SSML IS College: Corsi, Costi e Opinioni

L’Istituto IS College di Campobasso è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica che mette a disposizione dei suoi studenti una formazione professionale nel campo dell’interpretariato, della traduzione e della mediazione linguistica. Si tratta di una scuola non universitaria, ma che eroga titoli di studio equipollenti a quelli delle lauree universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica (classe L-12).

In questo nostro approfondimento vi parleremo delle caratteristiche principali e della storia dell’istituto, esamineremo i corsi triennali SSML IS College a disposizione, le sedi e come funziona il test d’ingresso per accedere ai corsi presenti nell’offerta formativa. Senza dimenticare un capitolo sulle tasse SSML IS College con tutti i dettagli sui costi e sulle borse di studio, infine vedremo le recensioni degli studenti per capire i punti positivi e negativi.

SSML IS College: caratteristiche principali e storia

La SSML IS College di Campobasso si basa su efficienza, qualità dell’insegnamento e una organizzazione flessibile. L’idea di eccellenza di questa realtà si concretizza nell’attenzione al profilo accademico e anche a quello etico, culturale e valoriale di uno studente.

Le scuole superiori per mediatori linguistici nascono dalla trasformazione delle scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) preesistenti e sono regolate dal Decreto MIUR n. 38 del 10 gennaio 2002 riformato dal Decreto MIUR n. 59 del 3 maggio 2018. Questa realtà ha lo scopo di dare agli iscritti una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano (oltre all’inglese si può scegliere una seconda lingua tra francese, tedesco, arabo, cinese e russo). L’obiettivo finale è quello di far sviluppare agli studenti specifiche competenze linguistico-tecniche sia scritte che orali, adeguate alle professioni che riguardano la mediazione linguistica. Gli indirizzi di studio professionalizzanti sono strutturati in maniera tale da permettere alle persone un ingresso rapido nel mondo del lavoro una volta ottenuto il diploma.

Corsi di laurea SSML IS College: l’offerta formativa

I corsi della SSML IS College sono di durata triennale e, come già specificato in precedenza, rilasciano i relativi titoli, equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università alla fine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L-12 di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007.

Il corso di Mediazione Linguistica, afferente alla classe L-12, vuole formare studenti che possiedano la conoscenza di tre lingue straniere. Gli idiomi conosciuti possono essere sia comunitari sia extracomunitari, questi ultimi sempre più richiesti grazie alle transazioni commerciali in aumento con i mercati esteri e all’intensificarsi delle relazioni internazionali istituzionali. L’approfondimento delle conoscenze interdisciplinari è assicurato dall’inserimento nel piano di studi di insegnamenti a libera scelta dello studente tra quelli professionalizzanti attivi nell’anno accademico di riferimento.

Il percorso prevede 118 CFU comuni, 33 CFU a scelta dello studente per il proprio indirizzo professionale e 12 CFU a scelta dello studente. Senza dimenticare il laboratorio di informativa, l’attività di laboratorio pratico e/o tirocinio e la prova finale che consiste nella creazione di un elaborato nelle lingue di studio, oltre all’italiano. Gli indirizzi a scelta dello studente sono:

Percorso Trilingue

Internazionalizzazione e New Media

Politiche E Relazioni Internazionali

Sistemi Turistico – Culturali

Interculturalità E Mediazione Culturale

Fashion & Luxury Management

Sicurezza E Difesa Sociale

Cinema, Televisione E Comics

Questo titolo di studio consente di iscriversi poi alle seguenti classi di laurea magistrale:

LM-38: Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

LM-94: Traduzione specialistica e interpretariato

Inoltre nell’offerta formativa SSML IS College c’è l’opportunità di iscriversi anche solo a corsi singoli. A norma dell’art. 13 del Regolamento del Corso di Studi in Scienze della Mediazione Linguistica, ognuno degli insegnamenti previsti nei piani di studio, compresi quelli a scelta, può essere oggetto di iscrizione come Corso singolo da parte di chiunque, purché in possesso dei requisiti di accesso al corso di studi triennale, con l’obiettivo di acquisire i relativi CFU. I Crediti Formativi Universitari conseguiti sono oggetto di certificazione specifica da far valere nei termini della legislazione vigente. Gli studenti iscritti presso altre Istituzioni Universitarie, presso le Istituzioni AFAM e le Accademie di Belle Arti hanno la possibilità di iscriversi ai corsi singoli nei limiti consentiti dai regolamenti delle istituzioni di appartenenza.

Sedi SSML IS College: dove si trova la scuola

Il SSML IS College ha sede a Campobasso, in Molise, per la precisione a Via C. Facchinetti, 3. In occasione degli Open Day, le giornate di orientamento rivolte agli studenti impegnati nel quarto e nel quinto anno delle scuole superiori, gli studenti hanno la possibilità di vedere l’intera struttura e le sue aule. Inoltre è possibile approfondire il piano di studi, partecipare a simulazioni di laboratori delle tecniche di interpretariato e traduzione e scoprire tutti gli indirizzi professionalizzanti del corso di studi triennale in Scienze della Mediazione Linguistica.

La scuola ospita docenti madrelingua, esperti e professionisti che arrivano da diversi settori. La loro presenza mette a disposizione degli iscritti un solido contributo alla creazione di un ambiente internazionale, all’interno del quale gli studenti possono trasformare la loro passione in un lavoro.

Ammissione SSML IS College: come funziona?

La SSML IS College prevede un test d’ingresso. La verifica è selettiva solo nel caso in cui si dovessero superare le 90 immatricolazioni e ha l’obiettivo principale di valutare il livello di conoscenza in ingresso della lingua italiana e della lingua inglese. Nel caso in cui il livello minimo richiesto di conoscenza linguistica rilevato da questo test non sia sufficiente, allo studente verrà dato un debito formativo che dovrà essere recuperato entro la conclusione del primo anno accademico.

È attivo un servizio di assistenza per gli studenti (anche attraverso WhatsApp) con cui chiedere consiglio in merito a questa verifica. Non è previsto alcun contributo di partecipazione a seguito dell’iscrizione on-line al test d’ingresso SSML IS College. Alla mail indicata in fase di registrazione, verrà mandato l’handbook con le simulazioni del test. Quando lo studente è pronto a fare l’esame potrà cliccare sul link nella mail ricevuta dopo la registrazione per tentare la prova.

Inoltre c’è a disposizione anche lo sportello per dare a tutti gli studenti BES, DSA e ADHD l’opportunità di prendere parte a percorsi formativi con l’aiuto di tutte le misure compensative e dispensative previste per legge, personalizzando il percorso didattico di ogni singolo studente in base alle singole esigenze.

Costi SSML IS College: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML IS College? I prezzi dei corsi riguardano la tassa di iscrizione che equivale alla prima rata della retta (senza dimenticare 140 euro per la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e 16 euro per l’imposta di bollo), poi ci sono tasse e contributi annuali per un totale di 2.900 euro che si possono versare in diverse rate.

Ricordiamo che agli iscritti viene consentito l’accesso al Portale della International Studies College dal quale è possibile consultare il materiale didattico di studio per la preparazione degli esami, per questo motivo non è necessario avere spese per quanto riguarda un eventuale acquisto di libri oppure di dispense, in quanto non c’è bisogno di acquistare ulteriore materiale. Senza dimenticare che le lezioni in modalità blended, quindi un ibrido sia online a distanza, sia in aula fisica, permettono a chi deve fare il pendolare di spostarsi di meno rispetto ad una scuola tradizionale, quindi anche in questo caso le spese sono di meno.

Per diminuire i costi, gli studenti possono usufruire di borse di studio regionali, generalmente assegnate in base al merito, al reddito e alla regolarità scolastica. Le borse di studio della SSML IS College sono disponibili previa l’iscrizione al concorso indetto ogni anno per la loro assegnazione.

SSML IS College: opinioni e recensioni degli studenti

Le recensioni sulla SSML IS College che si trovano online sono tutte molto positive. Ad esempio, Ivan commenta: “Ottimo centro per imparare a svolgere la funzione da mediatore linguistico“, dando cinque stelle. Anche Gianluca dà il massimo dei voti, a testimonianza del fatto che si tratta di un istituto molto valido: “Consiglio vivamente questo centro, poiché offre molte attività trasversali. Complimenti“.