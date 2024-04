In un mondo educativo in rapida evoluzione, la formazione continua dei docenti assume un ruolo sempre più centrale. Tra le varie opportunità di aggiornamento professionale, i master per docenti online offerti dalle università telematiche si distinguono come strumenti efficaci per ampliare le competenze didattiche e pedagogiche.

Partecipando a questi corsi, i docenti possono ottenere punti aggiuntivi nelle graduatorie scolastiche, migliorando così le proprie possibilità di ottenere incarichi a tempo indeterminato. Inoltre, i master offrono l’opportunità di aggiornarsi su nuove metodologie didattiche e di approfondire tematiche specifiche, come la didattica digitale, l’inclusione scolastica o la gestione della classe. Andiamo a vedere in cosa consistono i master per insegnanti online!

In questa guida:

Master scuola di Primo Livello

Ecco tutti i master per insegnanti online di I livello:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Questi master riconosciuti dal Miur per docenti sono accessibili a coloro che possiedono almeno una laurea triennale. Questi programmi, della durata di un anno, sono ideati per fornire una formazione avanzata in specifici ambiti dell’educazione. L’obiettivo è fornire agli insegnanti strumenti concreti e immediatamente applicabili nel contesto scolastico quotidiano.

Hai bisogno di aiuto per scegliere il master più adatto a te? Compila il form in pagina e un nostro esperto ti ricontatterà al più presto per fornirti una consulenza gratuita.

Master scuola di Secondo Livello

Ecco tutti i master per insegnanti online di II livello:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

I master di secondo livello, a cui si può accedere dopo la laurea magistrale, spingono l’approfondimento ancora più in là. Questi corsi tendono a concentrarsi su aree di specializzazione ancora più specifiche o su competenze di ricerca avanzate.

Ti interessa uno di questi master? Compilando il form in pagina potrai ricevere assistenza gratuita con l’iscrizione.

Master per insegnanti: a chi sono dedicati

I master per la formazione dei docenti sono pensati per una vasta gamma di profili professionali. Non solo per i docenti di ruolo, ma anche per gli educatori, i formatori e tutti coloro che operano nell’ambito dell’educazione e desiderano migliorare le proprie competenze.

Inoltre, alcuni master sono progettati specificamente per i neo-insegnanti, offrendo un sostegno fondamentale nei primi anni di carriera, quando la formazione ricevuta durante il percorso universitario incontra la realtà complessa della vita di classe.

Ecco anche altre tipologie di master online per docenti:

Master per insegnanti di sostegno: i master per insegnanti di sostegno sono focalizzati sulla formazione di insegnanti specializzati nel sostegno agli studenti con disabilità. Il programma del master include lo studio di metodi pedagogici e didattici specifici, nonché le competenze legate alla psicologia e alla gestione delle diverse forme di disabilità nelle aule scolastiche.

Master L2: il Master L2 è rivolto a insegnanti che desiderano specializzarsi nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. È particolarmente utile per docenti che lavorano con classi multietniche o in contesti dove molti studenti non hanno l’italiano come lingua madre.

Master BES e DSA: i master BES e DSA si concentrano sulla formazione di insegnanti capaci di gestire le esigenze educative speciali (BES) e i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come dislessia, discalculia, e altri.

Master per dirigenti scolastici: destinati a chi aspira a ruoli di leadership nelle istituzioni educative, i master per dirigenti scolastici preparano i partecipanti a gestire e dirigere scuole o altri enti formativi.

Ci sono poi master per docenti della scuola primaria, master per docenti della scuola secondaria e tanti altri ancora: per avere maggiori info al riguardo, contatta gratuitamente i nostri esperti compilando il form in pagina.

Master per docenti: punteggio in graduatoria

I master scuola riconosciuti dal Miur rivestono un ruolo chiave per i docenti che aspirano a migliorare la propria posizione nelle graduatorie scolastiche, poiché consentono di acquisire punteggi specifici. Si distinguono in master docenti da 3 punti o da 1 punto.

In dettaglio, ai master di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU è attribuito un punto nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). I docenti possono incrementare il loro punteggio nelle GPS fino a un massimo di tre punti, ottenuti attraverso la consegna di massimo tre titoli in tre anni accademici distinti.

Le norme di valutazione per questi punteggi sono dettagliate nelle Tabelle di valutazione dei titoli, regolarmente aggiornate dal Ministero dell’Istruzione. L’ultima revisione di queste tabelle risale al 2022 e sarà valida fino al 2024.

È importante notare anche l’esistenza delle graduatorie a esaurimento (GAE), utilizzate dal Ministero dell’Istruzione e dalle scuole per le assunzioni e i contratti a termine. Anche per le GAE, esistono specifiche tabelle che assegnano fino a tre punti per i master universitari di 60 CFU.

Un caso particolare è rappresentato dal Master in Italiano L2, il quale offre la possibilità di ottenere tre punti nelle graduatorie GPS e 3,75 punti nei concorsi per la scuola.

Hai bisogno di più info sui master per aumentare il punteggio scuola? Compila il form in pagina e i nostri esperti ti ricontatteranno gratuitamente al più presto.

Master per docenti presso le università telematiche

I master online per docenti, riconosciuti dal MIUR, sono disponibili presso le università telematiche. Queste istituzioni permettono di studiare in totale flessibilità, eliminando i vincoli di tempo e luogo: è sufficiente accedere alla piattaforma e-learning per accedere a videolezioni e materiali didattici scaricabili. Gli esami si sostengono in presenza, tuttavia le università online dispongono di sedi d’esame ampiamente distribuite su tutto il territorio nazionale.

Vediamo insieme le università telematiche che offrono master online per insegnanti:

Master Scuola eCampus

L’Università Telematica eCampus è rinomata per la sua estesa offerta formativa di programmi educativi. Questa include 40 master scuola eCampus, oltre a vari corsi di formazione, corsi singoli e certificazioni in ambito informatico, linguistico e di competenze.

Master Scuola UniPegaso

L’Università Telematica Pegaso offre una varietà di corsi pensati per il personale docente di ogni grado, con contenuti che abbracciano diverse discipline. Complessivamente, sono disponibili 20 master scuola Unipegaso.

Master Scuola Unimarconi

L’offerta di master docenti dell’Università Telematica Unimarconi comprende più di 30 percorsi formativi che spaziano dall’insegnamento di materie specifiche alla competenza in strumenti informatici, fino all’integrazione degli studenti con disabilità.

Master Scuola IUL

L’Università Telematica IUL propone 8 master per docenti, rivolti a insegnanti di tutti i livelli e a professionisti nel campo dell’educazione, con un focus su orientamento formativo, inclusione scolastica e tecniche per l’educazione di studenti BES o DSA.

Master Scuola Unitelma

Attualmente, l’Università Telematica Unitelma offre un solo master per docenti, ma potrebbe espandere questa offerta in futuro. Il programma è focalizzato sulle tecnologie per innovare il settore dell’educazione e della formazione.

Master per docenti riconosciuti dal MIUR: i costi

I costi dei master online per docenti vanno da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 1.700 euro. Possono variare significativamente in base all’istituto che li offre, alla durata del corso e alle materie trattate. Tuttavia, considerando l’importanza di questi corsi per la carriera, molti docenti vedono questo investimento come una scelta strategica a lungo termine.

Inoltre, le spese possono essere ridotte grazie alle molteplici agevolazioni economiche offerte dalle università online, pensate per diverse categorie di persone. Frequentare un master a distanza permette agli studenti di risparmiare sui materiali didattici, interamente accessibili tramite le piattaforme e-learning, e sui costi di trasporto, dal momento che le lezioni si seguono da casa. È importante sottolineare che le università telematiche sono tra gli enti autorizzati dove è possibile impiegare il bonus docenti di 500 euro, utilizzabile per l’iscrizione a corsi di laurea e master online.

Hai bisogno di maggiori informazioni sui master Area Scuola online? Contatta gratuitamente gli esperti di AteneiOnline compilando il form in pagina e riceverai al più presto una consulenza personalizzata.