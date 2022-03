L’Università Telematica degli Studi IUL (precedentemente denominata Italian University Line) vede la luce nel 2005 su iniziativa dell’Università degli Studi di Firenze e di Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), il più antico Ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione; l’ateneo riconosciuto dal Miur è uno dei più piccoli ma anche dei più apprezzati della categoria.

L’Università Telematica IUL è un ateneo online a misura d’uomo: gestita con professionalità ed equilibrio didattico permette agli iscritti di conseguire un titolo valido a tutti gli effetti per lavorare sia in Italia che all’estero. Apprezzata per la qualità della didattica, la competenza e la disponibilità dei professori, oltre che per gli strumenti tecnologici messi a disposizione.

Nel prossimo paragrafo parleremo dell'offerta formativa di IUL per sapere quali sono i corsi messi a disposizione per l'anno accademico 2021-2022.

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’università degli Studi IUL ha un’offerta formativa molto ampia. Nella tabella che segue riportiamo integralmente una lista dei corsi di laurea previsti:

Tipologia Facoltà Corso Triennale Scienze della Formazione Scienze dell’Educazione e della Formazione Triennale Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale Scienze della Comunicazione Triennale Scienze Motorie Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive Triennale Psicologia Scienze e Tecniche Psicologiche delle Risorse Umane Magistrale Scienze della Formazione Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali Magistrale Comunicazione Innovazione Digitale e Comunicazione Ciclo Unico Giurisprudenza Giurisprudenza

Ci sono lauree triennali, a cui ci si può iscrivere essendo in possesso di un diploma di maturità valido in Italia o all’estero; lauree magistrali a cui si può accedere con una laurea breve, master di primo livello per cui occorrono gli stessi requisiti; master di secondo livello per cui occorre una laurea magistrale, corsi singoli, da 24 CFU e di perfezionamento.

I punti di forza di IUL sono la varietà degli insegnamenti e la competenza del corpo docenti, che insegnano anche all’Università degli Studi di Firenze. Si tratta di un’università piccola ma molto organizzata, grazie anche alla tecnologia all’avanguardia messa a disposizione degli iscritti.

Come risulta evidente i corsi appartengono a una serie di aree tematiche (Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze motorie, Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione) presenti anche nelle altre proposte formative (master e corsi singoli).

Una menzione a parte meritano i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale che sono organizzati con partner di livello nazionale come il Sole24Ore, Microsoft, GiuntiAcademy, Erickson, Tuttoscuola, EXITone.

I Master della IUL in collaborazione con il 24 ORE Business School sono 20; tra i più seguiti ci sono il Master di I livello in Amministrazione, Finanza e Controllo, il Master di I livello in Strategie d’innovazione e sviluppo nella gestione delle imprese, il Master di I livello in Management – Economics, Leadership e Digital Skills e il Master di I livello in Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

I Corsi singoli IUL sono organizzati in ateneo per migliorare la propria conoscenza in particolari ambiti professionali: puoi iscriverti anche se già in possesso di laurea o iscritto ad altro ateneo italiano o straniero. I corsi non rilasciano un vero e proprio titolo ma piuttosto una certificazione dell’effettivo insegnamento.

Esistono anche Corsi di formazione da 24 CFU, utili per l’acquisizione di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che vengono scelti principalmente per ottenere il requisito di accesso e partecipazione al concorso nazionale per titoli ed esami e successivamente al percorso triennale per diventare docenti.

Nel prossimo paragrafo faremo una panoramica generica dell'ateneo per approfondire ulteriormente molti degli aspetti già trattati prima di immergerci in argomenti più specifici.

Panoramica dell’Ateneo IUL

La IUL è l’unico ateneo online che si avvale unicamente di soci pubblici; si tratta di un’università non statale e privata. Della sua storia abbiamo ampiamente discorso nel paragrafo precedente: un’evoluzione la sua che le ha permesso di migliorare anche gli aspetti burocratici più spinosi (dalle opinioni che si trovano online vengono lodate anche la segreteria studenti e la segreteria amministrativa).

L’Università degli Studi IUL lo scorso anno ha registrato circa 700 iscritti: la crescita è costante. Chi ha già frequentato la IUL si dice soddisfatto dell’offerta formativa, della qualità dell’insegnamento e dei risultati che a livello lavorativo si possono raggiungere.

Il portale e-learning di IUL (GOMP), poi, permette di accedere a tutta una serie di materiali utili per la formazione. Attraverso la piattaforma è resa possibile anche l’interazione tra docente e studente e tra studenti e tutor. Una volta fatta l’immatricolazione, ti verranno fornite le credenziali di accesso per connetterti subito a GOMP. Nel prossimo paragrafo analizzeremo la storia di IUL per capire come è cresciuta nel tempo. A fondo pagina, come ti accennavamo sopra, troverai il form per ricevere ulteriori informazioni specifiche per il tuo caso.

La storia dell’Università Telematica IUL

L’Università degli Studi IUL (ex Italian University Line) è un ateneo online che è stato ufficialmente riconosciuto dal MIUR nel 2005. Promosso dal consorzio IUL, composto da Indire – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e dall’Università degli Studi di Foggia, annoverava tra i soci fondatori anche l’Università degli Studi di Catania, l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, l’Università degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università LUMSA di Roma, De Agostini Scuola e l’Università degli Studi di Firenze.



Il 9 settembre 2020 ne è entrato a far parte anche l’Università di Foggia contribuendo ad una crescita complessiva necessaria dovuta all’incredibile mole di richieste d’immatricolazione. Nel prossimo paragrafo approfondiremo la questione del riconoscimento da parte del MIUR per capire se il titolo conseguito può essere effettivamente considerato valido come quello di una qualsiasi università frontale.



Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea della IUL è ufficialmente riconosciuta dal MIUR: questo vuol dire che ha un effettivo valore legale che la rende pari a quella di qualsiasi università tradizionale. Questo dipende sostanzialmente dal decreto ministeriale 2 dicembre 2005, attraverso il quale la IUL è stata ufficialmente riconosciuta.

Il titolo accademico permette di partecipare a concorsi pubblici e privati e di essere assunti in ogni tipo di azienda. Il Miur sottopone, inoltre, a stretta vigilanza tutte le università, attraverso l’ANVUR, per verificarne i percorsi formativi e i metodi di studio, al fine di provvedere alla formazione professionale dei ragazzi. Ogni anno a tutti gli atenei viene assegnato un punteggio e una valutazione, oltre a venirne evidenziate le criticità per permettere all’organizzazione scolastica di correggere il tiro.

In questo modo la laurea è ufficialmente riconosciuta a livello locale e nazionale permettendo agli studenti di lavorare anche all’estero, nei paesi con i quali l’Italia ha stretto accordi bilaterali.

Nel 2019 la IUL ha ottenuto dall’ANVUR un punteggio di 5.26, condizionato alla risoluzione di alcune criticità. Nel prossimo paragrafo affronteremo il capitolo dei costi per capire se la IUL sia o meno un ateneo adatto alle tue possibilità.

Tieni presente che tutti i costi possono essere abbattuti grazie all'accesso ad alcune convenzioni o borse di studio messe a disposizione dall'università.

Quanto costa la IUL: costi, convenzioni, borse di studio

L’università IUL ha costi che oscillano intorno ai € 2.500. La variazione di costo può dipendere da moltissimi fattori: il corso di laurea, le convenzioni attivabili, le borse di studio a cui si può accedere, ecc…



Ogni corso di laurea ha un costo diverso: per Giurisprudenza i prezzi IUL possono variare tra i 2.000 e i €2.500 € a seconda del proprio reddito; per Scienze Motorie ci si assesta intorno ai 2.500 €; gli altri oscillano tra i 1.800 e i 2.200€. Al costo della retta annuale dell’Università Telematica degli Studi IUL bisogna aggiungere i 16 Euro della marca da bollo che occorre per i documenti ufficiali e il costo della tassa regionale per il diritto allo studio.

Nel Lazio ammonta a Euro 140 che vanno versati in soluzione unica all’inizio dell’anno. Bisogna considerare anche la tassa di laurea di 70 euro che riguarda la tassa pergamena e le spese di spedizione. Questo costo può essere ridotto in caso di ISEE inferiore a 31.000 €, o se puoi attivare una delle convenzioni previste dall’Università.

Il pagamento di ogni corso di laurea può essere rateizzato in accordo con la segreteria e può essere effettuato:

Online, accedendo al portale IUL

Con Carta di Credito

Con PagoPA oppure tramite C-BILL O o PayPal

In Home Banking

Utilizzando il bonus della Carta del Docente

Per iscriversi all’Università Telematica IUL bisogna registrarsi al portale GOMP, inserendo il proprio curriculum e procedendo con una valutazione della pregressa carriera universitaria in modo da ottenere i CFU necessari alla partenza ed eventualmente all’abbreviazione del percorso. A questo punto ti verranno fornite delle credenziali ufficiali, grazie alle quali potrai iniziare con il tuo percorso di studi IUL.

Dovrai comunque stampare tutti i documenti, firmarli e spedirli all’indirizzo postale dell’università insieme al contratto dello studente e la marca da bollo. I prezzi IUL sono abbordabili perché sostanzialmente all inclusive: non hai i costi di spostamento e acquisto libri. Con il pagamento iniziale ti verranno messi a disposizione esercitazioni e materiali didattici.

Studierai su una piattaforma con un’interfaccia user friendly e full responsive facile da utilizzare e potrai usufruire di:

Didattica Interattiva (DI)

Materiali di vario genere (comprese video lezioni)

e-tivity, individuali o collaborative (report; esercizi; studi di casi; problem solving; e un report completo di tutto)

web-conference o sincroni (riunioni online con tutor e docenti)

interazioni tra studenti, docenti e tutor (FAQ e forum)

stage e tirocini

I prezzi poi, potranno essere ulteriormente abbattuti usufruendo di alcune convenzioni, fra cui:

ACSI- Associazione di Cultura Sport e Tempo libero

Aib – Associazione Italiana Biblioteche

Athens School Italia

Associazione Nazionale Piccoli Musei

Erickson

GIone

ISV Group

Giunti Academy

Formever Lab

Network GTC

Poliarte

Microsoft

Scuola di Roma Fund-raising.it

Virgin Active

Tuttoscuola

Non sono tutte: per conoscere l’elenco completo, puoi scorrere in fondo all’articolo e inserire un quesito all’interno del form online. Esistono anche delle agevolazioni messe a disposizione dall’ateneo, dedicate, per esempio, agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Ci sono anche borse di studio IUL per gli studenti più meritevoli che vengono periodicamente messe a disposizione. Ad esempio, recentemente, la IUL, in collaborazione con la Segreteria Nazionale COISP, ha erogato 15 borse di studio per aiutare chi ha avuto problemi per via del Covid ma che ha ancora voglia e modo di investire il suo tempo nello studio. 10 consistevano nell’esonero totale dal pagamento della retta annuale e 5 nell’esonero del pagamento del 50%. Potevano partecipare tutti gli studenti iscritti al sindacato COISP o i loro familiari. Non è tutto, per sapere se c’è una borsa di studio che si adatta al tuo caso compila il form che trovi in fondo all’articolo.

Nel prossimo paragrafo parleremo delle opinioni e recensioni che sono state trovate online sull'Università Telematica degli Studi IUL per capire quali sono i punti di forza e di debolezza prima di procedere ufficialmente con l'immatricolazione.

Opinioni e recensioni su IUL

Partiamo da un presupposto: IUL non ha molte recensioni in rete. Questo dipende dal fatto che essendo un ateneo piccolo, con pochi iscritti, è difficile reperire informazioni molto specifiche. Si tratta comunque di un’università riconosciuta dal MIUR con un livello qualitativo molto alto che gli permette di ottenere ottime valutazioni da parte dell’ANVUR.

Le opinioni 2022 degli studenti che si esprimono sui forum online parlano molto bene della struttura del sistema di AQ (Assicurazione di qualità); completano il quadro la preparazione dei docenti, il modello formativo, gli aspetti metodologici e l’uso delle tecnologie informatiche.

Nel complesso viene considerata una buona università: il corpo docente è costituito da professori e ricercatori delle Università tradizionali e da ricercatori di Indire, che oltre ad essere molto preparati hanno a cuore il percorso dello studente e lo assistono a 360 gradi, aiutati anche da un pool di tutor.

La IUL ha un ottimo university ranking e si dimostra un’università nel complesso perfetta per chi lavora. Tutte le lezioni e il materiale didattico sono erogati in modalità e-learning e questo permette agli studenti di accedere alla formazione da qualsiasi posto nel mondo: occorre solo una connessione a internet e un device, che può essere pc, smartphone o tablet.

Le opinioni negative sull’Università telematica IUL non sono molte. Cercando online, c’è solo il commento di uno studente che ha lamentato dei cambi di orari e delle date degli esami in presenza con conseguenti problematiche legate agli spostamenti.

L’utente ha detto: “Assolutamente inaffrontabile per uno studente lavoratore, per via dei continui cambi di data e orario degli appelli, anche con preavviso di pochi giorni. Ho già sprecato diversi giorni di ferie per poi ritrovarmi a non poter sostenere degli esami perché spostati all’ultimo momento in altra data. Sconsigliatissimo”. Questo genere di problematica è già stata risolta ma negli ultimi due anni, comunque, gli esami si sono svolti completamente online e non è ancora chiaro come evolverà la situazione nel prossimo biennio.

La valutazione risulta quindi nel complesso molto positiva. Nel prossimo paragrafo, poi, studieremo la situazione lezioni e piattaforma e-learning IUL per capire come sarà la vita da studente universitario in questo ateneo online.

Nel prossimo paragrafo, poi, studieremo la situazione lezioni e piattaforma e-learning IUL per capire come sarà la vita da studente universitario in questo ateneo online.

Lezioni e piattaforma e-learning

Le lezioni IUL si svolgono su piattaforma e-learning studiata dall’ateneo per essere al massimo delle sue potenzialità. Qui viene messo a disposizione degli studenti tutto il materiale: dalle videolezioni alle esercitazioni, oltre che tutti i contatti di tutor e insegnanti.

I risultati ottenuti vengono resi disponibili ai docenti e pubblicati perché gli studenti possano essere aggiornati sul loro andamento nelle prove intermedie. Ogni insegnante, infatti, in collaborazione con il tutor, prepara dei quiz e dei questionari specifici per quell’insegnamento, per seguire l’evolversi del livello formativo degli iscritti e per tararsi in questo modo sul proseguimento delle lezioni.

Nel prossimo paragrafo parleremo di come si svolgono gli esami in IUL.

Gli esami presso IUL

Gli esami IUL possono essere scritti o orali o misti, dipende dalla valutazione del professore. Le prove scritte dell’Università Telematica IUL possono essere a crocette, a risposta aperta o multiple. Per prenotarti all’esame devi accedere al portale GOMP, nella sezione “Carriera” e selezionare “Appelli”. Scegli l’insegnamento per cui vuoi prenotare l’esame e procedi riservando il tuo posto. Dovrai scegliere anche la sede.

Non esiste un numero di esami IUL minimo da sostenere, la scelta è a discrezione dello studente che si tarerà sui suoi ritmi e le sue necessità. Ci sono quattro appelli per ogni sessione dislocate lungo tutto l’anno: dicembre-gennaio, marzo-aprile, luglio-settembre.

L’ammissione agli esami IUL è condizionata all’essere in regola con i pagamenti e aver sostenuto le prove intermedie. Al momento gli esami si tengono tutti online in videoconferenza privata, ma non è ancora chiaro come evolverà la situazione dopo l’emergenza sanitaria.

Nel prossimo paragrafo capiremo come procedere alle iscrizioni, quale sia la procedura corretta.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Iscriversi all’università telematica degli studi IUL non è un processo complesso ma delicato: se sbagli a inserire qualche informazione rischi che non ti vengano inseriti i giusti crediti formativi o il prezzo che ti spetta. Se vuoi essere assistito all’atto dell’immatricolazione, ti basta scorrere in fondo a questa guida per essere aiutato da uno dei nostri esperti consulenti.

In generale, comunque, ti basterà procedere inserendo le informazioni sul portale del sito ufficiale dell’università IUL. Puoi iscriverti solo se in possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria di II grado o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia, come scritto nel D.M. 03/11/99, n° 509 e modificato dal DM n. 270 del 22-10-2004. Se vuoi iscriverti alla magistrale avrai bisogno di una laurea breve, così come se vuoi accedere ad un master di primo livello.

Non puoi iscriverti a due corsi di laurea diversi IUL pena il pagamento di una mora e l’annullamento di tutti gli esami. Ci si può immatricolare in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi.

Non esiste un momento migliore e peggiore dell’anno per farlo: dipende tutto da te. Solo i master e ai corsi di perfezionamento e formazione fanno eccezione: sono vincolati alle date di inizio di ciascuna attività.

Per iscriversi ai corsi di Laurea attivi alla IUL devi procedere con l’accesso al portale e l’inserimento delle credenziali, successivamente dovrai spedire in segreteria:

fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento e del codice fiscale

diploma originale di studi medi superiori o dichiarazione sostitutiva di certificazione

attestati e/o certificati di cui si chiede il riconoscimento dei CFU

Nel prossimo paragrafo parleremo delle sedi IUL che ci sono su tutto il territorio italiano, nelle quali dovremo recarci per sostenere gli esami.

Le sedi di IUL in Italia

La IUL ha diverse sedi in Italia e all’estero. Quella legale si trova a Firenze in Via M. Buonarroti, 10; gli esami, invece, si possono svolgere a:

Toscana Firenze Via Cittadella 29 Lazio Roma Via Guidubaldo del Monte, 54 o al polo tecnologico in Via Conca d’Oro, 221 – Athens School Italia; Campania Napoli Via Guglielmo Melisurgo, 4 Piemonte Torino Corso Vittorio Emanuele II, 70 Lombardia Milano Viale Sarca 336/f, Edificio 16, Scala H (c/o Consorzio Farsi Prossimo); Veneto Venezia Mestre Zelarino: Via Visinoni, 4/C (c/o FISM Veneto, Centro Cardinal Urbani); Sicilia Santa Venerina Via Aldo Moro Sicilia Palermo Via Tembien, 1 (c/o IC M. Buonarroti) Puglia Lecce Via Michele De Pietro, 14 (c/o Liceo Scientifico C. De Giorgi); Puglia Copertino Via Regina Isabella (c/o IC “magistrato G. Falcone”); Liguria Genova Via Imperiale, 41 (c/o Associazione Consulta diocesana); Campania Avellino Via dei Concilii, 1/A (c/o ITE Luigi Amabile); Toscana Chiusi Biblioteca Comunale, Piazza Vittorio Veneto 6; Campania Salerno Via Antonio Amato 20/22 – presso Perseo SpA Impresa Sociale; Campania Mercato San Severino Via Vincenzo Alfano 35 – presso CEIM sas; Calabria Reggio Calabria Corso Garibaldi 106 – presso ISV Group; Lazio Cassino Via G. Rossini 69 – presso Uniformatech; Sardegna Elmas Via Eligio Perucca 1 – presso IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna S.r.l; Sardegna Nuoro Via della Resistenza 71 – presso IAL; Sardegna Sassari Via G. Prati 22-28 – presso IAL; Sardegna Olbia Via Galvani, 64 – presso IAL; Sardegna Oristano Via Cagliari 24 – presso IAL; Sardegna Ozieri Via Giusti 1 – presso IAL; Basilicata Potenza Via Anzio 36 – presso Risorse S.r.l.; Marche Ancona Via Valle Miano, presso 41 ab; Puglia Foggia Piazza Santa Chiara, 9 – presso Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura”; Calabria Vibo Valentia Corso Vittorio Emanuele III, 123 – presso Athens School Italia; Sicilia Palermo Via Sammartino, 95 – presso Unione degli Assessorati alle Politiche Socio- sanitarie, dell’Istruzione e del Lavoro; Sicilia Catania Corso Sicilia 64/A, 95138 – presso MTP srl;



All’estero, puoi recarti nella sede di Dubai: c/o Società Dante Alighieri, Sheikh Zayed Road, 48 Burj.

Nel prossimo paragrafo stileremo un giudizio complessivo dell'Università IUL per fare il punto della situazione e capire se si tratta effettivamente dell'ateneo giusto per noi.

Giudizio conclusivo sull’Università Telematica degli studi IUL

L’Università Telematica degli Studi IUL è una fra le pubbliche non statali più apprezzate del mercato. Ottiene da anni ottime valutazioni da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e dalla sua apertura nel 2005, anche ottime recensioni da parte degli iscritti.

I suoi punti di forza sono l’esperienza formativa, dei docenti qualificati e la modalità di studio e-learning che permette agli studenti di studiare e lavorare contemporaneamente, connettendosi semplicemente a internet e dedicandosi alla formazione durante le pause che hanno.

La maggior parte gli studenti che si sono iscritti hanno parlato della IUL come di una buona università che offre, grazie ai suoi programmi, moltissime possibilità agli studenti che decidono di immatricolarsi.

Videolezioni, materiale didattico ed esercitazioni sono disponibili online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi studiare e occuparti della tua famiglia, dei tuoi figli o dell’avvio della tua startup. La IUL è adatta anche ai lavoratori che hanno bisogno di fare carriera velocemente approfondendo alcuni aspetti teorici della loro professione o per chi desidera partecipare ai concorsi pubblici.

L’attività universitaria si svolgerà tutta online fatta eccezioni per gli esami. In questi due anni di emergenza pandemica le prove si sono svolte tutte online ma non è ancora chiaro cosa accadrà nei prossimi mesi. Bisogna attendere e informarsi direttamente sul sito dell’ateneo.

L'attività universitaria si svolgerà tutta online fatta eccezioni per gli esami. In questi due anni di emergenza pandemica le prove si sono svolte tutte online ma non è ancora chiaro cosa accadrà nei prossimi mesi. Bisogna attendere e informarsi direttamente sul sito dell'ateneo.