L’Università Telematica Pegaso viene scelta ogni anno da oltre 100.000 studenti: viene apprezzata per la sua flessibilità e per la qualità dell’offerta formativa. L’Università online Pegaso è adatta a giovani, adulti, diversamente abili e lavoratori, che si formano nelle 92 sedi in tutta Italia.

Oltre alla qualità elevata, a premiare i percorsi formativi di Pegaso sono anche le oltre 500 convenzioni che l’Ateneo ha stipulato con le più grandi aziende italiane. Gli esami sono comodi ed affrontabili da qualsiasi tipologia di studente e questo è confermato anche dalle opinioni degli iscritti facilmente reperibili sui forum online.

Nell’anno accademico 2020/2021 gli iscritti sono stati davvero moltissimi: circa 65.611 (dati Miur). Di questi 30.388 sono donne e 35.223 uomini. Un buon biglietto da visita considerando la pandemia che abbiamo appena affrontato: i numeri continueranno a crescere a volumi sempre più consistenti grazie anche ad un corpo docente preparato e sempre attento ai bisogni degli studenti.

Oltre ad accedere alle migliori tecnologie progettate per la formazione online, con Pegaso hai un network molto forte: una rete diffusa e capillare in tutto il territorio del Paese con poli didattici e sedi d’esame, oltre che numerosi contatti con il mondo del lavoro che permettono agli studenti di inserirsi subito negli ambienti ai quali saranno destinati.

Non è tutto: Pegaso è presente in numerosi paesi all’estero sia tramite Pegaso International, sia tramite Pegaso Online University. Questo apre tutta una serie di nuovi scenari lavorativi che in altre università sarebbero preclusi. Offre la possibilità di studiare a distanza ma di laurearsi con un titolo riconosciuto anche all’estero per proseguire la propria carriera oltre i confini.

Unipegaso è un polo variegato e internazionale che ti permette di conseguire una laurea riconosciuta, di viaggiare e di avere accesso a concorsi pubblici e privati. Per avere maggiori informazioni su come laurearti online all’UniPegaso continua a leggere la guida: nei prossimi paragrafi ti diremo tutto ciò che c’è da sapere! Dall’offerta formativa fino alle sedi dislocate su tutta la Penisola.

Al termine, troverai un form dedicato a te:

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’Università online Pegaso propone una vasta offerta formativa che comprende corsi di laurea di primo e secondo livello riconosciuti a livello accademico e apprezzati in tutta Italia perché coprono a tutti gli effetti le esigenze educative dello studente universitario ordinario. Uno dei maggiori punti di forza consiste nel fatto che i percorsi di laurea Unipegaso sono costantemente aggiornati per formare le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro in modo da seguire gli andamenti in ambito economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, biomedico e psicopedagogico.

Con l’arricchimento dei nuovi corsi Pegaso, riportiamo di seguito una tabella con l’elenco di tutte le possibilità che vengono offerte:

Tipologia Facoltà Corso Triennale Ingegneria Ingegneria Civile Triennale Scienze Turistiche Scienze Turistiche Triennale Economia Economia Aziendale Triennale Scienze Motorie Scienze Motorie Triennale Scienze della Formazione Scienze dell’Educazione e della Formazione Triennale Lettere Lettere, Sapere Umanistico e Formazione Triennale Filosofia Filosofia ed Etica Magistrale Scienze della Formazione Scienze Pedagogiche Magistrale Scienze Motorie Management dello Sport e delle Attività Motorie Magistrale Economia Scienze Economiche Magistrale Ingegneria Ingegneria della Sicurezza Magistrale Lingue Linguistica Moderna Ciclo Unico Giurisprudenza Giurisprudenza

Non è tutto: l’offerta formativa Pegaso ha avuto un ulteriore arricchimento dovuto all’inserimento anche dei corsi di laurea dell’Università Mercatorum visto che è stato siglato un accordo tra le due università online. Un grande successo per la creazione della prima startup University italiana.

Se sei alla ricerca di una laurea triennale o magistrale, devi considerare che le facoltà Unipegaso sono:

Scienze della Formazione

Giurisprudenza

Ingegneria

Lettere

Scienze Turistiche

Scienze Motorie

Economia

Filosofia

Alla laurea breve si accede solo con diploma di maturità o titolo valido, alla magistrale solo con il titolo di laurea triennale. Puoi fare un cambio di università tra una laurea e l’altra (ma anche nel pieno del percorso formativo) grazie alla procedura di riconoscimento crediti di Pegaso. Ogni esame che sosterrai nel corso della tua carriera universitaria, infatti, in base al grado di difficoltà e alle ore impiegate per prepararlo, ti consentirà di ottenere un certo numero di crediti. I crediti sono gli stessi e sono riconosciuti sia delle università online che da quelle tradizionali.

Presso l’Università Unipegaso per completare il quadro formativo, dopo la laurea è possibile conseguire anche altri titoli:

Corsi Singoli Unipegaso : si tratta di alta formazione a cui possono accedere anche gli studenti laureati e che servono solitamente per accedere all’insegnamento o partecipare a determinati tipi di concorsi, pubblici o privati.

: si tratta di alta formazione a cui possono accedere anche gli studenti laureati e che servono solitamente per accedere all’insegnamento o partecipare a determinati tipi di concorsi, pubblici o privati. Master Pegaso : durano un anno e possono essere di primo e di secondo livello, a seconda del tipo di laurea che occorre per iscriversi. Servono per approfondire una determinata tematica andando poi a inserirsi in una nicchia lavorativa. I master Unipegaso sono più di 100 e afferiscono a diverse aree tematiche. I più conosciuti sono quelli dedicati alle forze armate (con 3 indirizzi), quelli dell’Area Turistica, quelli dedicati alla Moda, all’Enogastronomia e al Made in Italy in generale, senza dimenticare quelli dell’area ingegneristica (Risk and Disaster Management). L’enorme vantaggio di questi tipi di master è che poi ti permettono di fare stage in azienda, inserendoti direttamente nel mondo del lavoro.

: durano un anno e possono essere di primo e di secondo livello, a seconda del tipo di laurea che occorre per iscriversi. Servono per approfondire una determinata tematica andando poi a inserirsi in una nicchia lavorativa. I sono più di 100 e afferiscono a diverse aree tematiche. I più conosciuti sono quelli dedicati alle forze armate (con 3 indirizzi), quelli dell’Area Turistica, quelli dedicati alla Moda, all’Enogastronomia e al Made in Italy in generale, senza dimenticare quelli dell’area ingegneristica (Risk and Disaster Management). L’enorme vantaggio di questi tipi di master è che poi ti permettono di fare stage in azienda, inserendoti direttamente nel mondo del lavoro. Corsi di perfezionamento e aggiornamento: sono i corsi da 24 CFU, per studiare le discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo ulteriormente la conoscenza di questa rinomata università online, valutandone la storia e l'evoluzione nel tempo.

La storia dell’università Pegaso

L’università Pegaso è stata fondata con la forma giuridica di società per azioni da Danilo Iervolino, il quale mantiene la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società da anni. L’imprenditore campano, ha avviato il suo progetto giovanissimo, riuscendo a portarlo a termine grazie ad un decreto del 2003, in cui venivano formalmente istituite le università telematiche (Decreto Moratti-Stanca).

Il 20 aprile 2006, l’ateneo ha ottenuto l’accreditamento ministeriale e negli anni è cresciuto, riscuotendo un successo incredibile. In dieci anni hanno raggiunto un numero incredibile di studenti. Hanno creato 13 corsi di laurea e oltre 200 corsi post laurea e post diploma, sviluppati sulle aree del Diritto, dell’Economia, dell’Ingegneria e delle Scienze Umane.

Nei primi anni tutti si chiedevano cosa fosse Unipegaso, oggi è molto conosciuta nel mercato delle università telematiche. La sede legale dell’ateneo è a Napoli, dove si trova la segreteria studenti e la segreteria amministrativa, ma dispone di oltre novanta sedi d’esame sul territorio italiano.

Oltre alle sedi, per facilitare l’accesso all’informazione e all’orientamento, esistono più di 800 e-learning Center Point, poli didattici accreditati, che si trovano su tutto il territorio e permettono di studiare e ricevere assistenza in modalità completamente telematica.

L’Unipegaso sfrutta, dall’inizio della sua storia, la modalità e-learning di cui parleremo nei prossimi paragrafi e che è pensata per gli studenti che non possono dedicare allo studio tutto il loro tempo perché lavorano o devono occuparsi della famiglia. Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione del riconoscimento e accreditamento dell’università telematica: è importante sapere se il titolo di studio che viene rilasciato sarà poi formalmente riconosciuto da tutti; occorrerà capire se con una laurea Unipegaso si può partecipare a concorsi pubblici e privati ed essere assunti in azienda.



Valore laurea e riconoscimento MIUR

L’Università Privata Unipegaso, è considerata una delle migliori università italiane ed è a tutti una delle Università Telematiche riconosciute dal Miur. Puoi frequentare un’università tradizionale o una online ma al termine del percorso il titolo accademico avrà lo stesso valore legale.

Potrai partecipare a concorsi pubblici o privati ed essere assunto senza problemi in azienda, con il vantaggio che l’università telematica ti permette di dare avvio alla tua carriera con anticipo rispetto a chi studia in una qualsiasi università frontale.

Puoi lavorare e studiare contemporaneamente ed entrare in contatto con le aziende che ti interessano già mentre studi. Il Miur ogni anno monitora poi tutti gli atenei al fine di garantire la qualità nell’offerta formativa italiana.

Ogni anno Unipegaso, come tutti gli altri, è sottoposta a valutazione dall’Anvur, ente pubblico vigilato dal Miur, che si occupa di assegnare un punteggio ad ogni ateneo per stilare poi una graduatoria sulla base delle facoltà, del corpo docenti e di tutti quegli aspetti che rendono migliore o peggiore un’università.

L’università Pegaso è presente in numerosi paesi all’estero sia tramite Pegaso International e con Pegaso Online University, riconducibile direttamente alla Pegaso di Napoli. Questo permette agli studenti di allargare il proprio panorama, valutando la possibilità di inserirsi anche sul mercato del lavoro straniero. Le opportunità sono molte ma la buona notizia è che i costi sono assolutamente accessibili.

Ne parleremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo. L’università telematica Pegaso è comunque riconosciuta, rilascia un titolo accreditato e l’offerta formativa è ottima. Nel prossimo paragrafo affronteremo dettagliatamente la questione dei costi, per capire se e come attraverso convenzioni e borse di studio i prezzi possano essere abbattuti, diventando poi effettivamente alla portata di tutti.

Naturalmente bisognerà anche considerare di aggiungere quelli per una strumentazione adeguata che ci permetta di studiare a distanza. Servirà una connessione solida e un device adatto, sia esso smartphone o tablet.

Il computer o il singolo device ci servirà anche per metterci in contatto con docenti e tutor che saranno a nostra disposizione per indirizzarci e risolvere tutti i nostri dubbi. Il vantaggio di essere iscritti a un’università telematica è che si è seguiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I docenti sono a disposizione degli studenti per approfondire video lezioni e dispense e non si ha mai la sensazione di essere abbandonati a sé stessi.



Quanto costa Unipegaso: costi, convenzioni, borse di studio

L’università telematica Unipegaso ha un costo fisso ma passibile di alcune variazioni: a differenza dell’università tradizionale non si basa sull’Isee ma mette comunque a disposizione delle agevolazioni per alcuni studenti. I costi delle rette annuali Pegaso oscillano da un minimo di € 1.500 a un massimo di € 3.000, a seconda delle convenzioni dedicate ad alcune categorie di studenti.

Alla retta annuale bisogna aggiungere la Tassa per il Diritto allo Studio, anch’essa annuale e i costi per lo sblocco della Sede per gli esami. La Tassa Regionale che va versata ogni anno in una soluzione unica da tutti gli studenti che si formano in qualsiasi Istituto, nel Lazio ammonta a 140 Euro.

I costi della Laurea Triennale Pegaso variano tra i 2.000 € e i € 3.000, senza considerare la Tassa Servizi allo Studente, fissata in 282 euro annuali. Serve per accedere ai servizi di segreteria. Non può essere rateizzata. Per quanto riguarda i corsi a ciclo unico il costo è lo stesso. Quando procedi al pagamento e viene regolarizzata l’iscrizione puoi accedere alla piattaforma di e-learning per iniziare a formarti.

Il costo per Laurea Magistrale Unipegaso, di durata biennale, oscilla tra i € 1.500 e i € 3.000, anche in questo caso bisogna considerare i 282 euro previsti per la Tassa Unipegaso per i Servizi allo Studente, una segreteria virtuale a tutti gli effetti. I costi dei Master Unipegaso variano tra i € 450 a € 3.000. Ad essi occorre aggiungere l’imposta di bollo per l’iscrizione, che varia dai 50 ai 116 euro, ma anche nel caso dei master esistono delle agevolazioni a cui accedere.

Qualsiasi percorso decidiamo di intraprendere dobbiamo considerare anche:

Esami fuori sede, ovvero esami per annualità non sostenuti presso la sede napoletana 150 €

Richiesta di rilascio pergamena del diploma di Laurea: 170 €

Certificati vari, riguardanti la carriera universitaria dello studente iscritto: 50 .

I pagamenti possono essere rateizzati secondo un piano che viene proposto e integrato dalla segreteria e che è diverso in caso di laurea triennale, magistrale o master. Il pagamento deve essere fatto tramite bonifico bancario eseguito direttamente dal corsista seguendo queste coordinate:

Università Telematica Pegaso

IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Nella causale bisogna indicare il numero di rata e altre eventuali specifiche, il proprio nome e cognome e la denominazione del corso seguita dal codice di riferimento.

Come anticipavamo a inizio paragrafo esistono diversi tipi di agevolazioni a cui si può accedere, la prima riguarda gli studenti diversamente abili. Viene calcolata in base alla percentuale di invalidità.

Se sei uno studente con disabilità temporanea o permanente avrai a disposizione degli ausili che sono volti a migliorare la tua condizione di studio. Naturalmente per beneficiare dell’esonero parziale lo studente diversamente abile deve allegare alla domanda di iscrizione il certificato originale attestante la percentuale d’invalidità.

Unipegaso mette poi a disposizione ogni anno delle borse di studio. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria ne sono state attivate meno ma l’Ateneo aderisce ancora al programma Erasmus +, che permette di studiare in mobilità all’interno della Comunità Europea. Il periodo può variare da 1 a 12 mesi e l’importo della borsa è diverso a seconda del Paese.

Si può viaggiare in Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica di Macedonia del Nord e Turchia.

Per quanto riguarda le convenzioni Pegaso è difficile tracciarne un elenco esatto: gli enti che permettono di diminuire considerevolmente e in alcuni casi addirittura dimezzare la rata, sono oltre 1.400 e comprendono ONLUS, Terzo settore, Associazioni Nazionali dei Lavoratori, sindacati, Società Cooperative, associazioni culturali, Associazioni Sportive e Fondazioni.

La soluzione migliore è quella di contattare direttamente uno dei nostri esperti compilando il form al termine della Pagina per conoscere se c’è qualche convenzione attiva per il tuo caso specifico. Tra le più longeve ci sono quelle con lo Stato Maggiore della Difesa, rivolte al personale militare e di servizio. Se fai parte di Esercito, Carabinieri o Marina puoi iscriverti pagando la retta solo 1.500 euro. La medesima agevolazione è valida anche per il personale congedato (in pensione), ed è estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli), insomma le variabili sono tantissime.

C’è anche un programma dedicato alle giovani mamme (programma per le donne in gravidanza) o agli studenti che provengono da discipline psicopedagogiche. Nel prossimo paragrafo analizzeremo le opinioni degli studenti che hanno già frequentato questa università, cercando di capire anche quali possano essere i punti deboli dell’ateneo.

Opinioni e recensioni su Pegaso

Le opinioni sull’Università Telematica Unipegaso sono tra le migliori. Vengono considerate positivamente non solo la qualità delle lezioni, ritenuta molto alta, ma anche la struttura stessa della piattaforma, la segreteria e la possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro.

In questa sezione della guida su Pegaso riporteremo le opinioni 2022 degli studenti riportate sui diversi forum online. Si legge spesso online che Unipegaso è la migliore università telematica. Gli studenti si dicono convinti di aver fatto la scelta giusta perché, oltre a rilasciare un titolo valido quanto quello di una qualsiasi università frontale, si sentono molto seguiti.

Gli studenti dichiarano di trovarsi bene o molto bene in facoltà grazie alla piattaforma telematica, che permette di fruire delle videolezioni dei corsi e di fare continue verifiche di apprendimento e auto valutazioni, oltre che alla disponibilità manifestata da tutto il corpo docente.

L’università Pegaso viene in definitiva giudicata perfetta anche per le verifiche, che non sono mai né troppo facili, né troppo difficili. Le uniche opinioni negative vengono espresse rispetto ai costi e le spese.

Sembra che l’informativa sia poco chiara e che l’università in relazione alla media nazionale sia cara. I pagamenti vengono ritenuti eccessivi per ottenere le certificazioni (studio, frequenza e altro). L’ateneo comunque si dimostra sempre disponibile nello rispondere agli studenti e approfondire quanto viene ritenuto poco chiaro.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire come funzionano lezioni, esami ed iscrizioni.

Lezioni e piattaforma e-learning

Unipegaso è famosa in Italia per la qualità della sua offerta formativa, ma anche per la sua organizzazione. Gli iscritti hanno a disposizione videolezioni e materiale didattico online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Puoi studiare mentre fai una pausa dal lavoro o mentre sei in macchina ad aspettare l’uscita dei tuoi bimbi da scuola. Puoi mettere in pausa e riprendere quando vuoi. Gli appunti vengono raccolti in comode dispense e puoi metterti in contatto in qualsiasi momento con il docente per chiedere delucidazioni. Non esistono orari per le videolezioni Pegaso, non c’è un tempo giusto per studiare.

Quando vorrai, potrai accedere alla E-community Pegaso per confrontarti con gli altri studenti, ottenere suggerimenti, rimanere aggiornato sulle news dell'ateneo e non solo. Il grande vantaggio del frequentare Unipegaso è che ti mette in contatto direttamente con gli iscritti come te per darti la possibilità di avere un confronto diretto e sincero.

Nel prossimo paragrafo ci occuperemo di capire come funzionano gli esami alla Pegaso. Quanti esami a sessione si possono dare e come saranno affrontati.

Gli esami presso Unipegaso

Gli esami Unipegaso vengono generalmente considerati molto validi. Per sostenere tutte le prove devi essere in regola con i pagamenti e assicurarti che non serva sostenere prima altri esami propedeutici. Non solo: per iscriverti devi avere visualizzato almeno l’80% delle videolezioni che compongono il materiale didattico; la percentuale viene registrata direttamente dalla piattaforma.

Questo permette di essere sempre preparati e, infatti, gli studenti Pegaso che finiscono fuori corso sono davvero pochi. Non esistono esami facili o difficili ma bisogna applicarsi per portare a termine la prova. È obbligatorio aver svolto e superato i test di preparazione relativi ai singoli insegnamenti proposti e aver svolto e superato le esercitazioni previste.

Non esiste un numero massimo di esami da poter sostenere: gli studenti possono laurearsi nei loro tempi. Le date degli appelli, invece, in cui possono essere discussi gli esami dei corsi di laurea sono visitabili nella piattaforma e prenotarsi è semplicissimo.

Le prove d’esame sono sia scritte che orali, a discrezione del docente. Gli esami scritti, poi, possono essere a crocette, o domande aperte o multiple, mappe concettuali o elaborati. Al momento, data l’emergenza sanitaria in corso, gli esami sono tutti sotto forma di prova scritta ma prima era possibile discutere gli esami scritti e/o orali in presenza presso una qualunque delle sedi distribuite su tutto il territorio. Se lo svolgimento dell’esame avviene al di fuori della sede centrale ubicata a San Giorgio a Cremano, dovrai pagare una tassa pari a 150 euro annuali.

La tesi Pegaso viene discussa dopo aver stabilito l’argomento insieme al relatore, davanti ad una commissione con l’assegnazione di un punteggio pari a quello che viene comunemente attribuito in una qualsiasi università tradizionale.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione iscrizione, tenendo presente che qualsiasi dubbio che permanga può essere risolto compilando il form al termine della guida.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Se ti stai chiedendo quando iscriverti a Unipegaso, la risposta è semplice: tutto l’anno. Puoi iscriverti in qualsiasi momento senza more o costi aggiuntivi. Ci si può iscrivere solo se si è in possesso di un Diploma di Scuola Superiore Secondaria di II grado o di altro titolo conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia nel caso della laurea breve o di laurea triennale nel caso di quella specialistica.

La procedura di iscrizione alla Unipegaso è molto facile: si può fare online, o in modalità cartacea, o in sede (Coronavirus permettendo) o presso uno qualsiasi dei poli formativi e didattici (E-learning Center Point, ECP).

Le credenziali che verranno assegnate serviranno poi allo studente durante tutto il corso dei suoi studi. Verranno chiesti i dati personali, per cui è importante avere tutti i documenti a portata di mano. Occorrerà sapere già qual è facoltà del corso a cui ci si vuole immatricolare. All’interno della facoltà scelta poi si dovrà decidere il corso di studio e capire se si tratta di una laurea triennale o magistrale.

La domanda dovrà essere unita ai documenti che seguono:

tessera TEAM

documento di riconoscimento

copia titolo di studio o autocertificazione

copia del pagamento

Fatta tutta la procedura, dovrai attendere una mail di conferma e poi con le stesse credenziali create potrai accedere alla piattaforma di e-learning per iniziare a formarti.



Le sedi in Italia di Unipegaso

Le sedi dell’Università Telematica Pegaso sono 92 e sono dislocate in alcuni dei più prestigiosi palazzi e complessi monumentali delle città in cui è presente; in tutta Italia. Farne un elenco completo sarebbe impossibile ma basterà rendere noto che sono presenti in tutte le principali città italiane.

La sede di rappresentanza si trova a Napoli in Piazza Trieste e Trento al numero 48. La sede amministrativa si trova nel Centro Direzionale Isola F2, sempre a Napoli.

La sede d’esame a Napoli, invece, si trova a San Giorgio a Cremano (Corso Roma – Campania). Esistono altre sedi a Agrigento, Bergamo, Biella, Roma, Milano, Torino, Avezzano, solo per citarne alcune.



Giudizio conclusivo su Unipegaso

Considerando le recensioni degli studenti e la struttura stessa di Unipegaso, quest’ultima si qualifica come un’ottima opportunità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. L’Ateneo si fa apprezzare per il numero di sedi, per l’organizzazione complessiva, per gli esami e le possibilità che offre, nonostante i prezzi siano spesso considerati troppo alti.

L’ offerta formativa è tra le più ricche d’Italia e abbraccia i principali campi del sapere estendendosi anche ai Master e corsi post laurea capaci di approfondire e migliorare le professionalità.

Unipegaso è adatta a professionisti e lavoratori che intendono riprendere e completare il proprio corso di studi o a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco nonostante il lavoro e gli impegni familiari li mettano a dura prova.