’uso di nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative per facilitare l’apprendimento degli studenti con BES e DSA.

Collaborazione multidisciplinare: incoraggiare la collaborazione tra diversi professionisti dell’educazione, le famiglie e altri soggetti coinvolti, per un approccio olistico al sostegno degli studenti.

Corsi e master BES e DSA online: i vantaggi delle telematiche

I corsi e i master online specializzati nel supporto agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) presentano numerosi vantaggi grazie alla modalità telematica. La flessibilità è uno dei principali benefici, consentendo agli studenti di accedere ai materiali didattici e alle lezioni in qualsiasi momento, il che è ideale per coloro che devono conciliare lo studio con altri impegni personali e professionali.

Le piattaforme e-learning mettono a disposizione un’ampia gamma di materiali didattici multimediali, come video, podcast e quiz interattivi, che possono arricchire significativamente l’esperienza di apprendimento. Spesso, questi corsi includono anche forum di discussione, sessioni di tutoraggio e un supporto costante da parte dei docenti, facilitando così un dialogo aperto e un aiuto tempestivo.

L’accessibilità è un altro punto di forza, con le risorse online che possono essere raggiunte da qualsiasi luogo, eliminando la necessità di spostamenti e rendendo l’istruzione più accessibile, specialmente per chi vive in zone remote o ha difficoltà di mobilità.

Infine, partecipare a corsi online consente di sviluppare competenze digitali grazie all’uso di tecnologie e piattaforme digitali, un ulteriore vantaggio in un mondo sempre più connesso.

Master e corsi BES e DSA: punteggio in graduatoria

I titoli ottenuti attraverso i master BES e DSA possono essere considerati per l’attribuzione di punti nelle graduatorie scolastiche. Ecco il punteggio dei corsi BES e DSA:

Graduatoria a Esaurimento (GAE): conferisce 3 punti

Graduatoria di Circolo e di Istituto: attribuisce 1 punto

Per mobilità e trasferimenti: viene assegnato 1 punto

Nel più recente concorso per Dirigenti Scolastici: si ottengono 2 punti

Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): si guadagna 1 punto

Si sottolinea che, per le Graduatorie GPS, è possibile ottenere la valutazione di massimo tre master di 60 CFU ciascuno, uno per ogni anno accademico, fino a un totale di 3 punti.

Corsi e master BES e DSA online: i costi

I prezzi per partecipare a corsi DSA e BES online variano generalmente tra i 450 e i 500 euro. Optare per le università telematiche rappresenta una scelta economica vantaggiosa sotto molteplici aspetti. La principale comodità è la possibilità di seguire lezioni a distanza, offrendo agli studenti la flessibilità necessaria per equilibrare impegni lavorativi o personali con il percorso di studio. Questo consente di continuare a percepire un salario mentre si investe nella propria educazione.

L’accessibilità ai materiali didattici online in ogni momento e da ogni luogo annulla i costi legati a spostamenti e alloggi. Un ulteriore risparmio è garantito dalla disponibilità del materiale di studio in formato digitale, che può significativamente ridurre o eliminare la spesa per l’acquisto di libri e altre risorse educative.

Altre facilitazioni per l’accesso all’istruzione online includono l’opzione di pagamento dilazionato della retta universitaria e l’esistenza di svariate agevolazioni finanziarie. È inoltre utile ricordare che per l’iscrizione ai master dedicati al mondo scolastico e ai corsi avanzati per docenti è applicabile l’utilizzo del bonus docenti, del valore di 500 euro.

Master e Corsi DSA Online: le sedi in Italia

Le università telematiche, nonostante la loro struttura prettamente online, presentano diverse sedi in tutta Italia dove è possibile sostenere gli esami dei master online DSA e BES:

Corsi e Master DSA a Roma

Ecco le università telematiche che erogano un corso DSA a Roma:

Corsi e Master DSA a Milano

È possibile trovare un corso DSA a Milano nei seguenti atenei:

Corsi e Master DSA a Napoli

I corsi DSA a Napoli sono presenti presso le seguenti sedi:

Corsi e Master DSA a Torino

Se vuoi frequentare un corso DSA a Torino, puoi contare su queste sedi:

Corsi e Master DSA a Padova

I partecipanti dei master BES e DSA eCampus e dei master BES e DSA Pegaso può contare su queste sedi:

Corsi e Master a DSA Bari

Ecco gli atenei telematici con corsi DSA a Bari:

Queste sono le sedi interessate:

Corsi e Master DSA Catania

Gli esami dei master DSA di Catania sono sostenibili presso queste sedi:

Se hai bisogno di ulteriori info sui master e i corsi BES e DSA online, contatta gratuitamente gli orientatori di AteneiOnline compilando il form presente in pagina.