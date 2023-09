SSML Perugia: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML Perugia è una Facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale che eroga corsi per mediatori linguistici, traduttori e interpreti. I corsi attivi fanno riferimento alle classi di laurea L-12 e LM-94: la prima è la classe delle lauree in Mediazione Linguistica, la seconda è la classe delle lauree magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato.

In questa guida presenteremo innanzitutto le caratteristiche principali di quest’Istituto facente parte delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con un breve cenno alla sua storia. Ci occuperemo poi dell’offerta formativa, presentando i corsi di laurea attivi.

Nella seconda parte del nostro approfondimento spiegheremo invece come funziona il test di ammissione, per poi dare una panoramica sui costi da sostenere e le borse di studio disponibili. Infine riporteremo le opinioni di studenti ed ex studenti, così da offrire un quadro completo sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia.

SSML Perugia: caratteristiche principali e storia

La SSML di Perugia nasce nel 1976 con il titolo di Scuola Superiore Europea per Interpreti e Traduttori. Fin dall’inizio l’obiettivo è di dare ai suoi studenti nuove opportunità di lavoro in ambito linguistico, formando quelle che allora erano due figure professionali poco conosciute: quella del traduttore e quella dell’interprete.

Dal 2003 la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, oltre a offrire sempre un insegnamento e una preparazione di grande qualità, consente di ottenere titoli equipollenti ai diplomi di laurea ottenuti al termine del percorso di studi universitario nelle classi L-12 (Scienze della Mediazione Linguistica) e LM-94 (Traduzione e Interpretariato). Merito in primis dei professori che compongono il personale docente, tutti professionisti della materia di insegnamento. Per le materie attive, cioè quelle che prevedono lezioni in lingua straniera, la Scuola utilizza esclusivamente docenti madrelingua.

Le classi di lingua non superano il numero di 25 studenti, andando così a creare un ottimo rapporto docente-studenti. In questo modo i ragazzi ricevono insegnamenti interattivi e approfonditi, con una comunicazione costanza e resa oltremodo più semplice con i docenti.

La figura di riferimento per gli studenti è Lorenzo Lanari, che dal 2019 ricopre il ruolo di direttore didattico del corso triennale in Mediazione Linguistica. Un incarico ricoperto già in passato, quando sempre alla SSML del capoluogo umbro insegnava anche spagnolo.

Corsi di laurea SSML Perugia: offerta formativa

Presso la SSML di Perugia sono attivi il corso triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) e il corso magistrale in Traduzione e Interpretariato per l’Internazionalizzazione dell’Impresa (LM-94).

La triennale in Mediazione Linguistica (L-12) ha l’obiettivo di formare nuovi interpreti e traduttori con ottime conoscenze sia linguistiche che culturali di almeno due lingue straniere. Inoltre il piano didattico prevede l’acquisizione di competenze importanti nell’ambito della mediazione scritta e orale, attraverso cui avere una comprensione generale dei cambiamenti avvenuti nelle discipline dell’interpretazione e della traduzione negli ultimi anni.

Le classi sono composte da circa 20-25 studenti, con numerose ore destinate alle lezioni di didattica in aula con docenti madrelingua. Tutto questo sfruttando software all’avanguardia e laboratori di ultima generazione, a cui si aggiunge una stretta collaborazione con le imprese del territorio umbro. Quest’ultimo aspetto fa sì che la formazione offerta agli studenti risponda al meglio a quelle che sono le esigenze del mercato.

Durante il percorso triennale, gli studenti affrontano anche un primo contatto con l’interpretazione di conferenza. Si tratta di una materia che ha un valore formativo importante, consentendo ai ragazzi di sviluppare sia le proprie competenze linguistiche che quelle comunicative e analitiche.

Sempre a proposito dei corsi della SSML di Perugia, l’offerta formativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici prevede che la traduzione e l’interpretazione siano affrontate in modalità attiva e passiva. La prima prevede la traduzione dall’italiano alla lingua straniera predefinita, quella passiva la traduzione dalla lingua straniera all’italiano.

Al termine del percorso triennale, i neo-laureati possono scegliere se bussare alle porte del mercato del lavoro o approfondire ulteriormente le proprie competenze iscrivendosi alla specialistica di due anni. Il corso magistrale in Traduzione e Interpretariato per l’Internazionalizzazione dell’Impresa permette di conseguire un titolo equipollente alla laurea in Traduzione specialistica e Interpretariato (LM-94).

L’obiettivo del corso è di formare una figura altamente professionale nell’ambito dell’interpretariato dialogico e della traduzione specializzata, al fine di aiutare l’azienda nella cura dei rapporti commerciali con l’estero.

Gli studenti della laurea magistrale in Traduzione e Interpretariato devono essere in grado di utilizzare in forma scritta e orale al livello QCER C1 almeno due lingue straniere oltre l’italiano. Risulta fondamentale soprattutto la conoscenza dei lessici disciplinari.

Tra gli sbocchi lavorativi più interessanti si annoverano funzioni di grande responsabilità presso enti privati, pubblici e imprese nel settore della traduzione specializzata. In genere i settori più coinvolti sono quelli giuridico-economici, localizzazione, traduzione multimediale e traduzione editoriale.

Come professioni si possono menzionare ad esempio i traduttori specializzati nella comunicazione aziendale e settoriale, oppure i project manager in progetti di comunicazione internazionale e traduzione, oppure ancora dipendenti o lavoratori autonomi presso aziende specializzate nell’internalizzazione, con mansioni relative al ruolo di consulente per transazioni commerciali e comunicazione d’impresa.

Sedi SSML Perugia: dove si trova la scuola

La sede della SSML di Perugia si trova a meno di 30 minuti a piedi dal centro storico del capoluogo umbro, città prettamente studentesca dove la modernità si mescola a più riprese con la storia. Perugia è una città d’arte ricca di monumenti antichi, nonché un importante polo culturale ed economico.

Ogni anno si svolgono numerosi eventi di carattere nazionale, tra cui l’Umbria Jazz e l’Eurochocolate. Tali appuntamenti da un lato incentivano l’arrivo di turisti da tutta Italia, dall’altro aiuta i più giovani ad ottenere concrete possibilità lavorative.

Gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia possono ad esempio approfittarne per migliorare la propria lingua straniera interagendo con i visitatori provenienti dall’estero.

Nella sede ufficiale dell’Istituto, gli iscritti possono usufruire di laboratori linguistici e informatici all’avanguardia, tutti dotati di programmi specializzati, in modo da soddisfare le richieste delle nuove generazioni. Grazie a laboratori così avanzati dal punto di vista tecnologico, è possibile usufruire di lezioni di interpretazione, traduzione e lingue professionalizzanti ed efficaci.

Test ammissione SSML Perugia: come funziona?

Il test d’ingresso alla SSML di Perugia prevede una prova scritta e una prova orale. Durante lo scritto gli studenti affrontano esercizi di grammatica, una traduzione dall’inglese all’italiano (e viceversa) e un esercizio di comprensione orale. L’orale consiste invece in un breve colloquio della durata di 10 minuti, nel corso dei quali i docenti accertano il livello di pronuncia, lessico e grammatica di ciascun ragazzo, nonché le sue capacità comunicative.

Si tratta di un test valutativo, non selettivo, il cui obiettivo è di suddividere gli iscritti al corso in base al loro livello linguistico iniziale. Durante la prova viene valutato esclusivamente l’inglese, che è la lingua obbligatoria per tutti. Il livello delle seconde lingue viene invece valutato nel corso delle prime settimane di lezione.

Prima di proseguire, è importante fare una precisazione: la partecipazione al test valutativo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia non garantisce l’accesso automatico al corso di laurea. Quando infatti viene raggiunto il numero di immatricolazioni massime per legge, l’Istituto non può più accettare altri studenti. Chi lo desidera, unitamente alla domanda per partecipare al test può presentare anche quella per l’immatricolazione alla Scuola.

Nella domanda di immatricolazione lo studente deve obbligatoriamente indicare la seconda lingua straniera che desidera approfondire oltre all’inglese. L’indicazione della terza lingua è invece facoltativa.

In allegato alla domanda di immatricolazione lo studente deve aggiungere l’originale o la copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia, una fotocopia della carta d’identità, una fotografia in formato tessera e la ricevuta del bonifico bancario per la tassa regionale A.Di.S.U e per la tassa d’iscrizione.

Costi SSML Perugia: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del capoluogo umbro? Per avere una panoramica chiara sui costi della SSML di Perugia ti invitiamo a compilare il form qui sotto al fine di richiedere maggiori informazioni.

Per quanto riguarda invece le borse di studio, la SSML di Perugia eroga a favore dei diplomati residenti in Umbria e non residenti borse di studio per merito. Al primo classificato spetta una borsa di studio del valore di 1.000 euro, 750 euro vanno invece allo studente secondo classificato, 500 euro al terzo.

L’importo della borsa di studio è lo stesso indipendentemente si abbia o meno la residenza nella regione umbra. Il requisito da rispettare è una votazione non inferiore a 92/100 al diploma di maturità.

La borsa di studio può essere confermata anche al secondo e terzo anno della triennale, a patto però di mantenere una media non inferiore a 27/30 e di non prendere un voto inferiore a 24/30.

SSML Perugia: recensioni e opinioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML di Perugia sono estremamente positive. Tra i principali punti di forza evidenziati dagli studenti segnaliamo la professionalità dei docenti, l’ottimo rapporto docente-studenti e i laboratori muniti di tutta la strumentazione informatica necessaria per garantire lezioni professionalizzanti ed efficaci.

Un altro aspetto preso in considerazione tra le recensioni sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia è il clima giovanile e moderno che si respira nel centro del capoluogo umbro, giudicato stimolante dalla maggior parte degli studenti che hanno avuto il piacere di frequentare l’Istituto.

Al momento non si segnalano opinioni negative, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dalla Scuola.