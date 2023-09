SSML CIELS Campus: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La SSML CIELS Campus è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Socio-culturale con 5 percorsi di specializzazione. Gli studenti interessati a studiare presso l’Istituto CIELS Campus possono scegliere tra le sedi di Padova, Brescia e Bologna. Accanto all’apprendimento di tecniche di interpretariato e traduzione, le Scuole di CIELS preparano i loro alunni a entrare nel mondo del lavoro con indirizzi pensati appositamente per soddisfare l’attuale domanda delle aziende.

In questo approfondimento presenteremo in primis la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Campus, evidenziando le principali caratteristici con alcuni cenni storici. Subito dopo approfondiremo l’offerta formativa dell’Istituto, con l’elenco dei vari corsi triennali e magistrali disponibili.

In seguito, dopo aver descritto in breve ciascuna delle tre sedi di CIELS Campus, spiegheremo come funziona il test di ammissione alla Scuola. Nella parte finale della guida ci occuperemo anche dei costi da sostenere e le opinioni di chi ha già studiato o sta studiando al CIELS.

SSML CIELS Campus: caratteristiche principali e storia

La SSML CIELS Campus nasce nel 2010 in seguito a un Decreto Ministeriale del 12 marzo. L’offerta didattica include un corso di studi triennale in Scienze della Mediazione Linguistiche e un corso magistrale in Comunicazione Strategica. Completano la proposta master e corsi di alta formazione.

L’obiettivo principale è fornire a ogni studente una preparazione solida nelle lingue straniere, oltre a una specializzazione in settori sempre più richiesti dalle aziende. Tra i percorsi di studio messi a disposizione si annoverano quelli in ambito manageriale, diplomatico, pubblicitario, turistico e criminologico.

Le lingue di studio si dividono in occidentali – inglese, tedesco, francese e spagnolo – e afroasiatiche e mediorientali, come russo, arabo e cinese. Obbligatorio per tutti lo studio della lingua inglese, mentre la seconda e l’eventuale terza lingua sono a scelta dello studente. Il Presidente e Direttore Generale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Campus è il Prof. Simone Borile, attuale Giudice Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia e Direttore Generale del della Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS di Gorizia.

Corsi di laurea SSML CIELS Campus: l’offerta formativa

Gli studenti che scelgono la SSML CIELS Campus possono contare su un’offerta formativa completa, con 5 corsi triennali e 4 magistrali.

I corsi della SSML CIELS Campus della durata di tre anni fanno riferimento al corso in Scienze della Mediazione Linguistica, titolo equipollente alla classe di laurea L-12.

.Sono disponibili fino a 5 indirizzi di specializzazione diversi: Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche, Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico), Business Management per l’Internalizzazione d’Impresa, Pubblicità Marketing e Relazioni Pubbliche, Management Turistico e Commercio Internazionale.

I quattro corsi di durata biennale fanno riferimento invece alla LM-94, classe delle lauree magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato. Gli indirizzi sono Teoria e Tecnica del Doppiaggio Adattamento Testi e Sottotitolazione, Interpretariato di Conferenza Istituzionale Diplomatica e Congressuale, Web Marketing e Digital Commercial per l’internalizzazione d’Impresa, Traduzione Specialistica e Settoriale.

L’offerta formativa della SSML CIELS Campus include anche una Scuola di Alta Specializzazione, dove gli studenti accedono a master e corsi di alta formazione. Il loro obiettivo è di unire l’eccellenza della formazione linguistica con le competenze professionali specialistiche, venendo così incontro alle richieste del mondo del lavoro.

Tra i master di I livello si annoverano gli indirizzi di specializzazione in Tecnica di Doppiaggio Adattamento Testi e Sottotitolazione, Digital Communication, Esperto in traduzione specialistica e settoriale, Nuove metodologie e strategie per la didattica e l’apprendimento della lingua e della cultura italiana, Tecniche di Interpretariato di Conferenza in Simultanea e Consecutiva.

Accanto ai master, la CIELS Campus propone corsi di alta formazione in Professional Business English (Training intensivo), Giornalismo e informazione digitale, Tecniche di Interpretazione in Ambito Medico e Socio-Sanitario Italiano-Spagnolo-Inglese, Galateo Internazionale & Gentilezza per migliorare le relazioni e fare business.

Così come è previsto un test di ammissione per i corsi triennali, anche i corsi di alta formazione e i master prevedono una prova d’ingresso. A differenza dei corsi triennali, però, la prova consiste in un semplice colloquio motivazionale. Chi invece ha già conseguito un titolo che fa riferimento alle classi di laurea L-11 e L-12 beneficia dell’accesso diretto.

Sedi SSML CIELS Campus: dove si trova la scuola

Le sedi della SSML CIELS Campus sono a Padova, Brescia e Bologna. Ogni sede ha il proprio campus universitario, all’interno del quale si svolgono le lezioni e gli studenti possono perfezionare la loro conoscenza delle lingue straniere usufruendo di strutture all’avanguardia.

La sede della SSML CIELS Campus a Padova è situata nel quartiere residenziale del Crocifisso, circondato da un’area verde di oltre 11.000 metri quadrati. Sono presenti aule didattiche attrezzate, laboratori di doppiaggio e simultanea parlamentare, oltre che una biblioteca universitaria e una libreria copisteria e cartolibreria. A tutto questo si aggiunge un servizio bar-mensa convenzionato con ESU e Regione Veneto.

La sede della SSML CIELS Campus a Brescia si trova all’interno del Centro Direzionale Tre Torri, un nuovo polo della città che si distingue per tecnologia, innovazione, modernità e design. Uno dei principali punti di forza è la sua posizione strategica, dato che è molto semplice raggiungerlo con i mezzi pubblici e anche da autostrada e tangenziale.

Infine la sede della SSML CIELS Campus a Bologna è un palazzo dei primi del Novecento, dove un tempo era ospitato il dipartimento di Vulcanologia. All’interno della sede sono presenti numerose aule didattiche, un laboratorio dedicato di interpretazione simultanea e una biblioteca. Il palazzo è ottimamente servito dai mezzi di trasporto pubblico, trovandosi a soli 10 minuti dalla stazione centrale.

Test ammissione SSML CIELS Campus: come funziona?

Il test d’ingresso alla SSML CIELS Campus è obbligatorio e prevede la valutazione delle competenze culturali e linguistiche di ciascun candidato. Per quanto riguarda invece il corso di studi magistrale in Comunicazione Strategica, la Scuola prevede l’accesso diretto a chi è in possesso di una laurea che fa riferimento alla L-11 e L-12, rispettivamente classe delle lauree in Lingue e culture straniere occidentali e orientali e Mediazione Linguistica.

Se invece si proviene da una classe di laurea diversa, l’accesso al corso magistrale è subordinato al superamento di un colloquio motivazionale.

Il test di ammissione al corso di studi triennale è composto da quattro prove: inglese (prima lingua), seconda lingua (a scelta dello studente), lingua italiana e cultura generale.

La prova scritta di inglese prevede 30 domande a risposta multipla in lingua inglese su lessico e grammatico. Lo stesso discorso vale per la prova sulla seconda lingua, ad eccezione della lingua araba, cinese e russa: in questo caso, la prova valuta soltanto la conoscenza degli ambiti culturali, politici e storici del Paese.

Per finire, la prova scritta di lingua italiana si compone di 20 quesiti di carattere lessico-grammaticale, mentre quella di cultura generale di 20 domande a risposta multipla su attualità, educazione civica, letteratura, geografia e storia.

In ciascuna delle tre sedi della SSML CIELS Campus si svolgono 3 sessioni: una primaverile (ad aprile), una estiva (a luglio) e una autunnale (a settembre).

Costi SSML CIELS Campus: tasse e borse di studio

Quali sono i costi della SSML CIELS Campus? La retta annuale per frequentare la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Campus dipende dalla fascia ISEE di appartenenza. Si va da un minimo di 3.600 euro per gli studenti in Fascia 1 (da 0 a 45.000 euro), a un massimo di 6.700 euro per chi è in Fascia 6 (ISEE oltre 120.000 euro).

Il contributo studentesco può essere versato in un’unica soluzione, in 3 rate oppure tramite una dilazione fino a 10 rate.

La SSML CIELS Campus non prevede l’istituzione di borse di studio dirette. In ogni caso, gli studenti possono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio regionali. Dato che vi sono 3 sedi in altrettante Regioni, gli studenti di Padova, Brescia e Bologna devono fare riferimento ai bandi delle loro rispettive regioni.

SSML CIELS Campus: recensioni e opinioni degli studenti

Le recensioni sulla SSML CIELS Campus sono estremamente positive. Gli elementi che vengono più messi in luce da studenti ed ex studenti sono la competenza degli insegnanti, l’ambiente di studio e l’offerta formativa.

Ecco alcune delle recensioni presenti in rete sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Campus.

“Ambiente molto bello, in particolare per i professori che sono molto competenti”.

“Perfetta combinazione tra lezioni teoriche e pratiche. Ti mette molto alla prova”.

“È un’Università con diversi sbocchi, avendo comunque molti corsi diversi da frequentare”.

“Professori altamente competenti, corsi interessanti”.

“Università perfetta per chi vuole studiare le lingue ma allo stesso tempo un altro ambito (marketing, criminologia, turismo, ecc.)”.

“Io, personalmente, adoro la mia università. Dà la possibilità di concentrarsi sulle lingue, ma anche su una sfera lavorativa precisa”.

Poche le lamentele presenti tra le recensioni della SSML CIELS Campus. Tra queste, si segnala la critica riguardante lo squilibrio tra lo studio delle lingue straniere e quello del settore scelto dallo studente.

“Mi sono iscritta a questa Università pensando ci fosse equilibrio tra lo studio delle lingue e lo studio del settore scelto dallo studente (marketing, diplomatico, business o criminologo). Tuttavia è senz’altro un’università per chi desidera intraprendere la professione del traduttore e dell’interprete. Nel concreto: in una settimana fai per il 70% lingue, 20% settore, 10% corsi scelti dalla scuola”.

Le opinioni sulla SSML CIELS Campus confermano come si tratti di un’ottima scuola, con un corpo docente superiore alla media, un ambiente universitario stimolante e corsi di studio interessanti. Una scelta ideale per le persone che vogliono intraprendere in futuro la professione del traduttore e dell’interprete.