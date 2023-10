SSML Vicenza - Belluno: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Vicenza – Belluno è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce il nome – sia a Vicenza che a Belluno. Si tratta di una realtà che ha una offerta formativa con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12) con percorsi differenti, mentre non ci sono possibilità di studio per corsi di tipo magistrale.

In questa nostra guida vi spiegheremo quali sono le caratteristiche principali dell’istituto, elencando i vantaggi che questa scuola di livello universitario possiede per i suoi iscritti. Continueremo con un approfondimenti sull’offerta formativa ed i possibili piani di studi che è possibile elaborare.

Nella seconda ed ultima parte capiremo insieme come funziona il test di ammissione per entrare a far parte dei corsi, quali sono i costi dei corsi della SSML Vicenza – Belluno e le relative agevolazioni e borse di studio. Infine visioneremo insieme le recensioni di attuali studenti ed ex per capire anche il loro punto di vista.

SSML Vicenza – Belluno: caratteristiche principali e storia

La SSML Vicenza – Belluno nasce nel 1977 come Scuola di Lingue a Vicenza, poi tre anni più tardi arriva ingloba anche il Centro Addestramento Interpreti Simultanei (CAIS) che dà una formazione di tipo specialistico rivolta a diplomati e laureati in lingue. Nel 1993 alla scuola viene riconosciuto per Decreto (28.12.1993) lo status legale per il rilascio di Diplomi equipollenti a quelli rilasciati dalle Università, e vengono assegnati un proprio ordinamento e piano degli studi per la formazione in tutti i settori della traduzione e dell’interpretariato.

Nel 2002 vengono inaugurati i Master e l’anno dopo l’istituto viene denominato Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML). Con apposito decreto nel 2017 il MIUR permette alla SSML di Vicenza l’apertura della sede periferica di Belluno, primo esempio di formazione di livello universitario nel bellunese.

Corsi di laurea SSML Vicenza – Belluno: offerta formativa

La SSML Vicenza – Belluno mette a disposizione degli studenti un percorso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12). Questo titolo di studio ha valore legale sia in Italia sia all’estero, è professionalizzante e permette al Mediatore Linguistico di trovare subito una occupazione, senza dimenticare l’opportunità di iscriversi ad un corso di laurea magistrale oppure ad un master. L’attività didattica si sviluppa su tre anni accademici che corrispondono a 180 crediti formativi (CFU).

Gli iscritti a questo corso di laurea hanno la possibilità di studiare inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo, arabo, cinese e giapponese. Sono sei i percorsi a disposizione:

Mediazione Linguistica – Piano Generale L-12

Mediazione Linguistica – Lingue per l’Azienda e il Commercio L-12

Mediazione Linguistica – Traduzione Multimediale L-12

Mediazione Linguistica – Traduzione e Letteratura L-12

Mediazione Linguistica – Politiche e Relazioni Internazionali L-12

Mediazione Linguistica – Piano Trilingue L-12

La sede di Vicenza prevede tutti e sei i piani di studio, mentre quella di Belluno solo due: quello generale e Lingue per L’Azienda e il Commercio. Tutti i piani hanno in comune lo scopo di portare al conseguimento di un livello C1 in almeno due lingue con una solida base anche di ordine culturale e letterario, oltre alle competenze linguistico-tecniche orali e scritte. Ogni PDS prevede anche declinazione specifica nel settore di indirizzo: rispettivamente analisi linguistica, campo economico, giuridico, storico-politico, socio-antropologico e letterario, multimediale, ulteriore lingua (lingua terza).

I diversi indirizzi di studio si concentreranno su uno studio delle lingue innovativo, con professori di madre lingua, esperti di settore, attività pratiche daranno modo agli iscritti, alla fine del percorso di studi, di avere una padronanza delle lingue ad un livello tale da poter superare qualsiasi prova e selezione che riguarda la conoscenza delle lingue.

Sedi SSML Vicenza – Belluno: dove si trova la scuola

La SSML ha sede a Vicenza in Corso SS. Felice e Fortunato, 50, mentre a Belluno in via Flavio Ostilio 8/b. Ricordiamo che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza e la sede distaccata di Belluno fanno parte della Fondazione Unicampus San Pellegrino, ente che opera a livello internazionale nell’ambito della formazione linguistica e della ricerca sulla traduzione.

Entrambe le sedi mettono a disposizione delle future matricole delle giornate di Open Day per visitare gli spazi scolastici e per conoscere i docenti. Tra l’altro chi deve studiare a tempo pieno in quanto studente lavoratore ha la possibilità di seguire le lezioni il sabato ed evitare così di vedere le lezioni a distanza semplicemente in streaming. Si tratta di una possibilità in più per entrare a contatto con i propri professori. Ovviamente gli iscritti che hanno difficoltà a frequentare il sabato possono concordare la frequenza di moduli specifici durante la settimana.

Anche per quanto riguarda gli esami di profitto, le sessioni d’esame sono quelle previste per il normale anno accademico—giugno, ottobre e febbraio—, tuttavia vengono privilegiati i sabati, sia per gli scritti che per gli orali. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70 per cento delle lezioni (non a caso c’è un registro per ogni corso) per assicurare la qualità finale della formazione dello studente.

Ammissione SSML Vicenza – Belluno: come funziona?

La SSML Vicenza – Belluno prevede un test di ingresso al momento dell’immatricolazione che però non è di tipo ostativo, quindi non pregiudica l’ingresso all’interno del corso di studi. Il test di ammissione SSML Vicenza – Belluno prevede una prova sia in italiano, sia nelle due lingue straniere scelte per il percorso accademico. Il livello richiesto all’ingresso – che viene comprovato con la verifica di accertamento, è il B1. I futuri iscritti che posseggono delle certificazioni di livello superiore possono sostenere degli esami in linea con l’acquisito livello di competenza linguistica pregressa, per poter così accedere agli adeguati corsi di lingua. Non viene effettuato un test di accertamento per una seconda lingua se si sceglie di studiare da principiante.

Non è previsto alcun contributo per la prova di accertamento linguistico. Specifichiamo che generalmente la seconda lingua deve raggiungere un minimo di preferenze tra gli iscritti al primo anno per essere attivata. Ogni anno l’istituto accetta un massimo di 40 matricole.

Costi SSML Vicenza – Belluno: tasse e borse di studio

Ma quali sono i costi della SSML Vicenza – Belluno? Al momento sul sito della scuola non è possibile reperire le informazioni in merito alla retta annuale SSML Vicenza – Belluno.

Sono però numerosi i dettagli in merito a borse di studio ed agevolazioni. Entrambe le sedi fanno parte del Sistema Universitario della Regione Veneto e per questo motivo usufruiscono dei benefici al Diritto allo Studio Universitario che consiste in borse di studio, assegnazione alloggi e accesso alle mense universitarie. Fondamentale in queste richieste è aver ottenuto attraverso il CAF o dal sito dell’INPS il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Si tratta dell’indicatore che riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto della numerosità del nucleo familiare, dei redditi e del patrimonio relativi all’anno precedente.

SSML Vicenza – Belluno: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Vicenza – Belluno sono positive: anche se in Rete sono poche le recensioni SSML Vicenza – Belluno, quelle che possiamo leggere elogiano questo istituto: “In generale mi sono trovato bene, buona accoglienza, professionalità di background e buoni sbocchi lavorativi. Consiglio di pubblicizzare maggiormente l’istituto a livello regionale perché numerose persone interessate al campo di studi della mediazione linguistica hanno preferito altri atenei senza nemmeno considerare questo, che risultava sconosciuto“.