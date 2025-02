Nelle scuole UK stanno scomparendo gli orologi analogici

Nel Regno Unito sta prendendo sempre più piede una tendenza significativa: la rimozione degli orologi analogici dalle aule scolastiche, un fenomeno iniziato nel 2018. Questa decisione è stata motivata dalla crescente difficoltà degli studenti nel leggere l’ora sui tradizionali quadranti con le lancette, specialmente durante i momenti di maggiore pressione come gli esami.

Gli istituti britannici hanno optato per l’installazione di orologi digitali, strumenti più familiari per una generazione abituata alla tecnologia moderna. L’obiettivo principale è ridurre lo stress degli studenti durante le prove d’esame, permettendo loro di monitorare il tempo in modo più immediato e intuitivo, senza il rischio di interpretazioni errate che potrebbero compromettere la loro concentrazione.

Impatto sugli studenti

Le difficoltà nella lettura degli orologi analogici stanno creando significative ripercussioni nel rendimento scolastico degli studenti britannici, in particolare durante gli esami. Un sondaggio nazionale ha evidenziato come i ragazzi tra i 10 e i 12 anni mostrino serie difficoltà nell’interpretare le lancette, problema che persiste anche tra gli studenti delle scuole superiori.

Questa situazione genera ansia e confusione, soprattutto nei momenti di verifica, dove la gestione del tempo è cruciale. La familiarità con i dispositivi digitali ha reso gli studenti più dipendenti dalla visualizzazione numerica dell’ora, rendendo gli orologi tradizionali fonte di stress aggiuntivo. L’introduzione degli orologi digitali nelle aule d’esame rappresenta quindi un adattamento necessario alle nuove competenze degli studenti, permettendo loro di concentrarsi meglio sul contenuto delle prove anziché sulla decodifica del tempo.

L’importanza della lettura degli orologi analogici

La lettura dell’orologio analogico rappresenta molto più di una semplice capacità tecnica: è un processo fondamentale nello sviluppo cognitivo dei giovani. Attraverso l’osservazione e l’interpretazione del movimento delle lancette, i bambini acquisiscono una comprensione concreta del concetto di tempo, distinguendo tra ore, minuti e secondi in modo tangibile e visuale.

L’apprendimento di questa competenza stimola diverse abilità cognitive, tra cui il ragionamento spaziale e la capacità di interpretazione dei simboli. La pratica quotidiana con gli orologi analogici aiuta inoltre a sviluppare l’autonomia personale, permettendo ai giovani di gestire meglio il proprio tempo e organizzare le attività giornaliere in modo efficace.

La progressiva scomparsa di questa abilità, causata dalla prevalenza di dispositivi digitali, potrebbe avere conseguenze significative sul lungo termine. Non si tratta solo di perdere una competenza pratica, ma di rinunciare a un importante strumento pedagogico che contribuisce allo sviluppo del pensiero logico-matematico e della percezione temporale nei giovani.

La situazione nelle scuole italiane

Nonostante in Italia manchino ricerche e studi ufficiali sul fenomeno, l’osservazione diretta delle aule scolastiche rivela una progressiva scomparsa degli orologi analogici anche nel nostro paese. Questo cambiamento silenzioso sta avvenendo in modo graduale, seguendo un trend simile a quello britannico.

Gli insegnanti italiani notano sempre più spesso come gli studenti preferiscano consultare i propri dispositivi digitali per controllare l’ora, piuttosto che affidarsi agli orologi a parete. Questa tendenza solleva interrogativi importanti sulla necessità di preservare competenze tradizionali o adattarsi alle nuove abitudini digitali delle giovani generazioni. La questione resta aperta e merita una riflessione approfondita da parte della comunità educativa italiana.

Foto copertina via Freepik