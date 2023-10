SSML Limec: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Limec è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Milano. Si tratta di una scuola che mette a disposizione dei suoi allievi un percorso formativo con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), con otto indirizzi a disposizione, perciò ce n’è davvero per qualsiasi esigenza.

Siete pronti a leggere la nostra guida con tutti i dettagli su questo istituto? Prima di tutto vi illustreremo quali sono le caratteristiche principali della scuola, con un focus sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario possiede per i suoi studenti. Continueremo con una visione dell’offerta formativa con le specifiche di ogni singolo percorso.

Nella seconda ed ultima parte capire insieme come funziona il test di ammissione per accedere ai corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Limec e le relative agevolazioni e borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni delle persone che hanno studiato oppure stanno ancora studiano in questo istituto.

In questa guida:

SSML Limec: caratteristiche principali e storia

La SSML Limec è un Istituto a Ordinamento Universitario approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con D.M. del 22/09/2016 all’interno delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. Questa struttura nasce dall’idea di fondere l’eccellenza del sapere delle lingue all’interno di un percorso di studio, analisi e consapevolezza nei settori dello sviluppo umano, economico-scientifico maggiormente richiesti dalle sfide del nuovo millennio.

Al termine del primo ciclo triennale, questa scuola rilascia titoli di studio equivalenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università italiane al termine dei corsi afferenti alla Classe di Laurea L-12 in Mediazione Linguistica. Attenta alle richieste del mercato professionale, questa scuola dispone di una Divisione che si occupa dello sviluppo dei progetti post-diploma, dando vita così a corsi di alta formazione, corsi monografici e master europei e internazionali per creare nuove figure lavorative nate dalle istanze della società e dai cambiamenti mondiali.

Ogni studente, in sede di immatricolazione, deve scegliere in aggiunta all’indirizzo di specializzazione – di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo – una seconda lingua di studio oltre alla lingua inglese, obbligatoria, tra: francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo. Lo studente deve anche scegliere un percorso di specializzazione linguistica da abbinare alla lingua inglese:

Percorso di specializzazione Linguistica “A”: Lingua, Traduzione attiva e passiva, Interpretazione dialogica e laboratori di mediazione linguistica specializzanti

Percorso di specializzazione Linguistica “B”: Lingua, Traduzione attiva e passiva, Interpretazione dialogica e Consecutiva attiva e passiva

Corsi di laurea SSML Limec: offerta formativa

L’offerta didattica di SSML Limec prevede ben otto curricula:

Criminological Studies and Cybersecurity

Sport Management

Business and Digital Management

Fashion and Luxury Management

International Tourism and Hospitality Management

Linguistic and Intercultural Mediation

Artificial Intelligence, Internet Sciences and Computer Management

Sustainable Technologies and Smart Factory 4.0

Ogni area di specializzazione, le cui lezioni sono tenute in lingua italiana, è inserita all’interno di un dipartimento che ne aggiorna i contenuti ogni anno.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Criminological Studies and Cybersecurity è adatto a tutti quelli che sono interessati all’analisi e alla prevenzione del fenomeno criminale nel mondo reale e in quello cyber.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Sport Management è adatto a tutti quelli che sono interessati ad unire la passione per lo sport e nello specifico competizione, comunicazione, economia, cultura ed emozione alle lingue.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Business and Digital Management è rivolto a chi è appassionato al mondo delle aziende produttrici di beni e di servizi, diventando promotori di innovazione ed interazione tra mondo reale e cyber cittadinanza.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Fashion and Luxury Management è adatto a chi intende comprendere e gestire il prodotto di alta gamma, con insegnamenti che vanno dal marketing alla creazione di lessici specifici per la corretta comunicazione cartacea e digitale.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in International Tourism and Hospitality Management è perfetto per quelle persone che vogliono lavorare nel settore del management turistico in ambito locale, internazionale e nella dimensione digitale.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Linguistic and Intercultural Mediation è particolare in quanto ogni singolo studente ha la possibilità di progettare, con l’aiuto dell’Ufficio Orientamento, il proprio piano di studi sulla base dei propri interessi e delle proprie attitudini.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Artificial Intelligence, Internet Sciences and Computer Management si rivolge a chi intende progettare un sistema informativo aziendale di ultima generazione.

Il corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica con Specializzazione in Sustainable Technologies and Smart Factory 4.0 è adatto a studenti attenti al tema della tecnologia sostenibile, come bioedilizia, energie rinnovabili e reti intelligenti.

Sedi SSML Limec: dove si trova la scuola

Il SSML Limec ha sede a via Antonio Bezzola 6 a Milano a pochi passi dallo Stadio Meazza e dall’Ippodromo, posti simbolo del capoluogo lombardo. La struttura, che occupa una superficie di 2.000 mq, mette a disposizione dei propri iscritti tutti gli elementi funzionali di cui hanno bisogno per assicurare una attività didattica di alto livello qualitativo, con attrezzature tecnologicamente avanzate, in maniera tale da mettere lo studente nelle migliori condizioni possibili per la sua formazione culturale ed educativa.

Il Campus è suddiviso in 12 aule di lezione multimediali, tra cui la prestigiosa Aula Magna – Teatro, una Sala Ristoro, una Sala Lettura e l’Aula Simultanea, caratteristica di pregio della scuola. Gli spazi sono arricchiti da una zona esterna dedicata al relax, un campo da tennis, un campo da calcio e un campo da basket. Ovviamente attraverso gli Open Day è possibile visitare la struttura e dialogare con i docenti.

Ammissione SSML Limec: come funziona?

La SSML Limec è ad accesso programmato e questo significa che è necessario superare un test di ingresso per potervi accedere. Il test di ammissione SSML Limec dovrà essere svolto per la lingua Inglese (obbligatoria) e per una seconda lingua a scelta tra: francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo o cinese. Sarà possibile scegliere anche una ulteriore terza lingua.

Per le lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco si deve sostenere una verifica le cui domande riguarderanno un livello grammaticale B1. Per il russo, arabo e cinese invece i quesiti riguarderanno la cultura generale in riferimento ai Paesi cui vige tale idioma. Si ricorda che ogni futuro iscritto dovrà indicare (modulo di immatricolazione) un percorso di specializzazione linguistica da abbinare alla lingua inglese:

Percorso di specializzazione Linguistica “ A “: Lingua, Traduzione attiva e passiva, Interpretazione dialogica e laboratori di mediazione linguistica specializzanti

“: Lingua, Traduzione attiva e passiva, Interpretazione dialogica e laboratori di mediazione linguistica specializzanti Percorso di specializzazione Linguistica “B“: Lingua, Traduzione attiva e passiva, Interpretazione dialogica e Consecutiva attiva e passiva

Costi SSML Limec: tasse e borse di studio

Ma quali sono i costi della SSML Limec? La retta annuale dei corsi di laurea ha un costo di 4.500 euro all’anno e questa cifra non comprende la tassa regionale per il DSU di 140 euro e la marca da bollo di 16 euro. La retta annuale non cambia nel corso degli anni, mentre la tassa regionale per il Diritto allo Studio può subire modifiche, di anno in anno, che non dipendono dalla scuola, ma dalla regione di riferimento.

Il pagamento può essere effettuato in una unica soluzione oppure in quattro rate. In alcuni casi è possibile avere una soluzione personalizzata, senza costi aggiuntivi, facendo richiesta via mail all’istituto.

Ogni iscritto può richiedere all’ufficio competente dettagli sui termini necessari per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio regionali e private. Il concorso è annuale e l’assegnazione della borsa di studio è stabilita in relazione a criteri di reddito e criteri di merito esplicitati nell’apposita documentazione. LIMEC SSML ha anche una collaborazione con Camplus e per questo motivo mette a disposizione inoltre ulteriori 5 borse di studio del valore di 1000 euro ciascuna per chi alloggia presso Camplus Turro (MM1 Turro). Gli alloggi disponibili sono in camera doppia con bagno esclusivo o camera singola con bagno condiviso con ulteriore camera singola. Oltre alle borse di studio è possibile avere delle agevolazioni a Camplus Turro, così come succede anche con KHL Apartments, che riguarda monolocali e bilocali.

SSML Limec: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Limec sono molto positive, in particolare gli studenti apprezzano la struttura e l’offerta didattica: “Istituto che forma mediatori linguistici, che ha aperto le porte al territorio, accogliendone le iniziative“, “Bell’ambiente, bel posto, percorsi didattici di massimo rispetto. Super consigliato“. Solo qualcuno si lamenta del luogo in cui si trova la sede in quanto sarebbe scomodo da raggiungere con mezzi propri: “Posto accogliente, pulito, poco affollato, solo un po’ trafficoso da raggiungere in auto“. Nonostante ciò 4,6 stelle su 5 sono sicuramente un ottimo risultato per le recensioni SSML Limec.