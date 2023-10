SSML Vittoria: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML Vittoria è una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici situata in pieno centro a Torino. Propone corsi di laurea triennale in Mediazione Linguistica (L-12) moderni e innovativi, con l’obiettivo di fornire ai suoi studenti tutti gli strumenti necessari per entrare in breve tempo nel mondo del lavoro una volta terminati gli studi.

In questo articolo presenteremo innanzitutto le caratteristiche principali della Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici di Torino, con alcuni brevi cenni alla sua storia. Nella parte centrale della nostra guida ci occuperemo invece dell’offerta formativa, entrando maggiormente nel dettaglio di ciascun indirizzo disponibile.

Nella seconda e ultima parte dell’approfondimento spiegheremo come funziona il test di ammissione alla SSML Vittoria, quali sono i costi da sostenere per gli studenti e se c’è la possibilità di usufruire delle classiche borse di studio. Infine riporteremo alcune delle opinioni presenti in rete sull’Istituto, scritte da studenti che hanno già frequentato la Scuola per Mediatori Linguistici di Torino.

SSML Vittoria: caratteristiche principali e storia

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria ha sede a Torino e fa parte del Polo Formativo Excellence in Foreign Languages. Nata nel 1997, dal 2003 è un istituto di grado universitario che offre corsi triennali in Mediazione Linguistica equipollenti ai diplomi di laurea della classe L-12 (classe delle lauree in Mediazione Linguistica).

Si studiano fino a 8 lingue straniere. La prima lingua obbligatoria è l’inglese, la seconda lingua straniera obbligatoria è a scelta tra francese, tedesco, spagnolo e russo. Gli studenti possono inoltre scegliere una terza lingua straniera opzionale tra portoghese, arabo e russo.

L’accesso ai corsi della SSML Vittoria di Torino è a numero programmato. Ai candidati è richiesto il superamento di un test d’ingresso, il cui svolgimento è fissato prima dell’inizio dell’anno accademico.

L’organigramma dell’Istituto è composto dalla presidente Marcella Bodo, la coordinatrice didattica Bianca Maria Petitti e la responsabile delle relazioni internazionali Veronica Cappelari.

Corsi di laurea SSML Vittoria: l’offerta formativa

L’offerta formativa della SSML Vittoria si basa su tre indirizzi innovativi riferiti al corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12): Interpretariato e Traduzione, Business and Digital Communication, Sustainability and Territorial Development.

L’indirizzo Interpretariato e Traduzione si rivolge ai ragazzi che hanno una profonda passione per lo studio delle lingue straniere. Durante il corso triennale l’Istituto mette a disposizione laboratori e cabine professionali, al fine di sviluppare al meglio le tecniche dell’interpretazione di conferenza.

Il secondo indirizzo Business and Digital Communication si rivolge invece agli studenti che desiderano unire il loro interesse per le lingue straniere con l’acquisizione di specifici strumenti relativi alle dinamiche socio-economiche conseguenza diretta della cosiddetta rivoluzione digitale. Il corso si basa in particolare sui principi di marketing ed economia, oltre che sulla pianificazione di una campagna pubblicitaria attraverso gli strumenti offerti oggi dal web e dai social media.

Il corso di indirizzo Sustainability and Territorial Development approfondisce le interazioni sempre più strette tra economia e ambiente. In aggiunta a questo, ha l’obiettivo di formare i nuovi mediatori linguistici nell’utilizzo di tecnologie per la gestione del turismo e del territorio. Nel corso dei tre anni, gli studenti approfondiranno inoltre tematiche relative allo sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici.

I corsi di indirizzo Business and Digital Communication e Sustainability and Territorial Development si svolgono in lingua inglese.

Così come avviene nelle altre Scuole Superiori per Mediatori Linguistici in Italia , anche nella SSML Vittoria la prima lingua straniera obbligatoria per tutti è l’inglese. Nel piano di studi, per quanto riguarda gli insegnamenti di area comune, l’inglese ricorre negli esami di Lingua e cultura e Mediazione linguistica.

La seconda lingua straniera obbligatoria è a scelta tra francese, spagnolo, tedesco e russo. Gli esami sono gli stessi della prima lingua, ossia Lingua e cultura e Mediazione linguistica (quest’ultimo prevede un doppio esame, uno in Mediazione scritta e l’altro in Mediazione orale.

Gli altri esami in comune per tutti e 3 gli indirizzi del corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12) sono Informatica dedicata (primo anno), Linguistica generale applicata (secondo anno), Lingua e linguistica italiana (primo anno).

Se la scelta ricade sull’indirizzo Interpretariato e traduzione bilingue, le materie di studio extra sono Diritto dell’Unione Europea, Geografia economica e politica, nonché Laboratorio Interpretariato e traduzione, con gli esami in Analisi contrativa e avviamento, Public speaking e Linguaggi settoriali.

Nell’indirizzo Interpretariato e traduzione trilingue, gli iscritti devono sostenere in aggiunta l’esame di Lingua e cultura della terza lingua straniera sia al primo che al secondo.

Il piano di studi dell’indirizzo Business and Digital Communication include le attività caratterizzanti di Principi di Economia (Principles of Economics) e Principi di Marketing (Principles of Marketing). Gli altri tre esami specifici del corso di studi sono Web and Social Media Marketing, Language of Business and Digital Communication, Industrial and Organizational Psychology.

Chiudiamo con il piano di studi dell’indirizzo Sustainability and territorial development. Il modulo Sustainability prevede due attività: Language of Green Economy and Innovation ed Earth Resources, Environmental Impact and Sustainability. All’interno del modulo Territorial Development rientrano invece gli esami Language of Tourism and Food, Tourism Geography and Territorial Development, e infine Destination Marketing and Management.

Sedi SSML Vittoria: dove si trova la scuola

La sede della SSML Vittoria si trova nel centro di Torino, a soli 10 minuti a piedi da Piazza San Carlo, dalle Gallerie d’Italia e dal Museo Egizio. Nei pressi della Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici si trova anche il Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino.

Grazie alla sua posizione centrale, gli studenti sono in grado di raggiungere l’Istituto senza difficoltà con i mezzi pubblici. L’altro vantaggio è di poter vivere la città di Torino nella sua essenza, dato che le principali attrazioni del capoluogo piemontese sono tutte a portata di mano.

Un altro luogo facilmente raggiungibile dalla sede della SSML di Torino è il Parco Valentino. L’ingresso del celebre parco è situato a meno di 10 minuti a piedi, ecco perché sono tanti gli studenti della Scuola a scegliere di trascorrere un paio di ore al giorno nel polmone verde della città sia per rilassarsi che per studiare insieme a uno o più colleghi di studio.

Test ammissione SSML Vittoria: come funziona?

Il test d’ingresso della SSML Vittoria ha l’obiettivo di verificare la conoscenza dei requisiti per l’accesso al corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12): conoscenza di una delle lingue straniere a scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco (livello richiesto B1 del QCER); capacità di comprendere il significato di un testo in lingua straniera, di rielaborarlo in forma scritta tramite un breve riassunto e di rispondere ai quesiti legati direttamente al contenuto del testo; padronanza della propria lingua madre e adeguata preparazione nella cultura generale.

L’altro requisito indispensabile per accedere alla Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici di Torino è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio equipollente conseguito all’estero.

La prova di ammissione si svolge prima dell’inizio dei corsi. Sono previste prove scritte e orali, durante le quali una commissione di docenti valuta le competenze linguistiche di ciascun candidato e le loro attitudini.

Gli studenti che risultano idonei al termine del test possono procedere con l’immatricolazione al primo anno accademico, scegliendo uno dei tre indirizzi proposti dalla Scuola.

Costi SSML Vittoria: tasse e borse di studio

Quali sono i costi della SSML Vittoria? L’iscrizione a uno dei corsi triennali proposti prevede un contributo obbligatorio pari a 5.100 euro, in aggiunta al pagamento della tassa per il Diritto allo Studio Universitario.

Gli iscritti all’Istituto di Torino possono scegliere se pagare la retta annuale in un’unica soluzione oppure optare per la rateizzazione.

Per far fronte ai costi, la Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici Vittoria offre l’opportunità di ottenere borse di studio in virtù della collaborazione con E.Di.S.U., l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte.

Le borse di studio della SSML Vittoria sono assegnate per merito e per reddito, in base a determinate graduatorie regionali. Per saperne di più, vi invitiamo a richiedere maggiori informazioni tramite i form presenti nell’articolo.

SSML Vittoria: recensioni e opinioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Vittoria rilasciate da studenti che hanno completato il corso triennale della Scuola sono tutte positive. In particolare vengono messi in risalto i metodi pratici e innovativi dell’insegnamento, giudicati molto utili per entrare da subito nel mondo del lavoro una volta terminati gli studi. Si segnalano anche diverse opinioni che concordano su come l’Istituto offra la possibilità di studiare lingue interessanti.

Di seguito ecco alcune delle recensioni sulla SSML Vittoria recuperate in rete:

“L’istituto offre differenti proposte educative nel settore linguistico e rilascia titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conferiti dagli atenei statali al termine dei corsi delle lauree in Mediazione Linguistica. I corsi sono finalizzati al consolidamento e all’acquisizione delle lingue nelle loro forme scritte e orali, con particolare attenzione alla traduzione e all’interpretazione, anche in campo economico, giuridico e culturale”.

“Offre opportunità pratiche e innovative, funzionali al mondo del lavoro”.

“È un’esperienza completa ed efficace per formarmi al meglio ed avere le migliori opportunità per il futuro”.

“Prepara gli studenti molto bene e permette di studiare lingue interessanti”.

Nel momento in cui vi scriviamo, non abbiamo trovato alcuna opinione negativa nei confronti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria.