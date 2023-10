SSML Basilicata: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Basilicata è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce il nome – nella regione Basilicata e nello specifico a Potenza, capoluogo di regione. Si tratta di una realtà che ha una offerta formativa con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), mentre non ci sono opportunità per corsi di tipo specialistico.

In questa nostra guida vi diremo quali sono le caratteristiche principali della scuola, parlando dei tanti vantaggi che questa scuola di livello universitario possiede per i suoi studenti. Proseguiremo con una visione dell’offerta formativa ed i possibili piani di studi che è possibile elaborare.

Nella seconda ed ultima parte capiremo insieme come funziona il test di ammissione per entrare a far parte dei corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Basilicata ed i relativi sconti e borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni di ex ed attuali studenti per capire anche il loro punto di vista.

SSML Basilicata: caratteristiche principali e storia

La SSML Basilicata nasce per promuovere lo studio della lingua nella sua dimensione più vera e strutturare un percorso di studio capace di consegnare, alla fine degli studi, un persona nuova, autorevole e in grado di eliminare qualsiasi gap linguistico e culturale e proporsi come un ponte che unisce le differenze.

La scuola è stata istituita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 1931 del 1 agosto 2017 (G.U. n. 197 del 24/08/2017) ed è abilitata ad attivare corsi di laurea triennale per mediatori linguistici e a rilasciare i relativi diplomi di laurea triennale in “Scienze della Mediazione Linguistica – Classe L12 ”.

Ricordiamo che la frequenza alle lezioni è obbligatoria per poter ottenere il meglio dei contenuti linguistici e culturali delle lingue studiate e avere così piena padronanza orale e scritta, allenando le competenze di interpretazione e traduzione (i professori possono non ammettere alla sessione estiva gli studenti che hanno superato il 30 per cento delle assenze alle lezioni di ogni singolo insegnamento). I corsi sono a numero chiuso – come vi spiegheremo nel dettaglio anche più avanti nella nostra guida – per impostare sessioni di formazione e studio altamente personalizzate in cui il rapporto tra professori e studenti è caratterizzato da una grande empatia.

Corsi di laurea SSML Basilicata: offerta formativa

La SSML di Basilicata mette a disposizione degli studenti un percorso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12). Questo titolo di studio ha valore legale sia in Italia sia all’estero, è professionalizzante e dà modo al Mediatore Linguistico l’immediato inserimento nel mondo professionale, senza dimenticare la possibilità di iscriversi ad un corso di laurea magistrale oppure ad un master. L’attività didattica si articola su tre anni accademici che corrispondono a 180 crediti formativi (CFU).

Gli iscritti a questo corso di laurea devono studiare tre lingue. La prima lingua, obbligatoria, è l’inglese, mentre le altre due vanno scelte tra francese, spagnolo, portoghese, tedesco, cinese, giapponese, arabo, russo e lis (Lingua dei Segni Italiana). La seconda lingua scelta va studiata per tutto il triennio del Corso di Laurea, mentre la terza lingua scelta va studiata almeno per un biennio, a con la possibilità di studiarla per tutto il triennio. Entro il secondo anno di studi c’è la possibilità di modificare una delle due lingue scelte, l’importante è sempre triennalizzare la seconda lingua, in aggiunta all’inglese, e biennalizzare la terza.

Questo corso di laurea ha lo scopo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali in ambito linguistico. Gli obiettivi sono:

una solida base culturale e linguistica nelle due lingue straniere triennali e nella lingua italiana

una conoscenza culturale e linguistica di base di una terza lingua straniera biennale

avere competenze linguistico-tecniche orali e scritte

una preparazione generale in campo economico-giuridico e politico-storico-geografico

una preparazione più specifica attraverso la scelta del curriculum in ambito aziendale o in ambito turistico

abilità comunicative e relazionali

Per fare ciò il corso di studi prevede attività formative in ambito linguistico, l’insegnamento delle tecniche di mediazione linguistica scritta con traduzione di testi di ambito socio-economico, giuridico e storico-culturali, l’insegnamento delle tecniche di mediazione linguistica, interpretazione consecutiva, di trattativa, chouchotage e in simultanea, infine attività seminariali e di tirocinio formativo in Italia o all’estero.

Sedi SSML Basilicata: dove si trova la scuola

Il SSML Basilicata si trova nel capoluogo della regione, quindi a Potenza, per la precisione a via Alberobello 7. Chi vuole visitare la scuola può farlo nelle giornate di Open Day – che si svolgono anche online – già organizzate dall’istituto, ma è possibile richiedere anche un incontro personalizzato. Gli Open Day sono giornate dedicate ai potenziali iscritti all’interno delle quali c’è modo di conoscere e parlare con il direttore e i professori dell’Istituto, inoltre approfondire la conoscenza del metodo di insegnamento.

Inoltre gli allievi del quarto e quinto anno di scuola superiore che arrivano da qualsiasi realtà, sia Liceale, Tecnico o Professionale possono partecipare a lezioni aperte per la lingua inglese, una delle seconde lingue e una delle terze lingue del piano di studio, inoltre vivere più da vicino l’istituto e avvicinarsi alla mediazione linguistica sia scritta che orale in maniera tale da avere elementi concreti di valutazione sui corsi. È possibile partecipare gratuitamente ad una o più lezioni che si svolgono al mattino e al pomeriggio.

Ammissione SSML Basilicata: come funziona?

La SSML Basilicata prevede un test di ingresso al momento dell’immatricolazione che è di tipo ostativo, visto che i corsi sono a numero chiuso. Il test di ammissione SSML Basilicata riguarda il livello della lingua italiana, per cui è richiesto almeno un livello B2, e della lingua inglese, per cui è richiesto almeno un livello B1.

Per iscriversi bisogna poi compilare la domanda di immatricolazione a cui va allegata la copia di un documento di riconoscimento. La Domanda di iscrizione va completata con la consegna o l’invio della seguente documentazione:

Certificato originale del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titolo equipollente

2 fotografie formato tessera

Certificato di Laurea con esami per gli studenti laureati in Italia e/o all’estero

Ricevute dei versamenti effettuati per la Tassa d’Immatricolazione e la Tassa Regionale A.R.D.S.U.

Costi SSML Basilicata: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML Basilicata? La retta annuale SSML Basilicata ha un costo di 4.000 euro e comprende tutto il materiale didattico necessario per lo studio degli esami, i libri di testo suggeriti dai professori, quindi non sono previste ulteriori spese in questo ambito.

La cifra può essere rateizzata in quattro rate da corrispondere entro le seguenti scadenze:

1ª RATA – Immatricolazione di 500 euro all’atto di Iscrizione

2ª RATA – 2.000 euro

3ª RATA – 75o euro

4ª RATA – 750 euro

Insieme al pagamento della tassa di immatricolazione le matricole devono pagare della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che corrisponde a 140 euro e deve essere versata dagli studenti direttamente all’ARDSU.

Per quanto riguarda sconti ed agevolazioni ricordiamo che gli studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66 per cento è riconosciuto l’esonero del 50 per cento della retta Universitaria e sono tenuti al pagamento della quota di 2mila euro. Gli studenti che invece hanno ottenuto un diploma di maturità con il voto di 100/100 e 100 e lode hanno l’esonero totale della prima rata (immatricolazione) che è pari a 500 euro. Senza dimenticare che le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria (retta, contributi, spese accessorie e tassa regionale per il diritto allo studio universitario) sono considerate oneri detraibili per i quali è riconosciuta, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, una detrazione d’imposta del 19 per cento.

SSML Basilicata: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Basilicata sono positive: anche se in Rete è difficile reperire recensioni SSML Basilicata da parte di studenti oppure ex studenti, le stelle ricevute sono 4 su 5, quindi sicuramente un voto ottimo per questa scuola.