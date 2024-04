Master e Corsi di Coding online riconosciuti dal MIUR

Nell’era digitale, l’istruzione superiore ha abbracciato le tecnologie online per offrire percorsi formativi accessibili e flessibili, tra cui i master e i corsi in Coding. Questi programmi, proposti anche dalle università telematiche, mirano a soddisfare la crescente domanda di competenze informatiche avanzate nel mondo della scuola. I corsi in coding online in programmazione coprono una vasta gamma di tecnologie e linguaggi, come Python, Java, Ruby on Rails e JavaScript, oltre a insegnare metodologie di sviluppo software agile, gestione di database e sicurezza informatica.

Molti di questi corsi di coding sono disegnati non solo per impartire conoscenze tecniche, ma anche per sviluppare competenze trasversali quali il problem solving e il pensiero critico. Inoltre, i corsi di coding riconosciuti dal Miur consentono di acquisire punteggio utile ai fini delle graduatorie e dei concorsi scolastici. Le università online con questi percorsi offrono modalità di studio flessibili, che permettono agli studenti di lavorare a pieno ritmo o part-time, adeguandosi così alle diverse esigenze personali e professionali.

In questa guida:

Master in Coding online: quali sono

Ecco i dettagli del master in coding presente presso l’Università Telematica eCampus:

Per accedere al master eCampus è necessario avere una laurea triennale, magistrale o specialistica, conseguita secondo l’ordinamento precedente o successivo al D.M. 509/99.

Corsi di Coding online: quali sono

Parallelamente ai Master, esistono numerosi corsi di Coding per insegnanti che si possono seguire completamente online. Ecco quali sono:

Questi corsi spaziano dai tutorial di base per principianti fino a moduli avanzati specifici per determinate applicazioni o tecnologie.

Corsi di coding: le caratteristiche principali

I master e i corsi di coding per adulti sono programmi educativi volti a sviluppare competenze specifiche nell’ambito della programmazione informatica. Ecco un riepilogo delle loro caratteristiche principali:

Master in Coding

Durata e impegno : i master sono solitamente programmi post-laurea che durano da un anno a due anni. Richiedono un impegno a tempo pieno o parziale, a seconda della struttura del programma.

: i master sono solitamente programmi post-laurea che durano da un anno a due anni. Richiedono un impegno a tempo pieno o parziale, a seconda della struttura del programma. Contenuti : coprono una vasta gamma di argomenti avanzati. Spesso includono corsi teorici approfonditi e progetti pratici.

: coprono una vasta gamma di argomenti avanzati. Spesso includono corsi teorici approfonditi e progetti pratici. Obiettivo : mirano a fornire una formazione specializzata.

: mirano a fornire una formazione specializzata. Titolo di studio: al termine, gli studenti ottengono un titolo di master, che è riconosciuto nel mondo accademico e nel settore come indicativo di un alto livello di specializzazione.

Corsi di Coding

Durata e impegno : i corsi di coding online possono variare significativamente in durata, da poche settimane a diversi mesi.

: i corsi di coding online possono variare significativamente in durata, da poche settimane a diversi mesi. Contenuti : le certificazioni coding si concentrano su competenze pratiche di programmazione, insegnando linguaggi specifici come JavaScript, Python, Ruby, o tecnologie come HTML, CSS, e frameworks di sviluppo web e app. Spesso sono molto pratici e orientati a progetti.

: le certificazioni coding si concentrano su competenze pratiche di programmazione, insegnando linguaggi specifici come JavaScript, Python, Ruby, o tecnologie come HTML, CSS, e frameworks di sviluppo web e app. Spesso sono molto pratici e orientati a progetti. Obiettivo : insegnare agli educatori come rimanere aggiornati con le ultime tecnologie e metodologie didattiche per risultare più efficaci nel loro ruolo.

: insegnare agli educatori come rimanere aggiornati con le ultime tecnologie e metodologie didattiche per risultare più efficaci nel loro ruolo. Certificazione: al termine del corso, i partecipanti ricevono una certificazione informatica in coding che attesta le competenze acquisite, utile per migliorare il proprio profilo professionale.

La scelta tra partecipare a un master o a un corso di coding riconosciuto dal Miur dipende da diversi fattori, tra cui i tuoi obiettivi di carriera, il tempo e le risorse che sei disposto a investire, e il livello di specializzazione che desideri raggiungere. I corsi di coding sono ideali per chi cerca una transizione rapida verso nuove opportunità di carriera nel settore tecnologico, mentre i master sono più indicati per coloro che cercano ruoli avanzati o di ricerca.

Corsi di coding online: i vantaggi

Le università telematiche offrono una serie di vantaggi significativi che stanno cambiando il panorama dell’istruzione superiore. Alcuni di questi vantaggi includono:

Flessibilità di studio: gli studenti possono seguire i corsi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, eliminando la necessità di presenziare in aula a giorni e orari prestabiliti . Accesso remoto: materiale didattico, lezioni, e strumenti di supporto sono accessibili online 24/7 da qualsiasi dispositivo connesso a internet, consentendo agli studenti di studiare dove e quando desiderano . Ampia offerta formativa: le università telematiche offrono una vasta gamma di corsi di laurea online in diversi ambiti, permettendo agli studenti di scegliere tra discipline come Psicologia, Ingegneria, Scienze della Nutrizione, e Digital Marketing . Esami online e in presenza: gli esami possono essere sostenuti online tramite piattaforme dedicate o in presenza presso sedi dislocate sul territorio nazionale, offrendo flessibilità e varietà nelle modalità di valutazione . Riconoscimento accademico: le lauree ottenute presso università telematiche riconosciute dal Miur hanno lo stesso valore legale delle lauree tradizionali, consentendo agli studenti di accedere al mercato del lavoro, concorsi pubblici, master o dottorati .

Certificazione Coding: punteggio in graduatoria

Come funziona il discorso per il punteggio nelle graduatorie per il corso di coding? Di fatto, le competenze informatiche acquisite attraverso corsi di coding, sia online sia tradizionali, influenzano il punteggio nelle graduatorie scolastiche e nei concorsi pubblici. In particolare, una certificazione in coding aggiunge 0,5 punti alle Graduatorie GPS di I e II fascia, con un massimo di 2 punti per le competenze digitali.

Tuttavia, i master e i corsi di formazione in coding, come quelli offerti da eCampus, non sono considerati certificazioni informatiche standard; per le GPS, questi titoli valgono 1 punto ciascuno, con la possibilità di ottenere fino a 3 punti per titoli conseguiti in tre anni accademici diversi. Nei concorsi delle Graduatorie a Esaurimento (GAE), un master o un corso da 60 CFU vale 3 punti.

Corsi di coding riconosciuti dal MIUR: i costi

I costi dei corsi di coding online variano tra 120 € e 244 € per le certificazioni informatiche. I master e i corsi di perfezionamento in coding presso eCampus hanno un costo di 500 €. Le università telematiche generalmente offrono costi più bassi rispetto alle università tradizionali, in quanto eliminano la necessità di spostamenti per le lezioni, riducendo i costi di trasporto e non richiedendo acquisti aggiuntivi di materiali didattici, che sono inclusi nella retta e disponibili online. Per gli esami, gli studenti devono presentarsi fisicamente, ma le università online facilitano questo aspetto con molteplici sedi d’esame in Italia.