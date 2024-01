Scuola Italiana Design (SID): Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La Scuola Italiana Design (SID) nasce come prima esperienza di scuola specializzata in design industriale nell’area del Nord-Est italiano.

Prima di conoscere tutti gli aspetti di questa realtà, vi illustriamo ciò di cui andremo a parlare nella nostra guida. Partiremo da quali sono le caratteristiche principali e la storia dell’istituto, senza dimenticare una visione sull’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme se e in caso come funziona il test di ammissione per accedere a questo istituto, quali sono i costi dei corsi della Scuola Italiana Design (SID) e le relative borse di studio. Infine leggeremo insieme le recensioni degli studenti ed ex studenti di questa realtà per capire quali sono i punti a favore e quali le criticità. Siete pronti al nostro approfondimento?

In questa guida:

Scuola Italiana Design (SID): caratteristiche principali e storia

La Scuola Italiana Design (SID) è il dipartimento educational di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCpA di Padova, organismo accreditato dalla Regione del Veneto per l’ambito della Formazione superiore. Attraverso SID, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo mette a disposizione degli studenti un percorso formativo che ha una durata di tre anni, il cui ultimo anno è riconosciuto dalla Regione del Veneto. Si tratta di un posto di espressione della cultura e dell’esperienza, in cui concetti e strumenti insieme danno vita ai saperi. Il mix tra saper pensare e saper fare è la metodologia con cui lo studente è seguito e valorizzato fin dalle prime lezioni, grazie ad un rapporto unico che lo lega ai professori, agli altri colleghi di corso e a tutte le persone lavorano in questo istituto.

Come già specificato all’inizio della nostra guida, la Scuola Italiana Design (SID) nasce come prima esperienza di scuola specializzata in design industriale nell’area del Nord-Est italiano. Fondata nel 1991, questa realtà sceglie come base Padova, città universitaria piena di arte e cultura e sede di una ricca ed importante zona industriale. Nel 1993 la Scuola Italiana Design ottiene il riconoscimento del Corso Triennale in Design Industriale, poi nel 1998 inaugura il format del Workshop, attività integrativa fondamentale all’interno del piano didattico, che si svolge fuori sede con una modalità di lavoro diversa grazie ad una alternanza di attività formative, esperienziali e ludiche che danno modo di concepire il progetto da nuovi punti di vista.

Nel 2001 entra a far parte di Galileo Visionary District – Parco Scientifico e Tecnologico di Padova, composto attualmente da diverse divisioni utili all’arricchimento della formazione del designer, come MaTech, un centro di eccellenza sui materiali innovativi e Start Cube, l’incubatore universitario d’impresa a Padova. Nel 2003 è arrivato il Riconoscimento di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCpA come ente accreditato dalla Regione del Veneto per la formazione superiore, mentre nel 2015 viene avviato un percorso di riposizionamento di SID, riprogettando diversi aspetti dell’istituto, dal piano didattico, ampliato e riconfigurato su cinque aree disciplinari (product, visual, management, multimedia e human science), agli spazi, alll’immagine, alle contaminazioni con le altre aree di Galileo Visionary District.

Corsi Scuola Italiana Design (SID): l’offerta formativa

La Scuola Italiana Design (SID) ha un corso di laurea triennale in Design: Il primo anno, Seeds, il corso getta le basi per entrare in contatto con l’humus progettuale, dando nozioni che servono al secondo anno, Tools, in cui si impara ad usare il pensiero come mezzo e i software per visualizzare e originare i progetti. Nel terzo anno, Design Thinking, gli iscritti usano un modello che lega gli aspetti teorici a quelli pratici, favorendo uno stretto collegamento con le realtà del mondo della produzione e dei servizi.

Alla fine del terzo anno di studi lo studente ottiene il Diploma Accademico di Primo Livello in Design e Comunicazione (DIPL-02) assimilato a Laurea Triennale di Primo Livello, riconosciuto quindi a livello nazionale ed internazionale. Il conseguimento del Diploma avviene attraverso classica consegna e discussione di tesi durante una delle sessioni di laurea disponibili dopo aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi triennale che corrisponde ad un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Non ci sono libri di testo da comprare, ma tutti i materiali e le dispense vengono dati o consigliati direttamente dai professori.

C’è poi SID School of Masters, ossia la nuova offerta formativa post-diploma nata dalla collaborazione tra Galileo Visionary District, Parco scientifico e Tecnologico di Ricerca di Padova, e PopLab, laboratorio di fabbricazione orientato alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni digitali per le scienze architettoniche e il design immersivo. I master sono tutti in formula weekend (venerdì-sabato) e sono adatti a tutte quelle persone che lavorano ma che allo stesso tempo intendono sviluppare un metodo progettuale personale e un pensiero critico su quello che sarà il futuro della propria professione.

Scuola Italiana Design (SID): dove si trova l’accademia

La Scuola Italiana Design (SID) ha sede a Padova e per la precisione a Corso Stati Uniti, 14/bis. La School of Master ha sede sempre nella stessa città, ma in una succursale a Viale Porta Adige, 45.

Dentro la struttura principale è possibile trovare la biblioteca “Marco Zanuso” di Scuola Italiana Design, una biblioteca accademica privata nata con lo scopo di mettere a disposizione degli allievi un grande ventaglio di opere in ogni area tematica collegata al mondo del design e le sue numerose declinazioni. La biblioteca è sita al piano terra in cui ci sono rispettivamente sia le strutture di archiviazione dei volumi, sia l’apposito spazio per la consultazione in loco dei volumi cartacei.

Sono ben 450 i volumi specializzati sul Design e le diverse discipline afferenti che si possono trovare nella biblioteca, ma non solo: ci sono anche oltre 1900 riviste specializzate nell’ambito del design, comunicazione ed innovazione tecnologica. Inoltre è possibile trovare collezioni storiche di pubblicazioni e riviste che hanno da sempre accompagnato il mondo del design e la progettazione in Italia.

Chi vuole farsi una idea su questa realtà può partecipare agli Open Day: una giornata in cui incontrare e parlare con docenti, studenti ed ex studenti, in cui visitare i laboratori, progetti e workshop che hanno dato modo a SID di distinguersi in questi 30 anni. Disponibile anche Discover SID, un incontro

Test ammissione Scuola Italiana Design (SID): come funziona?

Il test d’ingresso Scuola Italiana Design (SID) consiste in una verifica, ma prima è necessario sostenere un colloquio di ammissione con la Direzione Didattica in cui viene presentata l’attività formativa SID e individuata la motivazione personale dello studente.

Dopo è possibile procedere con il test online gestito dall’Admission Manager di Scuola Italiana Design sulla piattaforma Zoom. La sessione di verifica ha una durata di 55 minuti, di cui 50 minuti saranno dedicati allo svolgimento dell’esame e 5 minuti ad eventuali quesiti che il candidato può fare all’Admission Manager. Il test è suddiviso in 5 tipologie di domande:



Cultura Generale (risposta multipla)



Percezione Visiva (risposta multipla)



Geometria Descrittiva e Percezione dello Spazio (risposta multipla)



Analisi e Sintesi del Concetto (risposta aperta)



Colloquio Motivazionale (risposta aperta)

Sulla base del punteggio (il massimo è 50 punti)conseguito le possibilità sono:

ammissione diretta — con punteggio uguale o superiore a 30 punti

— con punteggio uguale o superiore a 30 punti ammissione al Design Review (il Test di Recupero) — con punteggio compreso tra 20 e 29 punti

— con punteggio compreso tra 20 e 29 punti non ammissione — con punteggio uguale o inferiore a 19 punti

Costi Scuola Italiana Design (SID): tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Scuola Italiana Design (SID)? I prezzi del corso triennale in Design del Prodotto e Comunicazione è generalmente intorno ai 4.600 euro, di cui 600 euro come quota di iscrizione (più 2 euro di marca da bolo), poi 4mila euro a titolo di quota di partecipazione. Il pagamento viene effettuato dal richiedente attraverso bonifico bancario. Il pagamento della quota di partecipazione può essere diviso in due rate da 2mila euro ciascuna.

Ci sono borse di studio della Scuola Italiana Design (SID)? C’è a disposizione degli studenti la convenzione “Vieni al SID Senza Pensieri”, stipulata con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.: gli allievi meritevoli che hanno superato il test di ingresso possono presentare, presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., una formale richiesta per ottenere il “prestito d’onore”. Si tratta di una somma mutuata da usare per coprire la quota di iscrizione e di partecipazione di cui vi abbiamo parlato in precedenza. La restituzione della somma mutuata potrà avvenire a rate per un periodo massimo fino a 30 anni.

Scuola Italiana Design (SID): opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla Scuola Italiana Design (SID) sono positive, infatti ha ottenuto 4 stelle su Google e 4.2 stelle su Facebook. Ecco le recensioni a favore sulla Scuola Italiana Design (SID): “Scuola ottima per imparare il design, offre una formazione completa a riguardo. Tra le scuole private è la più economica ed offre un sacco di servizi all’alunno. Il luogo è tranquillo ma un po’schivo, non si capisce che la struttura è un istituto visto dall’esterno. Grazie la sua locazione nella zona industriale il rapporto tra aziende e scuola è forte“, “Tanta energia, voglia di fare, una fucina di idee! Bello ritornare a scuola. Ottimo investimento nei giovani!”.

Le recensioni negative sulla Scuola Italiana Design (SID) fanno riferimento ai prezzi considerati troppo alti, però ricordiamo che è possibile chiedere di rateizzare le tasse e di chiedere anche un prestito per gli studenti più meritevoli.